Qué dijo Pampita sobre los chats que filtró Wanda Nara en los que la China Suárez habla mal de ella

La respuesta de Pampita a los chats de Wanda Nara y la China Suárez (Video: El Observador)

En las últimas semanas, la separación entre Wanda Nara y Mauro Icardi se volvió el centro de atención farandulero y suma nuevos capítulos minuto a minuto. El domingo por la noche, la empresaria estuvo en el living de Susana Giménez hablando de su separación y al día siguiente, filtró una serie de chats con la Eugenia la China Suárez en su cuenta de Instagram. El intercambio en cuestión data de antes de que estallara el escándalo con la actriz por la presunta infidelidad con el delantero del Galatasaray, y allí se involucra tanto a Carolina Pampita Ardohain como a Benjamín Vicuña.

En este panorama, Yanina Latorre le mandó un mensaje a Pampita para conocer su opinión acerca de los chats que intercambió Eugenia con Nara, y la modelo le respondió con un audio en el cual pone paños fríos a la situación y la panelista lo pasó al aire de su programa de radio Yanina 107.9 (El Observador).

En el audio que le mandó a Latorre, la pampeana dejó en claro que no se va a meter en el escándalo y que tiene un buen vínculo con la madre de los hermanos de sus hijos, Magnolia y Amancio. “Con Eugenia tengo re buena relación de comunicación, nos hablamos, nos acompañamos en la crianza de los chicos, porque son hermanos y se aman”, aseguró la modelo con la voz tranquila y sin titubear.

Wanda Nara filtró los chats con la China Suárez

Luego, agregó: “Para nosotras es re importante ese vínculo y lo cuidamos un montón, somos adultas y responsables de los chicos. Reina la paz, la comunicación y el respeto mutuo siempre entre nosotras”. Y ratificó sus intenciones de no opinar acerca de lo que escribió Eugenia: “No tenemos nada que decir. Hemos construido una muy buena relación en estos años. Y todo vale la pena por la felicidad de los chicos”.

Cabe recordar que estos mensajes son del 2018, tres años antes de que estallara el escándalo conocido como Wandagate que involucró a la China e Icardi. En esta oportunidad, la actriz de Casi Ángeles dio su versión de lo que sucedió en el famoso motorhome en el que Pampita los descubrió a ella y a Vicuña, y apuntó contra Carolina. “Luciana estaba en el motorhome y vio que era mentira. Y le dijo a Benja que sabe que ella (Pampita) mintió, pero que es su amiga y que está loca”, se pudo leer en un chat de la China, en el que le cuenta detalles pasados del escándalo que ocurrió cuando inició su relación con el actor, quien supuestamente todavía estaba en pareja con Pampita.

Los chats son de tres años antes de que estalle el Wandagate, el escándalo que enfrentó a Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez

La intención de los chats era demostrar la cercanía de Wanda con Suárez antes de la infidelidad del futbolista, por lo que la conductora de Bake Off Famosos (Telefe) no tuvo reparos en consultarle acerca de su relación con Ardohain: “¿Y ahora estás bien con ella?”. A lo que la actriz de Linda contestó: “Jamás la voy a perdonar hasta que diga públicamente que mintió. A mí me ahorcó, me quería matar, y no dije nada porque Benja me lo pidió por los hijos. Aunque después, cuando él se dio cuenta lo mala que era nos arrepentimos. Pero Dios todo lo ve. A mí me da igual que la gente me quiera. No hago nada para aparentar”.

No conforme con esto, Wanda involucró en la polémica a Bautista, el hijo mayor de Pampita y Vicuña, al filtrar un mensaje donde La China le contaba que “el más grande quiere vivir con nosotros, ya lo planteó”. No es menor destacar que luego de unas horas la conductora de MasterChef (Telefe) decidió eliminar las capturas de pantalla de sus historias. Por su parte, hasta el momento, ni Vicuña ni la China respondieron a la filtración, ni dieron declaraciones al respecto. Aunque no es extraño especular que más protagonistas se sumen a este culebrón.