Quién fue el último eliminado de Gran Hermano Generación Dorada: el festejo de su rival en el mano a mano

El novio de Lizardo Ponce se despidió por decisión del público en un mano a mano con el exfutbolista (Video: Gran Hermano Generación Dorada/ Telefe)

La última gala de eliminación de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) dejó uno de los momentos más tensos de la edición y reconfiguró el mapa de la casa. En una noche marcada por la expectativa y la definición voto a voto, el público decidió que Franco Poggio abandonara la competencia tras un mano a mano explosivo frente a Brian Sarmiento, quien no solo logró quedarse sino que celebró con euforia, generando nuevas fricciones dentro del reality.

La gala comenzó con cuatro participantes en placa negativa: Lola Tomaszeuski, Yanina Zilli, Franco Poggio y Brian Sarmiento. Como suele ocurrir en este tipo de definiciones, la tensión se fue liberando de a poco con las primeras salvaciones. La primera en salir de placa fue Lola, que no ocultó su alegría: “¡Gracias, me re quería quedar! Acá adentro me subestiman un poco, pero yo estoy tranquila. Voy a seguir así y voy a dar todo”.

Minutos después, fue el turno de Yanina Zilli, otra de las jugadoras fuertes de la casa, que reaccionó con la misma intensidad: “¡Me quedo, me quedo! ¡Me tienen que aguantar! Gracias a mi público, los amo”. Con ese escenario, la definición quedó planteada entre dos perfiles completamente distintos, pero igual de polémicos: Franco y Brian.

La gala de eliminación de Gran Hermano Generación Dorada mantuvo la expectativa del público hasta el último voto

El mano a mano mantuvo en vilo tanto a los participantes como al público. De un lado, Poggio, modelo y pareja del influencer Lizardo Ponce, que había construido su camino dentro de la casa con un perfil más bajo. Del otro, Sarmiento, con un juego más confrontativo y una presencia constante en los conflictos. Finalmente, el conductor Santiago del Moro abrió el sobre y anunció el veredicto: Franco Poggio debía abandonar la casa. La noticia cayó con fuerza en el grupo, especialmente entre sus aliados, que no pudieron ocultar la tristeza por su salida.

Antes de cruzar la puerta, Poggio pidió unos minutos para despedirse de sus compañeros y dejó un mensaje que combinó emoción y templanza: “Conocí hermosas personas, son todos muy capaces… Esto es un juego, vamos todos para adelante, no decaigan”. Y agregó: “Me llevo una experiencia muy linda, muchas gracias a Gran Hermano por la oportunidad. Fue un desafío. Que gane el mejor”. En su cierre, resumió su paso por el reality con una frase que reflejó su estado de ánimo: “Me despido con mucha felicidad”.

Sin embargo, el momento que terminó de marcar la gala fue la reacción de Brian Sarmiento. Apenas se confirmó su permanencia, estalló de alegría: “¡Vamos! Mano a mano con el que sea. ¡Acá me quedo!”, gritó una y otra vez, celebrando con intensidad su continuidad en el juego.

El perfil bajo de Franco Poggio contrastó con el estilo confrontativo de Brian Sarmiento, protagonistas de la definición más tensa

Ese festejo no pasó desapercibido dentro de la casa. Por el contrario, generó incomodidad y enojo en varios de sus compañeros, especialmente en el entorno más cercano a Poggio. Incluso, tras la eliminación, se registraron cruces y discusiones por la forma en que Sarmiento celebró su triunfo, lo que dejó en evidencia un clima cada vez más tenso en la convivencia.

Actualmente, tras esta salida, 22 participantes siguen en carrera en el reality, en una edición que se caracteriza por el nivel de exposición y los conflictos constantes. Con cada gala, Gran Hermano Generación Dorada reafirma su capacidad para generar momentos de alto impacto televisivo. Esta vez, no solo por la eliminación en sí, sino por el contraste entre la despedida serena de Poggio y el festejo explosivo de su rival, que dejó en claro que, en este juego, cada permanencia también puede convertirse en un nuevo foco de conflicto.

Así, la competencia entra en una etapa donde las emociones están a flor de piel y cualquier movimiento puede cambiar el rumbo. Porque en la casa más famosa del país, no solo importa quién se va, sino también cómo se quedan los que siguen.