Marixa Balli recordó a Lía Crucet y relató cómo fue el día que compartieron escenario

A tan solo días de la muerte de Lía Crucet, el mundo del espectáculo continúa llorando a la cantante de la movida tropical. En ese sentido, Marixa Balli fue una de las figuras que se pronunció en las últimas horas al recordar la huella que dejó la exvedette en el rubro. Invitada a la mesa de Mirtha Legrand, la panelista habló sobre su vínculo y relató cómo fue compartir escenario con ella.

“¿Vos tenías relación con Lía Crucet? Qué vida dura que tuvo”, quiso saber la Chiqui. Impactada por la pregunta y el recuerdo de la pérdida, Balli contestó: “Yo la conocí cuando estaba en Finalísima, éramos muy amigas con su hija. Nos encontrábamos mucho, siempre la admiré a Lía Impresionante lo que logró con su impronta y su talento”.

La vida de Lía Crucet: la actriz y vedette que se convirtió en un ícono popular de la mano de la movida tropical (Foto estudio Luisita)

Luego de que la conductora destacara que la actriz había fallecido muy joven, a los 72 años de edad, Marixa recordó con orgullo: “Y tuve la oportunidad de cantar una vez en el escenario con ella “La Güera Salomé”. Y fue hermoso. La verdad que una número uno de la bailanta”. Acto seguido, la panelista de LAM (América) hizo una comparación con la actualidad y agregó: “Era una de las icónicas de los ochentas, noventas. Al no haber tantas redes, hoy eso hubiera sido tremendo. O tener fotos con esos personajes en ese momento. En Finalísima que iba a cantar y quedaban todos así. Mirá lo que estoy hablando Mirtha, cada vez peor lo mío. Me voy cada vez más atrás. Pero realmente qué hermosos programas y qué impactante todo. Igual las redes son fantásticas, poder tener archivo de todo eso”.

La muerte de la cantante se produjo días atrás luego de que Lía sufriera un deterioro en su salud durante los últimos años, y a fines de 2021 fue internada en un geriátrico en la ciudad de Mar del Plata. Unos meses después, en marzo de 2022, debió someterse a una compleja intervención quirúrgica con motivo de una complicación de una cirugía anterior.

Luego del velatorio realizado en la ciudad de Mar del Plata, donde la artista vivía hace un tiempo por su delicado cuadro de salud, este sábado recibió el último adiós. Fue una ceremonia íntima en el cementerio Parque, donde sus restos fueron cremados tal su última voluntad, ante la desolación de sus hijos Karina y Ezequiel, de su marido Tony Salatino y de sus seres queridos. En el recuerdo eterno permanecerán su carisma, su imponente figura y sus canciones como banda de sonido de cualquier evento festivo.

El romance de Marixa Balli y Marcelo Tinelli

Inmediatamente, la diva quiso ser más incisiva y le preguntó a Balli por su relación con Marcelo Tinelli: “¿Saliste con Marcelo Tinelli? ¿Quedaste bien vos, en buenas relaciones?”. Algo incómoda por la pregunta, la invitada se tomó unos segundos para responder: “Es una época pasada, pisada. En su momento fue una etapa muy linda. Pero bueno”.

Marixa Balli habló de su relación con Marcelo Tinelli

No contenta con la respuesta, Legrand redobló: “¿Cuánto duró? ¿No te llamó después?”. Entre risas, Balli aseguró: “No, no puedo dar fechas porque se complica. Hemos tenido muy buena relación siempre. El tema es que yo siento que se pone nervioso cuando me invitaba a su programa. Es como que en vez de ayudarme me tiraba para atrás. Esto fue el año pasado”.

Al hablar sobre uno de los romances más destacados en la vida de la panelista, Mirtha preguntó: “¿Nunca te ofrecieron casamiento?”. Fiel a su estilo sincero y genuino, Marixa cerró: “Sí, me han ofrecido casamiento. He aceptado y cuando me desperté, me arrepentí. Dije No. No sé qué fue. ¿Qué me pasó anoche? No quise nunca porque siempre las relaciones fueron muy conflictivas. Primero todo bien y después muy celosos, obsesivos. Y yo digo, ‘yo con este’.... Pero si me conoció así, con estas lolas, me conoció maquillada y vestida de esta manera. ¿Qué es lo que pasa?”.