Wanda Nara tras el escándalo con Mauro Icardi: de la angustia y las lágrimas a mostrarse con L-Gante y dar su versión del hecho

El miércoles 20 de noviembre de 2024 quedará grabado como una de las jornadas más escandalosas en la relación entre Wanda Nara y Mauro Icardi. En medio de su juicio de divorcio, y con versiones cruzadas de denuncias tanto en lo judicial como en lo mediático, la empresaria se apersonó en la casa en la que actualmente vive el futbolista en Santa Bárbara y dio un nuevo giro a la trama. Acusaciones, filmaciones, pruebas y sus nombres nuevamente en lo más alto de los titulares. Pero a esta historia siempre le falta un capítulo más.

A la noche, Wanda asistió a un evento donde, como era de proveer, la esperaba una nutrida guardia periodística. Había protagonizado la noticia del día y su palabra era la más buscada. La empresaria salió acompañada por los diseñadores Fabián Paz y Pucheta, responsables de elegir su look. Pero más allá del glamour, el interés estaba en otro lado.

Wanda caminó a paso raudo mientras las preguntas sonaban en sus oídos. “¿Creés que las imágenes con Icardi confundieron a la opinión pública, más allá de que vos la puedas tener clara?”; “¿No contestás por algún motivo?”; “¿Qué dice Elián (por L-Gante) a todo esto, por todo lo que pasó?”; “¿Hablaste con Elián antes de encontrarte con Mauro, para no darle celos?”; “¿Te quedaste dos horas allá en la casa, por los videos que publicó Mauro?”.

Mientras escuchaba, su rostro se iba transformando, entre la angustia y la tristeza. “Cuidado, no veo para adelante”, fue una de las primeras cosas que dijo la empresaria a los cronistas que estaban a su alrededor y esto generó más preguntas acerca de los videos que compartió el delantero del Galatasaray y, si bien no dijo nada, su cara dejó en claro su dolor. “Cuidado, chicos, se van a caer para atrás, ojo”, advirtió Nara a los movileros, pero la situación fue tan desbordante que las lágrimas intentaron escapar y la conductora de Bake Off Famosos (Telefe) hizo todo lo posible para no hacerlo en público, se subió al auto en donde la esperaba Kennys Palacios, su maquillador y amigo.

A la mañana siguiente, desde Desayuno Americano (América TV) lograron hablar con Wanda y con L-Gante acerca de todo el escándalo que comenzó ayer en las redes sociales y la dueña de una empresa de maquillaje confesó la razón detrás de sus lágrimas. La presentadora estaba saliendo del departamento que tiene en el Château Libertador junto al cumbiero, por lo que ambos tuvieron la oportunidad de hablar de la situación.

Elián se encontraba al volante del vehículo y en primera instancia tomó la decisión de no frenar para hablar con la prensa; sin embargo, un semáforo los obligó a detenerse y responder a las consultas de Christian Mercatante, el cronista enviado por el programa de Pamela David.

“¿Te puedo preguntar a qué fuiste ayer a la casa de Mauro”, disparó el hombre y sin dudar ni un segundo la expareja de Maxi López respondió: “Fui a mi casa a buscar cosas mías”. Luego de estas palabras volvió a elegir el silencio, pero Elián se mostró simpático y más comunicativo y ante lo sucedido con Mauro dijo: “Estamos bien. Yo ya sé cómo es y no pasa nada”.

“¿Por qué llorabas?”, quiso saber Christian, haciendo referencia al episodio de la noche anterior en un evento y con sencillez, contestó: “Acumulación de cosas”. Debido a esta situación, la conductora canceló un viaje que tenía organizado a Tailandia con una reconocida marca de joyas, allí iría con su hermana Zaira Nara, con Pampita, con Juli Poggio y con otras embajadoras de la empresa.