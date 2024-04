La historia de amor Javier Milei y Fátima Florez: besos apasionados y apoyo incondicional

Javier Milei y Fátima Florez recordaron con Mirtha Legrand el día que se conocieron (Video El Trece)

Tras casi nueves meses, Javier Milei y Fátima Florez anunciaron el final de su relación. Con el argumento de falta de tiempo, el tamaño de las responsabilidades y el peso de las obligaciones laborales, el político explicó por qué pusieron fin a un vínculo que destacó por el acompañamiento mutuo, las risas y los besos apasionados.

Desde el inicio de su relación, en julio de 2023, el economista y la actriz conformaron una pareja explosiva que nunca ocultó su amor. El primer contacto se dio en la mesa de Mirtha Legrand, cuando ambos fueron invitados por la diva a uno de sus programas. Desde entonces, el vínculo comenzó a crecer. “Se dio todo tan natural, nos seguimos en Instagram, empezamos a reaccionarnos, fue muy de a poco. Cuando yo estaba trabajando en Uruguay empezamos a escribirnos, hubo una conexión distinta, algo pasó y empezamos a conectar”, relató la humorista en la mesaza de la Chiqui.

El romántico beso entre Fátima Florez y Javier Milei

A partir de entonces, ambos buscaron acomodar sus apretadas agendas para pasar tiempo juntos. Uno de los ejemplos se dio durante el verano, cuando la humorista se encontraba haciendo su temporada teatral, con Fátima 100% en el Teatro Roxy. En ese contexto, la actriz viajaba a Buenos Aires todos los lunes, que eran sus días libres sin funciones, a visitar a su novio.

De igual forma, durante el verano, el libertario también viajó a la ciudad costera para acompañar a su pareja y presenciar su show. En un operativo sin igual, Milei dijo presente en el teatro. En una de las funciones incluso subió al escenario y besó a su novia frente al público.

Entre otros detalles de su intimidad, la pareja contó, en su visita al programa de Mirtha Legrand, que su canción favorita era “Flowers” de Miley Cyrus. Acto seguido, Milei se animó a dedicarle un corazón con las manos a su novia, y luego las unieron para graficar su amor. “Somos muy explosivos, como adolescentes, nos saca esa parte de niño interior que nos encanta”, sonrió la comediante tras hacer el gesto con su pareja.

Fátima Florez habla del amor que encontró en Milei (Video El Trece)

En ese mismo programa, Fátima se refirió a si su vida había cambiado desde que empezó una relación con el economista. “Mi vida sigue siendo la misma porque yo sigo siendo la misma, trabajando, haciendo mis obras de teatro, ensayando y preparando nuevos personajes”, comenzó diciendo la imitadora. Acto seguido, Legrand quiso ahondar más en la relación de Florez y Milei por lo que dijo: “¿Conocías el amor?¿Es la primera vez que te enamorás así? “. Con alegría y una leve risa, la comediante respondió: “Yo voy a hablar de este amor, siento que volví a nacer. Estoy sintiendo cosas que nunca había sentido, me hace muy bien. Encontré una persona que con solo mirarnos nos entendemos. Nunca discute (Milei), es una relación muy nueva, desde el 13 de julio, siete meses. Soy una persona que no me gusta discutir y somos de cuidar mucho el vínculo”.

Al ver el amor con el que la modelo hablaba, la conductora le consultó si pensaba en casarse: “Creo que es muy pronto. Yo creo que hay algo más fuerte que casarse, compartir esa espiritualidad que compartimos, somos personas muy amantes de los animales. Tengo dos gatos, los traje al hotel (Mike y Harry). Escuchan mi voz y se ponen alerta, machitos los dos. Harry por el príncipe y Mike por Michael Jackson. Estoy todo el día en el hotel y después voy al teatro. Ellos siempre están acompañados”, expresó Florez.

Entre los compromisos de ambos, los rumores de crisis comenzaron a circular. Si bien Fátima se había encargado de negarlos, no se los había vuelto a ver juntos. Por eso, semanas atrás, la propia comediante había dado señales del estado de su relación. La actriz publicó una historia en su cuenta de Instagram en donde se la pudo ver en los jardines de la quinta de Olivos, de espaldas, con una bata negra con letras amarillas que decía: “Javier Milei”. A estas dos palabras se le sumó la imagen de un león, que es símbolo característico del mandatario argentino.

Sin embargo, después de meses de relación, este viernes ambos decidieron poner punto final a su vínculo. A través de las redes sociales, el mandatario explicó: “Como resultado del arrollador éxito profesional que está viviendo Fátima, de quien me siento sumamente orgulloso, ha recibido numerosas propuestas laborales para trabajar tanto en Estados Unidos como en Europa. Esto, sumado a la compleja tarea que hoy enfrento y que los argentinos me han encomendado, nos ha llevado a vivir separados, imposibilitando la relación de pareja que nos gustaría tener, pese a cuánto nos queremos”.

Con ese panorama, el mandatario cerró su comunicado expresando: “Por eso es que decidimos terminar nuestra relación y mantener un vínculo de amistad dado lo que sentimos el uno por el otro y cuanto nos queremos, nos respetamos y admiramos mutuamente”.