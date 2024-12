El pedido de Pampita a Susana Giménez tras la polémica entrevista en su programa: “No estés enojada conmigo”

El encuentro de Susana Gimenez y Pampita despues de la entrevista

Tres domingos atrás, Pampita se sentó en el living de Susana Giménez para hablar de su separación con Roberto García Moritán y su flamante relación con Martín Pepa. Si bien las declaraciones de Carolina fueron escasas y luego Susana expresó su malestar ante esto en un móvil, lo que muchos pensaron que iba a ser un encuentro tenso entre ellas terminó reflejando un momento distendido y que se desarrolló con las mejores de las intenciones.

Esto ocurrió en el evento de una reconocida revista, el martes por la noche. Susana se encontraba para una toma fotográfica junto a Mirtha Legrand cuando Pampita pasó a uno de los costados y, antes de ubicarse en su respectivo lugar, se tomó unos segundos para acercarse a la diva de los teléfonos y aclarar los malos entendidos que se produjeron a causa de la entrevista. “Hola Su”, se la escucha decir a la modelo mientras se acerca a la icónica conductora, que estaba acomodada en su sitio.

Luego de los saludos correspondientes, Carolina agregó con velocidad: “No estés enojada conmigo, yo te amo”. Ante esto, Susana aseguró que no tiene ningún enojo para con la expareja de García Moritán: “Vos sos media loca, no hablaste nada y la gente está enojada, pero por ahí se enoja conmigo”. Cabe recordar que durante la entrevista, Ardohain se negó a hablar de su separación con el exministro de Desarrollo Económico de la Ciudad de Buenos Aires y la frenó en seco a Giménez cuando lo trató de estúpido.

“¡No! Vos no tenés la culpa de nada, la entrevista fue una maravilla”, cerró Carolina y entre risas se alejó de la conductora para saludar a Mirtha. Otro de los encuentros que se dio en esta noche la tuvo nuevamente de protagonista a la empresaria, pero en esta ocasión fue con Wanda Nara.

El encuentro de Wanda Nara y Pampita luego de los chats (Video: Instagram)

El día lunes por la tarde, la conductora de Bake Off Famosos tomó la decisión de mostrar en sus redes sociales los mensajes que intercambió con la China Suárez en el año 2018, dos años antes del conocido wandagate. En estos chats dejó en claro la relación que tenía con la actriz de Casi Ángeles. Sin embargo, la pampeana terminó en el medio del escándalo, ya que muchos de los mensajes se trataban de su persona y del escándalo que se produjo con su separación de Benjamín Vicuña, cuando el actor inició una relación sentimental con la China Suárez.

Pero lo que se pensaba que iba a ser un cara a cara lleno de tensión fue totalmente distinto. Fue Zaira Nara, recién llegada de un viaje a Tailandia con Pampita y otras modelos, la encargada de compartir la primera imagen en sus historias. En el video que subió, se las puede ver a las tres en sus respectivos lugares, con unas amplias sonrisas y ni un rastro de mala onda entre ellas.

Tan solo unos minutos después, la empresaria reposteó el video en su propio perfil y le sumó un mensaje que deja en claro lo que siente por la jurado de Los 8 Escalones. “Las amo”, escribió junto a dos emojis de rosas rojas, elección que no es casual, ya que Carolina eligió un vestido rojo y un maquillaje a tono. La cosa no quedó allí y horas más tarde se tomó una selfie con Pampita.

Hasta el momento la expareja de Roberto García Moritán no compartió con sus seguidores ninguna de estas fotografías y videos con las hermanas Nara. Sin embargo, sus historias se encuentran repletas de momentos detrás de cámaras del evento que reflejaba a los personajes del año: fotos con Valeria Mazza y Flor de la V, los detalles de su look y hasta el divertido encuentro con Grego Rossello.

No es menor destacar que la posición que tomó la expareja de Benjamín Vicuña ante estos chats fue la de poner paños fríos a la situación, alejarse del escándalo y resaltar la buena relación que tiene hoy en día con Eugenia, quien es madre de dos de los hermanos de sus tres hijos.