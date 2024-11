Mauro Icardi mostró la cronología de la visita de Wanda Nara a su casa: “Juguemos con la verdad”

Mauro Icardi mostró la cronología de los hechos: llegada de Wanda Nara a su departamento

Este miércoles, se generó otro escándalo mediático entre Wanda Nara y Mauro Icardi. Todo comenzó pasado el mediodía cuando el futbolista del Galatasaray, instalado en la propiedad que la pareja tiene en el Barrio cerrado Santa Bárbara, en Nordelta, compartió unas historias en Instagram en donde se pudo ver a la empresaria adentro del hogar en actitudes muy relajadas y cotidianas. A esto se le sumó la respuesta de Wanda contraponiendo lo que se vio con anterioridad, en donde ella demostró que no estaba sola en la propiedad, sino en compañía de su amigo y asistente, Kennys Palacios. Según contó, la empresaria se había presentado en la casa para buscar ropa y unos documentos, previo a su viaje a Tailandia.

Mauro Icardi mostró la cronología de los hechos y detalló la situación a través de sus historias de Instagram (@mauroicardi)

Pero esto no quedó allí. Unas horas más tarde, el jugador volvió a publicar más videos para aclarar la cronología de los hechos y, según dijo, “para jugar mediáticamente, pero con la verdad”.

“Para Gachi, Pachi… así dejan de inventar, ya sabemos todos que W (Wanda) te pasa toda la data, pero que te pase la verdad. Vamos con la cronología de lo sucedido”, escribió junto a un emoji de risa y haciendo referencia a una influencer que habría publicado detalles contados por la empresaria. A las 11.47, el deportista le informó a una de sus abogadas, Guadalupe Guerrero, que Nara había llegado a la vivienda. “La estoy grabando, todo con la GoPro, por las dudas, así tenemos las pruebas”, aseguró y mostró las capturas de pantalla de los chats con la letrada colombiana.

Mauro Icardi mostró la cronología de los hechos y detalló la situación a través de sus historias de Instagram (@mauroicardi)

Luego, a las 12.10, el futbolista volvió a escribirle a su asesora legal: “Está filmando algo con el celular, yo igual, le estoy grabando todo. Llamala a Ana (Rosenfeld) y preguntale cuándo se va porque se instaló acá”.

Mauro Icardi mostró la cronología de los hechos y detalló la situación a través de sus historias de Instagram (@mauroicardi)

Junto a las capturas de la conversación con su abogada, Icardi agregó en sus stories de Instagram: “Pidiéndole cuándo se va, ya que solo venía a retirar una valija con ropa. Y ya había pasado como media hora”. Siete minutos más tarde, el deportista comenzó a compartirle videos a la asesora legal, que luego publicó a modo de prueba. “Se está preparando leche con cereales. Yo no le dirigí la palabra hasta ahora, ella habla sola”, detalló. Sobre la imagen, Icardi escribió: “Se ve que vino con hambre y charlatana”.

Mauro Icardi mostró la cronología de los hechos y detalló la situación a través de sus historias de Instagram (@mauroicardi)

En el primero de sus videos, Icardi filmó la llegada de Wanda. La conductora lucía lentes negros y un vestido casual del mismo color. Tras dar sus primeros pasos, la cantante se agachó a saludar a sus mascotas. Según indicaba la cámara del celular eran las 11:47 AM. En ese momento, el futbolista le avisa de la llegada de Wanda a su abogada, quien le pide que la mantenga al tanto de todo lo que ocurre. A sus seguidores, aclara: “11:47, sin Kennys”.

Mauro Icardi mostró la cronología de los hechos y detalló la situación a través de sus historias de Instagram (@mauroicardi)

En otra historia, se puede ver otro segmento de la conversación con Guerrero, quien le comenta a su cliente: “Ya le hablé a Ana. Le va a escribir para que se vaya”. Sobre esta publicación, Icardi agregó a sus fans: “Pidiéndole cuándo se va. ¡Ya que solo venía a retirar una valija con ropa!. Y ya había pasado casi media hora”.

Mauro Icardi mostró la cronología de los hechos y detalló la situación a través de sus historias de Instagram (@mauroicardi)

Minutos más tarde, Mauro continuó relatando paso a paso lo que hacía su exmujer. “Está sentada comiendo galletitas y gaseosa. Igual nos sirve para alegar que no puedo estar en esta casa. Porque incumple todo. Ya que quiere estar en el Chateau ella, no entiendo qué hace acá. Encima se me tiró encima a sacarme el teléfono”, se puede leer en la conversación. Sobre esa historia, agregó: “Como dije hoy... me desalojaron de mi departamento por capricho y resulta que se presenta acá, acosándome, como se vio en el primer video”.

Mauro Icardi mostró la cronología de los hechos y detalló la situación a través de sus historias de Instagram (@mauroicardi)

Acto seguido, el jugador continúa: “Paréntesis, casi una hora después, Kennys no había llegado...”. De inmediato, posteó otro clip en el que se puede ver a Wanda abrirle la puerta a su peluquero. En números grandes, se puede leer el horario: “12:51 llega Kennys”. Entonces Icardi aclara: “Por fin llega Kennys a ayudarla a bajar la valija que había armado una hora atrás y no quería irse”.

Pero después, el futbolista agregó más datos que sorprendieron a sus seguidores. “No solo que no se fue con la llegada de Kennys. Se metió a duchar, después servicio de peluquería para secar el pelo, y como si fuera poco, servicio de maquillaje”. Todo esto que relató estuvo documentado con los respectivos videos en los que se ve a Wanda sentada mientras el peluquero le seca el cabello y la maquilla, en la cocina de la propiedad. “Y por fin, después de todo, se dignó a la retirada”, expresó Icardi junto a un emoji de una carita agotada. “Dos horas después se fue... Juguemos mediáticamente, pero juguemos con la verdad, ante todo”, concluyó el jugador.