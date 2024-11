Wanda Nara habló luego de que Mauro Icardi la grabara en su casa: “No hice una denuncia por violencia de género”

Después de que Mauro Icardi denunciara en sus redes sociales y a través de la publicación de un video que Wanda Nara estaba en su casa, la respuesta de la mediática no tardó en llegar. Primero lo hizo desde su cuenta de Instagram y, luego, con un breve contacto con la prensa.

Un móvil de A la tarde (América) la estaba esperando a Wanda en su domicilio de la Ciudad de Buenos Aires y la abordó justo cuando estaba por entrar al edificio. “No pasó nada, lo que vieron”, dijo cuando le preguntaron acerca del contexto de las imágenes que difundieron tanto ella como Icardi. “¿Te estaba hostigando?”, quiso saber el cronista. “No. Bueno, me grabó”, dijo ella. Y pasó a hacer una aclaración con respecto a los movimientos judiciales que está realizando tras la separación del futbolista y con el asesoramiento de Ana Rosenfeld y su equipo.

“Lo único que quiero aclarar, porque es muy delicado y hay mucha gente que sufre esto, y yo quiero decirlo porque siempre soy muy empática con las mujeres: yo nunca hice una denuncia por violencia de género. Eso quiero aclararlo para que no confundan las cosas. Si yo tuviera miedo o pensaría algo raro, no estaría él con mis hijas, que está hace varios días ya”, dijo Nara.

“No tengo idea por qué me filmó”, agregó después. “Estamos separados y tuvimos que dividir las propiedades”, dijo luego con respecto a por qué estaba en la casa que ocupa Icardi durante su estadía en Buenos Aires, luego de la lesión que sufrió en el último partido que jugó para el Galatasaray turco.

Wanda Nara

“Con previo aviso a los abogados llegué a mi casa de forma voluntaria”, había dicho Wanda horas antes, luego de que Icardi publicara el video y la foto en la que se la veía a ella en la propiedad. Fue la primera explicación que dio la conductora de Bake Off Famosos (Telefe) junto a un clip donde mostraba una valija repleta de prendas de ropa. Acto seguido, mostró brevemente al padre de sus hijas, quien observaba su celular sin levantar la mirada y con una pequeña cámara en una de sus manos.

“Presto a buscar mis documentos para viajar y mi ropa de verano”, continuó en alusión a las pertenencias que iban a ser necesarias para su inminente vuelo a Tailandia. Y, ante la inquietud de su presencia en el inmueble, Nara sumó: “No estaba sola”.

Momentos más tarde, la conductora dejó constancia que en el lugar se encontraba su amigo y estilista, Kennys Palacios, a quien filmó acomodando un maletín de maquillaje. En paralelo, Icardi tomaba de su mate y con su celular apoyado en una botella de plástico, apuntando en dirección a la animadora. Su mirada iba desde la pantalla de su dispositivo hacia su expareja, que captaba cada uno de sus movimientos sin pausa alguna. Y posteriormente, compartió a modo de prueba la conversación con sus abogadas relatando la cronología del paso de Wanda.

La respuesta de Wanda Nara a las acusaciones de Mauro Icardi

Pocos minutos antes de eso, Icardi subió un contundente comunicado con su propio video y, además, una foto de la modelo sentada, usando su teléfono y con un vaso con gaseosa, posando sobre la mesa. Al pie de la imagen, él escribió: “Pese a que mis abogadas me reten, quería hacer presente esto para defender mi persona públicamente después de tantas barbaridades dichas”, anunció Icardi. Y continuó: “Dos horas instalada en mi domicilio acosándome. ¿Qué carátula o título le ponemos a esto?”.

En ese sentido, el deportista lesionado había intentado dejar constancia que se encontraba ante la presencia de la mamá de sus hijas en la casa del barrio privado de Santa Bárbara, en Nordelta. Y que, pese a la situación judicial que tomó un giro serio los días pasados, ella parecía intentar mantener contacto con él. Para ello, la cámara de su celular le fue de ayuda para capturar cómo su expareja lo seguía por el amplio inmueble. En un momento, ella lanza una carcajada y, con un tono sereno, le consulta: “¿Qué estás haciendo? ¿Por qué me filmás?”.

La escena continuó unos minutos más tarde, cuando ambos se sentaron en el sillón y ella, completamente incrédula, agregó: “No me estás filmando”. Por su parte, el futbolista mantuvo su boca cerrada y no le dio ninguna respuesta. Sin embargo, aprovechó para enfocar bien su expresión de enojo y también el rostro de su compañera, quien estaba a su lado en una aparente situación cotidiana por parte de ambos.

Esto desató una serie de inquietudes por parte de los seguidores de ambos que, más tarde, fue respondida por una de las abogadas de Mauro, Lara Piro, en diálogo con Teleshow. “Le pedimos nosotras que la filme porque después inventa que es violento”, indicó la integrante de la defensa. Y, en alusión a las acusaciones por parte de Wanda, explicó: “No puede haber pedido la exclusión del hogar porque es violento y una semana después irse a meter en la casa para acosarlo”, aseguró la letrada, quien indicó que pedirán la restitución del departamento que compartían en el barrio porteño de Núñez y del que fue desalojado la semana pasada.