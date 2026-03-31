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“Leo me llamó malo y yo le dije que era muy bajo”: un ex jugador dio detalles de su cruce más fuerte con Messi

Álvaro González, ex defensor del Espanyol, revivió el intenso duelo verbal con el capitán argentino en un derbi catalán de 2016

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El ex defensor español compartió detalles de cuando llamó bajito al astro argentino

El recuerdo del enfrentamiento entre Álvaro González y Lionel Messi aún genera comentarios, casi una década después del episodio. El exdefensor del Espanyol recordó recientemente esa experiencia en una entrevista para el Chiringuito TV, donde confesó detalles sobre el cruce verbal con el astro argentino durante un derbi catalán de 2016.

Aquella jornada, el clásico entre el Barcelona y el Espanyol fue escenario de una rivalidad especial. González, que entonces defendía los colores blanquiazules, describió esos partidos como “súper bonitos que se tienen que vivir”, aunque reconoció que la tensión era palpable cada vez que visitaba el Camp Nou. Según sus palabras, el ambiente se cargaba con su presencia: “Uf, ahí vuelve este pesado, ¿no?”, recordó sobre sí mismo.

La pelea entre Messi y Álvaro González
La rivalidad entre Álvaro González y Lionel Messi se mantiene vigente (REUTERS/Albert Gea)

González confesó que aquel momento recordado sucedió luego de un golpe de cadera para frenar a Messi, y admitió: “Lo sufrimos muchísimo esos años”. Consultado por el periodista Josep Pedrerol sobre lo que el ex defensor dijo durante el intercambio de palabras, el español aclaró que la discusión comenzó cuando Messi lo llamó “malo”, mientras el entrevistado le replicó con un “eres muy bajito”. Actualmente reconoció: “Es lo único que le podía decir, ¿no? fue lo primero que me salió”. Aunque el orden de los comentarios, según la transmisión, llegó primero por parte del ex futbolista del Espanyol.

Mientras revisaban el video de 2016, González bromeó sobre su aspecto en aquella época: “Estoy mucho más guapo ahora que antes” y manifestó que el roce con Messi fue “un rifirrafe pero se puede llamar a todos también, más o menos al 99% así. Menos a Cristiano, que al final le tengo cariño”, reconoció el español. Añadió también que le hubiera gustado intercambiar camisetas con el capitán argentino pero no tuvo la oportunidad.

El episodio evocó el partido en el que González insistió defensivamente para intentar detener a la Pulga, quien recibió un codazo cerca del área y cayó al césped, posteriormente se levantó visiblemente molesto y le reclamó al español: “Me diste, mirá adónde me diste”. Ante esta situación la respuesta del ex defensor evidenció la intensidad del duelo: “¿Qué quieres, que te deje pasar?”.

El exdefensor español rememoró la respuesta que le lanzó a Lionel Messi en pleno partido (REUTERS/Albert Gea)
El exdefensor español rememoró la respuesta que le lanzó a Lionel Messi en pleno partido (REUTERS/Albert Gea)

Más allá de ese duelo, la carrera de González incluyó otros momentos de tensión en el campo. En 2020, el ex defensor fue absuelto de acusaciones de racismo tras otro incidente, esta vez con Neymar, durante un clásico del fútbol francés entre el Olympique de Marsella y el PSG. Neymar acusó al español de insultos racistas, pero la investigación concluyó sin sanciones.

González se defendió en aquel momento asegurando: “Nunca he sido ni seré una persona racista”, y agradeció el respaldo recibido de su club y los aficionados. La polémica, aunque intensa, no dejó consecuencias disciplinarias duraderas para el jugador.

Finalmente, González puso fin a su carrera profesional en 2025, cuando decidió retirarse en el Tenerife, pese a que su contrato se extendía hasta 2027. El jugador eligió cerrar su trayectoria antes de lo estipulado, luego de varias temporadas compitiendo en distintos clubes de Europa. Por su parte, Lionel Messi continúa activo como referente indiscutido de la selección argentina, donde viste la cinta de capitán y suma títulos con el Inter Miami en la MLS.

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