Valentina Cervantes confirmó su separación de Enzo Fernández: “Con eso me basta”

Valentina Cervantes confirmó su separación de Enzo Fernández .

En su declaración, la influencer destacó con el futbolista mantendrá un vínculo familiar por sus dos hijos.

Pidió respeto hacia la decisión y rechazó las especulaciones sobre conflictos o terceras personas.

Lo esencial: Valentina Cervantes utilizó sus redes sociales para confirmar su separación de Enzo Fernández y desmentir los rumores de conflicto. La pareja, que comparte dos hijos, decidió tomar caminos distintos, pero enfatizó que siempre estarán unidos y se apoyarán mutuamente por el bienestar de los pequeños.

Valentina Cervantes confirmó su separación de Enzo Fernández: la reacción de él

Con una declaración sincera en sus redes sociales, Valentina Cervantes le puso fin a los rumores y confirmó su separación del futbolista Enzo Fernández. La influencer, quien fue pareja del jugador desde sus inicios en el deporte y es madre de sus dos hijos, decidió hablar directamente con sus seguidores, dejando en claro que, aunque la relación sentimental llegó a su fin, ambos mantendrán un vínculo cercano por el bienestar de sus hijos. “Con Enzo hoy decidimos tomar distancia uno del otro, pero siempre vamos a ser familia y nos vamos a apoyar en todo porque hay dos niños en el medio que necesitan mucho de nuestro amor”, expresó Cervantes en su cuenta de Instagram.

Desde su cuenta, Valentina buscó desmentir los rumores de conflicto que habían circulado, resaltando la buena relación que mantiene con Fernández. “Yo sé la persona y el excelente que es Enzo, y el corazón que tiene. Y con eso me basta. No quieran crear guerras donde no las hay”, añadió, pidiendo a sus seguidores que respeten la decisión y no alienten especulaciones infundadas.

Valentina Cervantes habló de su separación con Enzo Fernández

Mientras ella se proclamó al respecto, el futbolista optó por el silencio. Y aunque no realizó ninguna declaración sobre el tema, Enzo tomó una medida que llamó la atención: limitó los comentarios en sus redes sociales. Esta acción, interpretada por algunos como un intento de evitar mensajes relacionados con su vida personal, contrastó con la apertura que solía mostrar en sus plataformas digitales.

Cervantes y Fernández se conocieron en 2018 cuando ambos eran apenas adolescentes. Aunque eran vecinos del partido de San Martín, se cruzaron por primera vez en Mar del Tuyú durante unas vacaciones familiares, en un momento que marcaría el inicio de su relación. Desde entonces, ella lo acompañó a él en cada paso de su carrera, incluyendo su paso por River Plate, su reciente incorporación al Chelsea y también por la Selección.

Enzo Fernández limitó los comentarios en Instagram tras su separación con Valentina Cervantes

Más detalles sobre la ruptura

Las versiones sobre una posible crisis entre la pareja habían comenzado a circular tras la emisión del programa LAM (América), en el que se afirmó que Fernández fue quien tomó la decisión de terminar la relación. “Lo cierto es que hace diez días, Enzo le dijo a Valentina que se quería separar”, comentó Julieta Argenta en el programa, asegurando que para ella fue un “baldazo de agua fría”.

Según el testimonio de Argenta, en la Selección Argentina ya se comentaban rumores sobre una separación, aunque muchos pensaban que la iniciativa habría sido de Cervantes. “Todos pensaron que la separación venía por el lado de ella, porque recordemos que Enzo es un chico de 23 años, que tuvo una vida muy acelerada”. Fernández, quien fue padre a temprana edad, le habría expresado entonces a su pareja su deseo de vivir “esa etapa que él salteó por apostar a la familia”.

Los detalles de la separación entre Valentina Cervantes y Enzo Fernández

A diferencia de lo que algunos medios y usuarios en redes sociales especulaban, en LAM revelaron que la influencer desmintió cualquier situación de crisis por infidelidades. “Valentina me dijo que no había ninguna crisis y que desmiente la información que dieron en otros programas de que ella le haya encontrado algo”.

Ante los rumores sobre una posible nueva relación de Fernández en el futuro, Valentina dejó claro que, aunque no puede garantizar lo que sucederá, la separación actual no se debe a la aparición de una tercera persona. “Si de acá a cinco o seis meses, él blanquea y está con otra chica, te diré ‘Bueno, sí, había otra’, pero no es ése el motivo de la separación ahora”, cerraron en el ciclo de América TV.