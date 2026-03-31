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Así fue el conmovedor regreso de Tamara Paganini a Gran Hermano: “Cuando me fui era un pollito y ahora soy un halcón”

El esperado retorno de la recordada participante de la primera edición desató nostalgia, emoción y humor en la casa. Sus palabras con Santiago del Moro. El momento de su ingreso a la casa

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Después de 25 años, la exparticipante volvió para su revancha en el reality (Video: Gran Hermano Generación Dorada/ Telefe)

Tamara Paganini regresó a la casa de Gran Hermano tras 25 años de su primera participación, en el marco de la temporada denominada Generación Dorada. Vestida con un vestido plateado, fue recibida por Santiago del Moro quien presentó a la histórica subcampeona de la primera edición.

El conductor resaltó el carácter icónico de la participante y definió su retorno como “una gran revancha, no sólo en el juego, sino en la vida”. “La India”, como se hizo conocida dentro del programa, expresó toda su efusividad y adelantó la actitud que promete llevar a la competencia. “La casa es mía y todo lo demás son okupas. Hay que sacar a los okupas”, lanzó, declaración que fue celebrada por la audiencia.

Tamara apareció con “Sasha”, una oveja de peluche que la acompañó en su primer paso por el programa. “Esta es Sasha, la original”, lanzó, risueña. “No solo sigo teniendo a Sasha, tengo muchas cosas de la casa de Gran Hermano 1. Y en algún punto, siento que por algo yo guardé todo eso. Porque más allá de estar odiada con un montón de cosas en ese momento, 25 años después todavía tengo todo”, recordó, después.

Luego de un video que le recordó su paso por la primera edición del reality, volvió a la casa. La bienvenida de sus compañeros (Video: Gran Hermano Generación Dorada/ Telefe)

Instantes después, la producción proyectó un video dentro de la casa con momentos destacados de Tamara en la edición original de 2001, mientras sonaba la canción “Amor narcótico” de Chichi Peralta, tema asociado a su paso por el programa. La India ingresó a la casa y saludó a sus nuevos compañeros con entusiasmo, presentándose con su particular estilo: “¡Hola, hijos de puta!”, gritó al ingresar, y agregó: “Cuando me fui era un pollito y ahora soy un halcón”. “Estoy muy feliz, muy, muy feliz de estar acá”, expresó, después mientras saludaba a sus compañeros, y no ocultaba su asombro al darse un abrazo con Andrea del Boca o por la belleza de las jugadoras. “Hermosas. Ay, qué lindas que son”.

Durante el recorrido por la casa, Tamara Paganini interactuó con los participantes, quienes se presentaron uno a uno. Preguntó: “¿Cuántos son? ¿Cuántos son ahora?”, y al escuchar la respuesta, bromeó: “Invítenme a entrar, hijos de put...”. Cuando llegó el momento de recorrer la casa, no pudo evitar compararla con aquella en la que vivió en 2001. “Es tan grande como parece. No, mentira”, bromeó. “Me muero con las cámaras modernas de ahora. Ustedes tienen que ver lo que eran las cámaras que teníamos nosotros, boludo. No la pueden creer. Ay, estoy temblando”.

tamara paganini
El efusivo ingreso de Tamara Paganini a la casa de Gran Hermano: Generación Dorada

Su regreso también reabre una de las historias más complejas vinculadas al reality. Porque, a diferencia de otros exparticipantes, Tamara Paganini supo ser una de las voces más críticas del programa. Tras su salida en 2001, inició un largo conflicto judicial contra Telefe y la producción, que se extendió durante más de una década. Según explicó en distintas entrevistas, su reclamo estaba vinculado a la forma en que fue editada su imagen dentro del ciclo y a las consecuencias que esa exposición tuvo en su vida.

“Gran Hermano me destruyó la vida”, llegó a afirmar, en una frase que resumió el impacto que tuvo la fama repentina. Paganini contó que la exposición mediática fue tan intensa que tuvo que “disfrazarse de hombre para salir a la calle” y modificar por completo su rutina para evitar el acoso. “No podía tomar un colectivo, un tren… gasté una fortuna en remis”, recordó en su momento, durante una emisión de Hay Que Ver (elnueve).

El juicio, que duró aproximadamente 13 años, finalmente no llegó a sentencia y concluyó con un acuerdo económico entre las partes. Sin embargo, la nueva participante dejó en claro que su principal objetivo no era el dinero: “No quería plata, quería que me pidan perdón públicamente por todas las ediciones maliciosas que habían hecho conmigo”.

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