La dura confesión de Neymar sobre las críticas que recibe en Brasil: “Sufro y siento dolor”

El futbolista del Santos contó lo que sacrificó desde la infancia

A menos de tres meses del inicio del Mundial 2026, Neymar Júnior expuso públicamente la presión y el sufrimiento que atraviesa, en medio de su ausencia prolongada en la selección de Brasil bajo el mando de Carlo Ancelotti, quien no lo ha convocado a la última doble fecha FIFA. El atacante expresó en su canal de YouTube: “Sufro, siento dolor, lloro”, en alusión a los sentimientos que tiene a pesar de ser una figura mundial.

El futbolista de 34 años profundizó en lo que le costó alcanzar el éxito a nivel futbolístico: “Yo tenía 13, 14 años, yo no viajaba con el colegio, no iba al cine con los amigos por la noche, porque no podía ir, porque tenía entrenamiento o partido al día siguiente, por la mañana. Había momentos en que decía: ‘Está cabrón, todos mis amigos en la escuela allá y yo aquí, en casa mirando el techo’. Pero había un propósito para eso, había una razón y yo lo entendía”.

“¿Me ponía triste? Me ponía triste, pero al día siguiente estaba súper feliz porque estaba jugando al fútbol. Y llevo ya más de 20 años en esto. Tiene un precio ser jugador, ¿sabes? Es difícil. Es difícil porque Brasil es muy duro en ese sentido, la gente te castiga demasiado. Y no entienden que eres una persona normal“, añadió el futbolista del Santos con pasado en el Barcelona y París Saint Germain.

Neymar profundizó sobre las críticas que recibe en Brasil (REUTERS/Thiago Bernardes)

“Estoy muy agradecido, pero trabajé para esto. Trabajé para esto, está bien. Pero yo también soy un ser humano. Tengo los mismos sentimientos que tú. Yo también sufro, siento dolor, me despierto de mal humor, lloro, me enfado, soy feliz, soy normal, ¿no? ¿Por qué no puedo hacer las cosas normales?“, reflexionó el astro brasileño.

Durante la grabación, Neymar explicó que los sentimientos de tristeza e incomprensión forman parte de su día a día, mencionando también la constante exigencia sobre su vida privada: “Cuando ustedes tienen un ratito libre, ¿Qué hacen? ¿Vas a trabajar de vuelta en tu día libre?... No te van a pagar por ello, ¿Y aún así vas?”.

En su testimonio, el atacante de Santos también reconoció los errores cometidos a lo largo de su trayectoria deportiva y recalcó: “Ya me equivoqué muchísimo… tengo 34 años, me he equivocado mucho y me voy a equivocar mucho más”,

El propio Neymar cerró su mensaje remarcando su identidad como figura pública y ser humano: “Me pongo triste al ver que hay personas a las que de alguna manera no les gusto…“.

Por otro lado, el Santos ha puesto en marcha el denominado “Proyecto Mundial”, una estrategia integral destinada a preservar el estado físico de Neymar, con el objetivo de maximizar sus probabilidades de ser convocado por Carlo Ancelotti para la Copa del Mundo. La iniciativa surgió tras detectarse una sobrecarga muscular en el delantero, situación que llevó al cuerpo técnico y médico a limitar su actividad en campo para priorizar su rehabilitación y asegurar su mejor condición en la antesala de la cita mundialista, informó Globo Esporte.

El más reciente parte médico subraya que, durante la semana, el astro brasileño fue sometido a un procedimiento de plasma rico en plaquetas (PRP), un tratamiento que utiliza componentes sanguíneos del propio paciente para acelerar la recuperación celular y muscular. Si bien Neymar no integró la lista de convocados para los compromisos amistosos de marzo con la selección de Brasil -no viste la Verdeamarela desde 2023-, la pausa competitiva fue aprovechada para planificar su regreso gradual.

La evolución física de Neymar y los ajustes en su calendario de actividad se mantendrán en el centro de atención durante las próximas semanas, con el club que lo formó y lo acogió en su vuelta priorizando su recuperación y optimizando los plazos para un regreso competitivo que le permita aspirar a integrar la nómina definitiva que buscará el sexto título mundial para Brasil.