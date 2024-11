Darío Barassi mostró la llamativa actitud de Wanda Nara durante las grabaciones de Love is Blind: “Sos otra”

Darío Barassi mostró la particular actitud de Wanda Nara al llegar al estudio de grabación (Video: Instagram)

Los múltiples cruces entre Wanda Nara y Mauro Icardi continúan siendo tema de conversación en el mundo del espectáculo. Pero no solo la prensa se encuentra atenta a lo que ocurre entre ellos, sino también varias figuras del ámbito, entre ellos Darío Barassi. El humorista, quien es compañero de la empresaria en la conducción del reality de parejas Love is Blind (Netflix), expresó su sorpresa ante el cambio de actitud a la hora de presentarse a trabajar y no dudó en compartirlo en las redes sociales.

A través de su cuenta de Instagram, Darío aprovechó para subir una serie de videos donde capturó el estado anímico de la animadora tras la polémica pelea de capturas de pantalla, videos y acusaciones cruzadas con el futbolista. “No parás de estudiar, sos otra”, indicó el humorista junto a una foto donde se podía apreciar a Wanda con una serie de papeles en su mano mientras le hablaba a una persona de la producción. Ataviada con el mismo look con el que salió de su departamento con L-Gante por la mañana, mantuvo sus lentes negros sobre su rostro y suscitó la curiosidad de su acompañante.

Minutos más tarde, Barassi subió un breve clip haciendo alusión a su comportamiento. “Muchísima comunicación. Ignorado”, expresó y, acto seguido, la enfocó con la cámara. “Sigo siendo ignorado”, reclamó, entre un tono jocoso y enojado, a la animadora. Por su parte, ella le contestó: “No me escraches, por favor”. Acto seguido, el comediante le aseguró: “No se habla nada de vos, nada”.

A cara lavada y con lentes oscuros, Wanda se presentó a trabajar al reality (Instagram)

“Voy a hacer algo novedoso y voy a hablar bien de Wanda. Nadie lo hace”, comentó, entre risas, el actor en alusión a los comentarios que surgieron por parte de la prensa hacia Nara. Ella, en un intento de sumarse a sus bromas, le pidió: “Todo positivo”. Para agregarle un poco más de humor a la situación, él puso su rostro en primer plano y, directo a sus seguidores, comentó: “Ay, no se me ocurre nada para decir. La amamos, team Wanda”. Si bien sus palabras no eran serias, lo cierto es que no pudo evitar causar efecto en ella. “Estoy tan sensible que cualquier cosa que me digas me voy a poner a llorar”, explicó, con la voz a punto de quebrarse, desde su asiento.

Ante el comentario de la conductora, Darío no dudó sumar: “No se saca los lentes desde que llegó… Algo esconde”. Sin dar vueltas, la modelo le sacó el misterio a la situación y, ante las presuntas teorías del motivo por el que usa dicho accesorio, contestó: “Sí, mis ojos hinchados”. Y, como broche de oro de aquella particular ida y vuelta, él volvió a dirigirse a sus fanáticos. “Ay, no, yo odio a la gente hinchada”, sentenció, entre risas.

En las primeras horas del jueves, Wanda Nara salió con L-Gante de su departamento en el barrio de Núñez (Video: Desayuno Americano - América)

Cabe recordar que Wanda mantuvo sus anteojos negros desde que salió de su hogar ubicado en el barrio porteño de Núñez este jueves por la mañana. En ese entonces, acompañada por su pareja, fue interceptada por el notero Christian Mercante, quien fue enviado por parte de Desayuno Americano (América). Luego de correr un par de metros hasta alcanzar su vehículo, este logró que bajara la ventanilla y le consultó: “¿Te puedo preguntar a qué fuiste a la casa de Mauro ayer?”. Ella, sin dar muchos detalles, dijo: “Fui a mi casa a buscar cosas mías”. Esto dio a lugar a que el referente de cumbia 420 se metiera de lleno en la conversación con el periodista y se refirió a la tensa situación que atravesó durante las últimas horas: “Estamos bien. Yo ya sé cómo es y no pasa nada”.

Y, al encontrarse con su rostro sin maquillaje y tapado por los lentes de sol, el cronista indagó: “¿Por qué llorabas?”. Sin excusarse de que eso fuera cierto, Nara le dio una breve explicación desde el asiento de la camioneta: “Es una acumulación de cosas”.