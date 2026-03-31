Los entretelones del tirón de orejas de Scaloni al plantel de Argentina antes del amistoso frente a Zambia

El Gringo quiere máxima concentración del plantel en cada compromiso (REUTERS/Agustin Marcarian)

Puede parecer un amistoso menor, pero el de esta noche contra Zambia está lejos de serlo para Lionel Scaloni. El entrenador de la Selección quedó entre preocupado y fastidioso después de la victoria por 2 a 1 ante Mauritania el último viernes en la cancha de Boca Juniors. Lo dejó en claro el mismo día, al hablar tras el partido, y también ayer, en la última conferencia de prensa antes del encuentro que significará la despedida del campeón del mundo del público argentino antes del Mundial 2026.

Por eso, ayer antes del comienzo del último entrenamiento en el predio Lionel Messi, el Gringo mantuvo una charla con los jugadores, en la que dejó en claro que Argentina no puede permitirse caídas de tensión futbolística como la que tuvo ante Mauritania.

El propio Dibu Martínez, aún con las pulsaciones altas, había sido contundente en su análisis. “Bastante flojo, la verdad. Para mí fue uno de los partidos que peor jugamos. Faltó mucha intensidad, faltó juego, faltó velocidad. Es algo que hay que analizar y cada vez que nos ponemos la camiseta de la Selección hacerlo un poco mejor”, expresó el viernes.

“Es una buena señal que ellos crean que el partido no fue bueno. Es una señal de que el equipo siempre compite, y fue lo que no hicimos el otro día. Además de jugar bien, ellos son inteligentes. Y cuando eso no pasa, ellos se dan cuenta. Espero que haya sido sólo ese partido y que el equipo muestre la cara que todos conocemos”, dijo el entrenador para graficar su disconformismo para con la actuación del equipo.

Scaloni reconoció que le presentó a la AFA la lista preliminar de 55 jugadores, que deberá ser trasladada a la FIFA el 11 de mayo. De ahí saldrán los 26 nombres que irán al Mundial -la fecha límite de entrega es el 30/5-. También aseguró que en su cabeza tiene la nómina de los que irán en búsqueda del bicampeonato, pero deberán ratificar ese lugar en los días que quedan hasta la Copa del Mundo. “La lista de 55 ya se la pasamos a la AFA. Habrá que ver por rendimiento. El partido del otro día pudo haber sido una alerta. Después se decidirá al final. Lo que tiene que pagar es el equipo y, en base a eso, tomaremos decisiones. Lo tengo claro, pero si los rendimientos no son los adecuados, tomaremos medidas”, bajó línea.

Para que el DT siga evaluando queda el partido ante Zambia y lo que los futbolistas produzcan en sus clubes. De ahí la importancia del amistoso de esta noche. Un poco, para saber si la floja actuación ante Mauritania se trató solo de una mala noche, y otro, para terminar de ir cerrando la lista para el Mundial.

En ese sentido, el técnico parece tener 20 nombres listos para sellar el pasaporte en su borrador. Las fijas son: Emiliano Martínez (Aston Villa, Inglaterra), Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella, Francia), Nahuel Molina (Atlético Madrid, España), Gonzalo Montiel (River Plate, Argentina), Cristian Romero (Tottenham, Inglaterra), Nicolás Otamendi (Benfica, Portugal), Leandro Paredes (Boca Juniors, Argentina), Alexis Mac Allister (Liverpool, Inglaterra), Enzo Fernández (Chelsea, Inglaterra), Rodrigo De Paul (Inter Miami, Estados Unidos), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen, Alemania), Lionel Messi (Inter Miami, Estados Unidos), Nicolás Paz (Como, Italia), Nicolás González (Atlético de Madrid, España), Giuliano Simeone (Atlético Madrid, España), Thiago Almada (Atlético de Madrid, España) y Julián Álvarez (Atlético de Madrid, España).

A ellos se suman tres hombres que hubieran sido convocados si no estaban lesionados: Lisandro Martínez (Manchester United), Lautaro Martínez (Inter de Milán) y Gio Lo Celso (Betis), todos con dolencias musculares.

El Gringo, en el último ensayo en el complejo Lionel Messi de Ezeiza (REUTERS/Agustin Marcarian)

A Scaloni sólo le quedan definir seis nombres: el del tercer arquero (hoy Juan Musso pica con ventaja respecto de Walter Benítez); el de dos marcadores centrales (que serían Leonardo Balerdi y, tal vez, Marcos Senesi, aunque su actuación de Mauritania dejó algunas dudas); el reemplazante de Tagliafico (pelean Marcos Acuña, Gabriel Rojas y Facundo Medina); el de un mediocampista (Valentín Barco hoy les saca ventaja a Franco Mastantuono, Máximo Perrone, Gianluca Prestianni y Matías Soulé, más allá de que tienen características distintas), y el del tercer centrodelantero, un puesto que estaría reservado para el Flaco José Manuel López.

Siempre exigente, Scaloni llegó a tomarse la cabeza durante un tramo del segundo tiempo ante Mauritania, cuando Argentina perdía la pelota rápidamente y dejaba que el equipo africano la manejara con cierta tranquilidad y hasta con una profundidad que hizo que Dibu Martínez tuviera que revolcarse un par de veces para evitar ese descuento que finalmente llegó sobre el cierre del partido.

El técnico se quedó con malas sensaciones, por eso el amistoso de hoy tiene un significado mucho más importante del que podría creerse. Scaloni, en definitiva, quiere que el equipo llegue a Estados Unidos en un marco de optimismo y no envuelto en las dudas que quedaron instaladas tras el choque ante Mauritania.