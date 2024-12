Las reflexiones de Wanda y Zaira Nara sobre la Navidad: los recuerdos de infancia y la posibilidad de pasarla con L-Gante

Wanda Nara dejó de lado el materialismo y dio a conocer la verdadera esencia de la Navidad para ella (Video: Bake Off Famosos - Telefe)

Las fiestas de fin de año se encuentran a tan solo unas semanas de distancia. Y, con ello, la expectativa de saber cómo se organizarán las familias para festejarlo. Esto también lo viven las celebridades, quienes esperan que sus preparativos salgan a la perfección y no falte nada a la hora de vivir una de las noches más mágicas del año. En ese marco, Wanda Nara y su hermana Zaira realizaron una breve reflexión sobre las festividades y causaron ternura entre sus fanáticos.

Por un lado, Wanda aprovechó su paso por las cocinas de Bake Off Famosos (Telefe) para dar a conocer su postura. En medio la consigna de preparar una casa de jengibre, que terminó resultando en la eliminación de Damián de Santo, la conductora habló a corazón abierto. “Para mí, las Navidades más lindas son en las casas más humildes. Entonces, esto la representa hoy”, aseguró, emocionada, al trasladarse a los recuerdos de su niñez, pese a que en los últimos años celebró en diferentes puntos del exterior, siendo Turquía el último que compartió en familia.

“Por lo menos las de mi infancia, que tan feliz me hicieron”, aseguró Nara, quien en el último tiempo se encontró desbordada por diferentes situaciones, entre ellas la batalla judicial con su todavía marido, Mauro Icardi, y su flamante romance con L-Gante, con quien se espera que pase esas fechas.

Con las fiestas de fin de año cerca, las hermanas reflexionaron sobre su significado en sus respectivos trabajos (Instagram)

También cabe destacar que la animadora se toma muy en serio este momento del año, y por este motivo piensa en detalle cada obsequio. Tal como le contó a una de las concursantes, Verónica Lozano, en una emisión pasada. “Me gusta regalar cosas muy pensadas. A Mauro le regalé un caballo. Soy de dar mucho lo que el otro quiere, lo que necesita. También le di un chihuahua, una camioneta. Hago buenos regalos”, aseguró, dejando en evidencia sus extravagantes compras a la hora de agasajar a sus seres queridos.

Por estos días, su hermana menor, Zaira, pasó por el estudio de Rumis (La Casa Streaming) y fue abordada por un sinfín de preguntas al respecto. Allí, se sentó en el medio de la mesa junto a los miembros del panel, Lizardo Ponce, Juli Poggio, Lola Latorre, Leandro Saifir y Sebastián Manzoni, conocido como La Tía Sebi. Tras recibir una serie de halago por su vestido rojo festivo, el último integrante del panel no dudó en indagar: “¿Se incluye al cuñado nuevo en la cena de Nochebuena?”.

Zaira Nara fue consultada sobre la posibilidad de festejar Navidad con L-Gante y realizó una profunda reflexión (Video: Rumis - La Casa Streaming)

Si bien la consulta tomó por sorpresa a la modelo, no dudó en plantear su visión al respecto. “Para mí, la Navidad es un momento para integrar. Yo soy de invitar si hay algún amigo que la está pasando solo porque es del interior y no llegó a viajar para visitar a su familia, siempre”, explicó la invitada al ciclo respecto a su postura de contar con una variedad de invitados en las fiestas de fin de año, sin importar si se tratan de su círculo íntimo o el de sus allegados.

“Me parece que hay mucha gente que se queda sola en Navidad, aunque no creo que sea el caso de Elián porque tiene una familia enorme y un montón de amigos”, agregó en alusión a su flamante cuñado, quien no solo cuenta con varios hermanos y su mamá, Claudia, sino también con su hija y colegas del ámbito. “Pero, obviamente, yo voy a estar con mi familia y con quienes elijan que la pasemos”, expresó ante las panelistas del programa, quienes quedaron con ganas de saber más detalles. Por su parte, La Tía Sebi aprovechó para sacar su lado humorístico y lanzó: “Yo, a las 12, lo hago cantar”.