Un desafío navideño y una definición por escaso margen: quién fue el último eliminado en Bake Off Famosos

Así fue el desafío de Damián de Santo en Bake Off

En la noche del martes 3 de diciembre, Bake Off Famosos vivió uno de los momentos más conmovedores de su temporada. Con el reloj avanzando hacia la gran final, el reality de Telefe y Disney+ despidió a uno de sus participantes más entrañables: el actor Damián De Santo, quien dejó el certamen tras no alcanzar las expectativas del jurado en un desafío que puso a prueba creatividad y precisión. Su partida, llena de emociones y reflexiones profundas, marcó un punto alto en esta temporada.

La jornada comenzó con una prueba técnica que exigió nervios de acero. Los tres concursantes en riesgo de eliminación, De Santo, Cami Homs y Gastón Edul, debieron enfrentarse a un reto inesperado: cortar un pan dulce por la mitad y lograr que ambas partes tuvieran exactamente el mismo peso. La diferencia más pequeña determinaría quién quedaría a salvo.

Damián Betular explicó con su estilo habitual: “Parece fácil, pero esta prueba requiere precisión absoluta. Un gramo puede ser la diferencia entre seguir o decir adiós”. Desde entonces, la tensión se apoderó de la carpa mientras los participantes intentaban medir, calcular y cortar con la mayor exactitud posible. Cuando llegó el momento de la evaluación, Christophe Krywonis anunció que el más preciso había sido De Santo, con una diferencia mínima de 5 gramos. Por detrás quedaron Gastón, con 25 gramos, y Cami, con 30. Aunque este triunfo le dio un respiro momentáneo, el verdadero desafío estaba por llegar.

La concentración de Cami Homs en el desafío del pan dulce (Crédito Telefe)

El espíritu festivo inundó el set cuando Wanda Nara, la conductora, presentó el desafío principal de la noche: construir una casita navideña en tan solo dos horas y media. Pero no se trataba de una tarea sencilla. Según explicó Donato de Santis, quien reemplazó a Maru Botana, los participantes debían preparar dos tipos de masas diferentes para la estructura y decorar con glaseado, equilibrando estética y técnica. “Una casita no solo debe ser hermosa, también debe sostenerse. Cualquier error en las proporciones, en la cocción o en el montaje puede ser fatal,” advirtió Christophe.

Los hornos se encendieron, y los concursantes se lanzaron al frenético proceso de amasar, cortar y decorar. Sin embargo, las dificultades no tardaron en aparecer. Muchas casas quedaron inestables, algunas demasiado frágiles, y los detalles decorativos no alcanzaron el nivel esperado.

Con el desafío concluido, el jurado evaluó cada creación. Hubo elogios para algunos trabajos destacados, como el de Verónica Lozano, quien recibió el ansiado delantal celeste, símbolo de excelencia en el certamen. Pero para otros, las críticas se centraron en la falta de consistencia y en los errores de diseño.

Al igual que al inicio de la jornada, Damián De Santo, Cami Homs y Gastón Edul volvieron a ocupar el centro de la escena como los participantes en riesgo. Wanda, con la decisión del jurado en mano, reveló primero que la modelo lograba continuar en la competencia, dejando al actor y al periodista deportivo al borde de la eliminación.

La despedida de Damián de Santo de Bake Off

Finalmente, tras una deliberación difícil, se anunció que el eliminado era De Santo, quien había tenido varios problemas al momento de realizar la preparación. Su reacción, lejos de ser amarga, estuvo llena de gratitud y reflexión. “Viniste con un espíritu que trajo la alegría que todos conocemos, pero también con la bondad humana que honra al canal y al programa en este momento tan difícil de la sociedad, y ser una persona que trae alegría a la gente es muchísimo”, afirmó Christophe, al momento de despedirlo.

“Gracias a ustedes,” comenzó Damián con la voz visiblemente emocionada. “Si algo quiero dejar en esta vida no es que me respeten, sino que me quieran. Creo que es lo mejor que le puedo dejar a mis amigos, a mi familia y a la gente que me conoce porque sé amar”.

El actor, quien enfrentó desafíos personales como el incendio que casi destruye su hogar en Córdoba, compartió una reflexión profunda sobre lo que significa la alegría en su vida: “Siento que amar es hacerle fácil la vida a otra persona, y viceversa. Por eso mi alegría permanente, porque me hace bien a mí también”. Mientras hablaba, el silencio en la carpa era absoluto. Sus compañeros, el jurado y hasta los técnicos del programa no podían ocultar la emoción.