El desconsuelo de Norberto Marcos al recordar su separación de Fátima Florez: “Lloro por ella y por mí”

A comienzos de 2023, la noticia de la separación entre Fátima Florez y Norberto Marcos sacudió al mundo del espectáculo. Después de más de dos décadas juntos, lo que parecía una sólida relación tanto personal como profesional llegó a su fin, dejando tensiones, acusaciones y heridas abiertas. En una entrevista con Matías Vázquez para el programa Socios del Espectáculo (El Trece), el empresario rompió el silencio y habló sobre el impacto emocional, las influencias externas y los conflictos que marcaron el fin de su vínculo con la comediante.

“Fui un poco ingenuo. La vida me cambió de un día para el otro, no me esperaba lo que ocurrió y pasó”, confesó el productor al recordar los días previos a la ruptura. Según Marcos, el cambio en la personalidad de Fátima fue evidente, algo que atribuyó a las personas que comenzaron a rodearla: “Se volvió una persona completamente distinta. Alguien diferente por la influencia externa de otras personas en su vida”. Aunque el periodista del ciclo le preguntó si la relación de la humorista con el presidente Javier Milei tuvo algo que ver, el exrepresentante lo negó tajantemente: “Fue el entorno, quienes la rodeaban y, además, el negocio pasó a ser más importante que la familia”.

Otro de los factores que, según Marcos, influyó en la separación fue la diferencia de edad entre ambos, algo que habría sido utilizado en su contra. “Por supuesto, la gente no puede ver a alguien que es exitosa, en especial los que se encuentran a su alrededor porque todos quieren comer del mismo plato y, a veces, uno tiene que darse cuenta de que está para comer en otro”, aseguró el productor, quien dejó en claro cómo los acompañantes de Fátima la volvieron en su contra. Sosteniendo esa línea, el rol de Guillermo Marín como nuevo productor de Florez también formó parte de la conversación.

Con un tono resignado, Marcos afirmó: “Son consecuencias de… Es muy difícil ocupar mi lugar”. Al referirse a los cambios que notó en su expareja tras mudarse a Estados Unidos es que ella estaba sin una guía. Además, respecto al fugaz romance que la actriz mantuvo con Milei, comentó: “Si hay amor, esas cosas no pasan. No sé si hubo entre ambos, pero tuvo un cambio muy repentino”.

La ruptura no solo dejó heridas emocionales, sino que también incluyó un enfrentamiento legal que Marcos lamentó. “Yo lo hablé con ella y le dije: ‘No seamos locos, no metamos a los abogados en el medio si lo podemos arreglar nosotros’. Sin embargo, la necesidad de cámara…”, expresó, sugiriendo que Florez habría aprovechado la situación para obtener visibilidad mediática.

El impacto emocional de la separación sigue presente en la vida de Marcos. Con la voz quebrada, confesó: “No solo lloro por Fátima, sino también por mí y por los dos”. Al ser consultado sobre si le habría gustado tener hijos con Florez, respondió sin dudar: “Por supuesto”.

Uno de los momentos más tensos de la entrevista fue cuando recordó las acusaciones de Florez contra su hijo, Federico, a quien habría señalado como ladrón. “Es imperdonable. De solo haberlo insinuado y ella estaba rodeada”, dijo Marcos, marcando este hecho como un punto de quiebre definitivo en la relación. Cuando Vázquez le preguntó si existía la posibilidad de una reconciliación, la respuesta fue contundente: “No, de ninguna manera. Tendrían que pasar muchas cosas como disculparse con mi hijo, darme una demostración fehaciente que quiere hacer una familia… Ella está en otras historias, está en otra búsqueda. Es otra persona completamente distinta a la que conocía”.

A modo de cierre, Marcos dejó entrever que, con el tiempo, todo iba a salir a su favor. “De a poco se va a saber la verdad de todo. Ella misma se va a dar cuenta. Posiblemente, por la cuestión de ego que tienen todas las estrellas, le va a costar reconocerlo”, expresó, completamente seguro de sus dichos, ante la cámara. Visiblemente afectado, concluyó con una frase que refleja el dolor y la esperanza de justicia emocional que lo atraviesa: “Si no llora por mí, va a llorar”.