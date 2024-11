Bake Off Famosos: Wanda Nara recordó el regalo más excéntrico que le hizo a Mauro Icardi para Navidad

Wanda Nara contó en Bake Off Famosos qué excéntrico regalo le hizo a Mauro Icardi para una Navidad

En el capítulo de Bake Off Famosos, emitido este jueves en Telefe, los participantes tuvieron que hacer dos pruebas vinculadas a la Navidad. En medio de una de estas preparaciones, Wanda Nara tuvo un ida y vuelta con Vero Lozano que no tardó en hacerse viral. “¿Vos sos de regalar muchas cosas?”, le consultó la conductora del certamen de pastelería a la participante.

Esta conversación le permitió a Wanda compartir detalles de su vida personal, entrelazando la competencia de cocina con anécdotas vividas. “Me gusta regalar cosas muy pensadas”, admitió la empresaria, y confesó que a su exmarido Mauro Icardi le hizo un regalo bastante particular para una Navidad: “A Mauro le regalé un caballo. Soy de regalar mucho lo que el otro quiere, lo que necesita”. Esta declaración dejó claro el enfoque reflexivo de la empresaria sobre los regalos, aunque sus elecciones fueron llamativas para los internautas.

Además del caballo, Wanda mencionó otros obsequios que le hizo a Icardi: “Le regalé un chihuahua también, le regalé una camioneta. Hago buenos regalos”, siguió la conductora. Estos gestos evidenciaron el gusto de la influencer por sorprender a su expareja con obsequios inusuales y costosos.

Vero Lozano, por su parte, con su característico sentido del humor, continuó con la entrevista haciendo preguntas curiosas sobre el destino del caballo: “¿Lo trajeron? ¿Dónde está? ¿En Turquía? ¿Dónde está el caballo? ¿Y cómo llegó? ¿En una moto?”, indagó. Este comentario generó risas en el set, acaso descomprimiendo lo que suscede en el mundo real: su escandaloso juicio de divorcio con el delantero del Galatasaray. Porque la relación mediática entre Wanda Nara y Mauro Icardi sigue siendo un tema de conversación constante tanto en los medios como en las redes.

Wanda habló de la separación con Icardi

A su vez, en las últimas horas, la influencer se mostró en público con su nuevo look y al llegar de manera sorpresiva a Galerías Pacífico, Nara fue abordada por un grupo de periodistas. En ese contexto habló de la separación con Mauro, negó que sus hijas volvieran a Estambul y aclaró las dudas sobre otros rumores: “Mis hijos saben la realidad, es lo único que me importa y no lo que digan los de afuera. Siento que es el precio de la fama y lo estoy pagando. Todo lo que tenga que aclarar lo voy a hacer en la Justicia. El juez sabe que toda mi verdad quedó entre él y yo, que no se vio en los medios, la verdad no salió a la luz. Lamento la gente que se alimenta de tantas mentiras. Me agota aclarar mentiras”.

Luego, los periodistas le preguntaron por su polémica visita a la casa en la que se aloja el jugador de fútbol: “Yo avisé, él no tenía que estar en ese momento en la casa, mucho menos filmarme, esperarme con una Go Pro. Yo estaba tranquila, había pactado con Kenny que me iba a peinar ahí, porque después iba a ir a un show al colegio de mis hijos muy cerca de la casa. Entonces era lo mismo verlo dos horas antes o después, cuando lo vi adentro no me molestó, es el padre de mis hijos y lo voy a ver toda mi vida. No se vio que le haya molestado mi presencia. Yo estaba muy mal y lo que me parece desleal, sabiendo que yo trabajo con mi imagen, es que él me haya subido en condiciones que yo estaba mal anímicamente. Presté mi casa de corazón, como haría con cualquier persona, como lo hago con mi ex Maxi López cada vez que él viene a la Argentina. Le ofrezco mi casa y se la presto. El préstamo era hasta el 25, después necesito la casa por motivos personales”.

Al ser consultada por su vínculo con Icardi, Wanda respondió: “Hablamos por cosas de las chicas, la situación está como la de cualquier persona que se separa pero yo jamás voy a hablar mal del padre de mis hijas”.