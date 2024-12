Wanda Nara: “L-Gante y yo tenemos la misma esencia”

Wanda Nara contó qué la unió a L-Gante: "Me recuerda a la Wanda de barrio"

Después de 10 años de relación, dos hijos en común (Francesca e Isabella) y compartir su vida por el mundo, la ruptura de Wanda Nara y Mauro Icardi sacudió al mundo del espectáculo. Desde entonces, el proceso de divorcio se vio cargado de conflictos legales y polémicos cruces entre la empresaria y el futbolista. Sin embargo, en este tenso momento de su vida, la cantante decidió volver a apostar al amor al iniciar una relación con L-Gante. Con ese panorama, Susana Giménez recibió a la mediática para hablar de todos los detalles de su nuevo vínculo.

“Lo de Elian me llamó la atención porque nada que ver con vos”, comenzó Giménez para introducir el tema. En un tono relajado, Nara comentó: “Te voy a contar lo mismo que digo en mi casa, porque desde Kenny (Palacios) a toda mi familia, tenemos a todo el mundo en contra. Hasta la gente de él, no están tan de acuerdo”.

Wanda Nara detalló una situación que vivió con L-Gante y que le demostró la clase de persona que es

Luego, la conductora de Bake Off Famosos (Telefe) detalló por qué se enamoró del exponente de la cumbia 420: “Yo soy más grande. Cuándo me preguntan qué le vi yo digo: “La esencia mía”. Volví a ver mi esencia, en este momento de mi vida necesitaba volver a mis valores del principio. Me recuerda la Wanda de barrio. Me gusta estar con alguien que tenga esos valores, no estaría con alguien que fuera mala persona. Que tenga quilombos no me asusta, a veces me desconecta de los míos, porque tengo un montón”.

Wanda Nara habló con Susana Giménez sobre su romance con L-Gante (Prensa Telefé)

Ante los rumores de embarazo que habían circulado en redes sociales, la empresaria contó qué es lo que busca en su relación con el joven: “Para mí lo importante es rodearte de gente que tenga linda esencia, después si me equivoco o no... yo soy grande. No es que estamos planeando tener hijos, formar una familia, queremos pasarla bien. Es una persona que hoy está pendiente de mí, que conoce la historia, que fue mi amigo mucho tiempo”.

Susana Giménez recibió a Wanda Nara en su estudio (Prensa Telefé)

“¿Lo acompañás a las bailantas?”, preguntó Susana para conocer más de su relación. Fue entonces cuando Nara respondió con total sinceridad: “A mí no me gusta la noche, hago un esfuerzo sobrehumano. Yo no le conozco el sabor al po...y él hace canciones que hablan de eso. Él me hizo un tema que dice: “Sos adictiva como la María”. Y yo decía, ¿quién es María, la de Jesús? A mí no me gusta el alcohol, jamás en mi vida estuve borracha, pero no me gusta. A veces le digo a él: “Cada minuto que estoy en una discoteca siento que envejezco”. El humo, el alcohol, el pelo. Yo me levanto a las 6 todos los días, si estoy ahí no resisto”.

Wanda Nara contó por qué se enamoró de L-Gante

En ese sentido, la empresaria agregó: “Hay un montón de cosas en las que no coincidimos, pero coincidimos en que los dos nos queremos”.

Fue entonces cuando Susana quiso saber: “¿Mauro lo acepta?”. Con tono de desilusión, la invitada comentó: “No. Yo creo que ningún ex te puede decir con quién estar. Él me puede aconsejar, puede estar feliz o no. Mis hijas no tienen relación con él, pero él es un excelente padre. Yo no estaría con una persona que fuera mal ejemplo como padre. Es buen amigo, me conecta con esos valores de la amistad”.

Tras destacar la personalidad del joven, la cantante recordó una actitud del artista que la sorprendió: “Una de las cosas que me impactó de él fue una situación cuando lo conocí. No sé a dónde íbamos, pero él tenía un fajo de plata y él iba dando plata en todos los semáforos. Y yo decía: “Esto lo debe hacer porque estoy yo”. Y me acuerdo que la segunda vez que paramos, el chico lo conocía. Y ahí me di cuenta que para siempre. El otro tipo le dio un mate”.

En ese sentido, la hermana de Zaira Nara afirmó: “Él tiene esos valores que me conectan con la Wanda que me había olvidado de ser y realmente soy. Esas cosas me gustaron de él. El tiempo dirá”. Por último, Giménez cerró el tema: “Mauro lo va a tener que aceptar”.