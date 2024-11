Valentina Cervantes contó cómo fue el reencuentro entre Enzo Fernández y sus hijos

Hablo Valentina Cervantes, exnovia de Enzo Fernández (Video: América TV/Desayuno Americano)

La separación de Enzo Fernández y Valentina Cervantes generó sorpresa en el mundo del deporte y del espectáculo. Con dos hijos en común, Olivia y Benjamín, la pareja tomó la decisión de terminar su vínculo luego de seis años de relación y, en una entrevista, la ex del futbolista contó cómo fue el reencuentro con el padre de sus hijos, quien estuvo en el país para jugar junto a la selección argentina.

El jueves por la tarde Valentina tuvo una sesión de fotos y luego de una jornada de trabajo fue abordada por la cronista, quien le consultó acerca de la relación con el futbolista. “¿Cómo fue el reencuentro con ellos, con los cuatro? ¿Los chicos lo extrañaron a Enzo?”, fue la pregunta que hizo la mujer a Cervantes.

“Pasaron poquitos días, así que por suerte pudieron estar con su papá y yo también estuve con ellos, así que bien”, comenzó diciendo la influencer. Este gesto de buena onda entre Valu, apodo que usa en las redes sociales, y Enzo no pasó desapercibido, ya que el futbolista del Chelsea compartió en sus redes sociales las postales con sus dos hijos. Esto generó la pregunta de una posible reconciliación, aunque la modelo fue contundente: “Por ahora seguimos así”.

En la misma entrevista, Cervantes habló de su presente en Argentina luego de vivir en Inglaterra: “Todavía no me mudé, pero en unos días ya voy a estar instalada”. Cabe recordar que al llegar al país, la joven y sus hijos se instalaron en la casa de la abuela de Valentina, en San Martín: “¿Seguís viviendo en San Martín?”, y la modelo detalló: “Sí, voy y vengo, estoy en una casa y vuelvo”.

Valentina Cervantes descartó una reconciliación con Enzo Fernández

Luego de la visibilidad que adquirió tras la mediática separación del futbolista, la joven dio un paso significativo hacia su independencia profesional al incorporarse a Multitalent Agency, reconocida como una de las principales agencias de representación de modelos y talentos en Argentina. Según la información disponible, esta decisión señala su ingreso formal al ámbito del modelaje y la representación artística, un terreno que hasta ahora había explorado principalmente como influencer.

Con una comunidad de 1,8 millones de seguidores en sus redes sociales, Valentina comparte regularmente aspectos de su vida cotidiana y actividades junto a sus hijos, consolidando su presencia en el mundo digital mientras expande sus horizontes profesionales en esta nueva etapa.

El jueves por la noche Yanina Latorre asumió la conducción en reemplazo de Ángel de Brito en LAM (América TV) y sorprendió a la audiencia con un enigmático que generó gran expectativa tanto en el público como entre las panelistas del programa, conocidas como las “angelitas”. Durante el programa, Latorre reveló: “Estarían iniciando un romance el señor Enzo Fernández y la señorita Nicki Nicole”.

Enzo Fernández habría iniciado una relación amorosa con Nicki Nicole (Video: América TV/LAM)

“Tremendo, me encanta. Esto es opinión, casi información, porque no lo tengo re chequeado, que se habrían conocido a fines de octubre, en la anterior fecha FIFA”, contó la mujer de Diego Latorre. A decir verdad, las fechas de Eliminatorias 2026 a las que hizo referencia Yanina ocurrieron el jueves 10 y el martes 15 de octubre, días en que Argentina jugó contra Venezuela y Bolivia respectivamente.

“Algo pasó, le gustó, le movió el no sé qué. Enzo volvió a Londres, hizo las cosas bien, no le dijo a Valentina (Cervantes, exmujer del futbolista) que la había conocido a Nicki, en realidad le dijo que quería estar solo, que quería probar. Por ahí se dio cuenta de que le movió el piso y dijo: ‘No estoy bien con Valentina’. Él volvió ahora, estuvieron juntos. Valentina hoy habló con él, él no se lo negó”, prosiguió Latorre. A la vez, contó que ese primer encuentro habría ocurrido “en una reunión en la que estuvieron otros jugadores, en el boliche Moby Dick”.