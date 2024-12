Zaira Nara habló sobre la separación de su hermana Wanda de Mauro Icardi: “Que sea lo que Dios quiera”

Zaira Nara fue consultada por Wanda Nara y tuvo una particular reacción al intentar opinar sobre su panorama legal y amoroso (Video: Rumis - La Casa Streaming)

Luego de sumergirse en la cultura y el glamour de Bangkok, Tailandia, por un compromiso laboral, Zaira Nara volvió a pisar suelo argentino. Lejos de los escándalos, la hermana de Wanda Nara se encontró con un sinfín de noticias respecto a la escandalosa separación de la empresaria con Mauro Icardi, padre de sus sobrinas menores, como también del romance con L-Gante. Si bien intentó evadir las consultas, no le pudo escapar al equipo en su regreso al estudio de Rumis (La Casa Streaming).

Este martes, Zaira se sentó en el medio de la mesa junto a los miembros del panel, Lizardo Ponce, Juli Poggio, Lola Latorre, Leandro Saifir y Sebastián Manzoni, conocido como La Tía Sebi. El último, conocido por su pasión por el mundo del espectáculo, no dudó en interpelarla con varias consultas tras su arribo. “Volviste de viaje, pusiste un pie en este país y te encontraste con un terremoto”, expresó el panelista sobre la situación judicial de su hermana y excuñado luego de ser desalojado de la casa del barrio privado Santa Bárbara, a lo que ella intentó escaparle. “¿Por qué no le dan el micrófono que no anda a Sebi?”, comentó, entre risas nerviosas.

Si bien Nara respondió con un rotundo “sí”, Lizardo intentó indagar más allá. “¿Estuviste siguiendo todo lo que estaba pasando acá o pudiste relajarte? Porque, más allá de irte por trabajo con las chicas, es difícil conectar con el momento que estás viviendo cuando ocurren cosas acá”, consultó el influencer ante la mirada de la modelo. Ella, una vez más, intentó desentenderse del tenso momento que vive la conductora de Bake Off Famosos (Telefe), y contestó: “Me vino bien el viaje. La verdad que yo venía de una semana muy cargada e intensa. Entonces dije: ‘Bueno, me voy y que sea lo que Dios quiera’”.

Tras regresar de Tailandia, Zaira fue abordada por varias consultas sobre su hermana, Wanda (Instagram)

Momentos más tarde, La Tía Sebi volvió al ataque y aprovechó a indagar sobre L-Gante, el flamante novio de Wanda. Luego de que su hermana recibiera halagos por su vestido “navideño”, él comentó: “¿Se incluye al cuñado nuevo en la cena de Nochebuena?”. En esa ocasión, ella no dudó en dejar su inquietud sin respuesta. “Para mí, la Navidad es un momento para integrar. Yo soy de invitar si hay algún amigo que la está pasando solo porque es del interior y no llegó a viajar para visitar a su familia, siempre”, explicó Zaira respecto a su postura de contar con una variedad de invitados en las fiestas de fin de año.

“Me parece que hay mucha gente que se queda sola en Navidad, aunque no creo que sea el caso de Elián porque tiene una familia enorme y un montón de amigos”, agregó en alusión al referente de cumbia 420. “Pero, obviamente, yo voy a estar con mi familia y con quienes elijan que la pasemos”, aseguró ante el equipo del ciclo. Con un toque humorístico, el muchacho le respondió: “Yo, a las 12, lo hago cantar”.

Zaira Nara dio a conocer su postura ante el flamante romance entre Wanda Nara y L-Gante (Video: Intrusos - América)

Cabe mencionar que esta no es la primera vez en que demuestra su apoyo por el nuevo romance de la animadora. A principios de noviembre, confesó que disfrutaba ver cómo Wanda afrontaba esta nueva etapa de su vida. “Celebro, acompaño. Estoy muy feliz de que mi hermana esté en Argentina, que se mande todas estas cosas todos los días. Está feliz. Lo bueno es que no me aburro, ¿entendés?”, dijo, con una actitud relajada, ante Alejandro Guatti de Intrusos (América).

A su vez, dejó en claro su familiaridad con el artista a poco tiempo de que se formalizó la relación ante el ojo público. “¿Lo conociste a él?”, indagó el notero de Flor de la V. “¿A quién?”, fueron las palabras que salieron de la boca de la modelo y, tras escuchar el nombre del intérprete de “El último romántico”, contó: “Sí, lo conocía. Lo conozco”.