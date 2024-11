Enzo Fernández, junto a sus hijos en los festejos por la obtención de la última Copa América en Estados Unidos

Enzo Fernández arribó al país de cara a los encuentros que disputará con la selección argentina correspondientes a la fecha FIFA frente a Paraguay, este jueves desde las 20:30 en el estadio Defensores del Chaco en Asunción, y ante Perú, el próximo martes 19 de noviembre a partir de las 21:30 en La Bombonera, el estadio de Boca Juniors. Los campeones del mundo lideran la tabla de posiciones con 22 puntos, seguidos por equipos como Colombia, Uruguay, Brasil, entre otros.

En este contexto, el mediocampista del Chelsea de 23 años se manifestó por primera vez en sus redes sociales, luego de la separación de su pareja Valentina Cervantes tras siete años de relación. El ex jugador de River Plate compartió una tierna foto en blanco y negro junto a sus dos pequeños hijos, los tres recostados en el sillón y abrazados.

La tierna foto del reencuentro de Enzo Fernández con sus hijos tras separarse de Valentina Cervantes

El anuncio de la separación llegó en un momento complicado para Enzo Fernández, quien perdió su puesto en el Chelsea y enfrenta críticas de los hinchas, especialmente después de que el club inglés pagara 120 millones de euros por su pase desde el Benfica en enero de 2023. A pesar de ello, el jugador mostró su amor por sus hijos, Olivia de 4 años y Benjamín de 1, a través de una publicación en su cuenta de Instagram (@enzojfernandez), donde compartió una foto con ellos acompañada de varios corazones rojos.

El futbolista comunicó a su esposa su deseo de “tener la vida que no tuvo”, ya que comenzó su relación con Valentina Cervantes a los 17 años y siente que se perdió de muchas experiencias propias de esa edad. Esta decisión dejó a Cervantes “muy triste”, según informó la periodista deportiva Julieta Argenta en el programa LAM de América TV. Mientras tanto, la ex pareja de Enzo regresó a Buenos Aires con sus hijos tras la separación y compartió un comunicado, expresando que siempre “van a ser familia”. Además, instó a no “crear guerras donde no las hay”.

La propia Valentina explicó en el mismo medio que tras una charla inicial, Enzo le comunicó su decisión de separarse, dejando “cosas pendientes” por discutir en su próxima visita a Buenos Aires. También reconoció que la ruptura podría afectar el tiempo que el futbolista comparta con sus hijos. No obstante, señaló que buscarán la manera de facilitar su viaje a Londres para que él pueda estar con los niños.

Así llega la selección argentina

Facundo Medina, el nuevo citado por Scaloni para la selección argentina

Facundo Medina fue convocado de emergencia por el entrenador Lionel Scaloni. Esta decisión se tomó debido a la baja de Lisandro Martínez, quien no podrá participar en los partidos debido a una lesión. El defensor del Manchester United fue titular en el reciente triunfo de su equipo por 3-0 ante el Leicester City. Sin embargo, una molestia física tras el encuentro le impedirá estar presente en la doble fecha de las eliminatorias. A pesar de haber viajado a Argentina y unirse a la delegación, los exámenes médicos determinaron su exclusión de la convocatoria.

Ante esta situación, Scaloni optó por llamar a Facundo Medina, quien juega para el Lens en la Ligue 1 de Francia. Medina, de 25 años, es un habitual en la órbita del cuerpo técnico de la Albiceleste. Su última participación con la selección fue en junio de 2023, durante un amistoso en el que Argentina venció 2-0 a Indonesia. Desde entonces, ha estado en el banco en las victorias contra Ecuador y Bolivia.

Medina, formado en River Plate y con trayectoria en Talleres de Córdoba, ha sido parte de las selecciones juveniles de Argentina, incluyendo su participación en los Juegos Olímpicos de Tokio con la Sub-23. En la actual temporada, ha jugado 10 de los 11 partidos de su equipo en la liga francesa, todos como titular, lo que demuestra su buen nivel y continuidad.

La selección argentina enfrenta estas eliminatorias con varias bajas, ya que además de Martínez, tampoco contará con Nicolás González y Germán Pezzella. Estas ausencias obligan a Scaloni a ajustar su estrategia y buscar alternativas en la defensa para asegurar buenos resultados en los próximos compromisos.

Los convocados por Lionel Scaloni para la doble fecha FIFA:

Arqueros : Emiliano Martínez, Walter Benítez y Gerónimo Rulli.

Defensores : Nahuel Molina, Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Leonardo Balerdi, Nicolás Otamendi, Nehuén Pérez, Facundo Medina y Nicolás Tagliafico.

Volantes : Enzo Fernández, Leandro Paredes, Exequiel Palacios, Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Giovani Lo Celso, Enzo Barrenechea, Thiago Almada, Facundo Buonanotte y Nicolás Paz.

Delanteros: Lionel Messi, Alejandro Garnacho, Julián Álvarez, Lautaro Martínez y Valentín Castellanos.