La reacción de Tamara Báez tras el viaje de L-Gante y Wanda Nara a Brasil con su hija Jamaica

Tamara Baez habló del viaje que L-Gante y su hija hicieron al exterior junto a Wanda Nara (Video: Intrusos)

Las imágenes de L-Gante y Wanda Nara partiendo hacia Brasil en compañía de Jamaica, la hija que el cantante tiene con Tamara Báez, desataron una reacción inesperada en la joven madre. En lugar de las críticas que había dirigido anteriormente hacia su ex y la empresaria, la influencer optó esta vez por un mensaje más conciliador y centrado en el bienestar de su hija.

Todo comenzó en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, donde L-Gante y Wanda, pareja recientemente confirmada, fueron vistos abordando un vuelo con destino a unas vacaciones en Brasil. La presencia de Jamaica en este viaje familiar dio pie a múltiples comentarios en redes sociales y medios, donde algunos se preguntaban cuál sería la reacción de Tamara Báez, quien en ocasiones previas había expresado públicamente su descontento ante lo que consideraba una “exposición mediática” de su hija.

Sin embargo, en esta ocasión, Tamara sorprendió al mostrarse más flexible. A través de sus historias en Instagram, publicó una fotografía mientras realizaba compras en una tienda de ropa infantil, comentando: “Haciendo compritas para mi bebé que se va de vacaciones”. En el mismo mensaje, dejó en claro su cambio de postura y sus deseos positivos para Jamaica. “Lo que más quiero es que sea feliz, y tenga las personas que ella más ama bien cerca siempre. Lo real es lo que importa. Siempre fue así para mí”, expresó la influencer, reflejando una actitud centrada en el amor y la estabilidad para su hija.

Tamara Báez habló del viaje que LGante y su hija hicieron al exterior junto a Wanda Nara (Instagram)

Este cambio en el tono de Tamara fue notable. La joven madre había sido enfática días antes en su rechazo hacia la cobertura mediática de su hija, y sus críticas apuntaban a la influencia de Wanda y L-Gante en la vida de Jamaica. Sin embargo, el viaje y la confirmación del romance entre el cantante y la empresaria parecen haber sido factores que suavizaron su perspectiva.

Además, este jueves, Tamara habló con Guido Zaffora, panelista del programa de espectáculos Intrusos (América TV), donde reafirmó su deseo de que su hija mantenga una buena relación con su padre. “Me da igual, mientras esté bien y cambie. Lo único que me importa es que esté con el padre, que es lo que corresponde”, declaró, dejando ver que su prioridad es el bienestar de Jamaica, por encima de cualquier conflicto personal o controversia mediática. “Ahora que confirmaron el romance, me pone contenta porque cuando yo lo conté, nadie me creía”, añadió, aludiendo a las dudas que recibió cuando fue ella quien reveló inicialmente la relación entre L-Gante y Wanda.

La relación de Wanda con Jamaica

“Me segundea mi compañera, y yo estoy para pasar tiempo con mi hija. No hay nada que ocultar”, dijo el cantante al llegar al aeropuerto, con su estilo directo que lo caracteriza. “Este viaje es para desconectar, para estar con Jamaica. Se me ocurrió a mí arrancar para Brasil”, explicó sobre los motivos de la escapada.

L-Gante y Wanda Nara partiendo hacia Brasil en compañía de Jamaica, la hija que el cantante tiene con Tamara Báez

“Enamorado no hasta las manos, hasta las bolas”, aseguró cuando fue consultado por el vínculo con Wanda. Pero además, le preguntaron cómo se lleva su nueva novia con su hija de tres años. “Se llevan bien, la quiere mucho, juegan”, dijo sin dudar sobre la familia ensamblada que están conformando. Restará saber luego si se suman los cinco hijos de Wanda al viaje o si luego participarán de otra escapada o plan conjunto.