La altísima cifra en dólares que Pampita habría recibido por su entrevista con Susana Giménez: “Es un montón”

La altísima cifra que le habrían pagado a Pampita por su entrevista con Susana Giménez (Video: Socios del Espectáculo, El Trece)

Las cifras detrás de las exclusivas en televisión siempre han despertado curiosidad, y la reciente entrevista entre Pampita y Susana Giménez no fue la excepción. Por la nota, donde la modelo habló por primera vez en profundidad sobre su separación de Roberto García Moritán y confirmó que está saliendo con Martín Pepa, según contó Adrián Pallares en Socios del Espectáculo, la producción del ciclo de la diva habría pagado una cifra de cinco cifras en dólares.

Según reveló Pallares en el ciclo de El Trece la modelo habría recibido 30 mil dólares por su participación. “Para ella se terminaron los proyectos, el amor, pero lo que no se terminó es Pampita y los negocios. Acá no se miente y vamos a la fuente. No tenemos muchas primicias pero cuando las tenemos son de verdad. Para estar sentada en el living de Susana Giménez, para evitar cartas documento y todos los enojos que pueden llegar a venir, habría cobrado 30 mil dólares por estar sentada en su programa”, afirmó el conductor.

“Es una cifra que es un montón, pero dentro de todo...”, consideró, para después lanzar una crítica humorística a cómo se desenvolvió la nota. “¡Te estafaron, Susana! Salí corriendo y andá a la comisaría a hacer la denuncia”, comentó con tono sarcástico, aludiendo a las declaraciones que dio Carolina durante la entrevista.

"Pampita habría cobrado 30 mil dólares por estar sentada en el programa de Susana”, afirmó Adrián Pallares

“La producción de Susana dijo ‘ella va a saber ir sacándole...’, pero la frase que terminó diciendo fue ‘no me podés hacer esto’. Como diciendo ‘con lo que te pagamos’”, opinó el periodista, sobre una de las expresiones que usó la conductora al notar el hermetismo que la exjurado del Bailando eligió para referirse, en especial, a su escandaloso divorcio del economista como al comienzo de su vínculo amoroso con su actual pareja.

Por su parte, Mariana Brey defendió a Carolina. “Tampoco es que no dijo nada. No contó en detalle la ruptura. Dijo lo suficiente como que pasó algo como para que todo se rompa en 24 horas”, señaló la panelista.

El domingo por la noche en el ciclo de la diva, por primera vez Pampita se abrió sobre sus agitados últimos meses que vivió, separada del exfuncionario público y el comienzo unas semanas después un romance con el empresario que vive en Estados Unidos. “Fue una bomba. Explotó todo y no se pudo pegar”, se sinceró sobre su matrimonio en una nota que fue tema de toda la televisión.

“Yo no era la prioridad de Roberto”, lanzó Pampita en el living de Susana Giménez (Telefe)

“Pasó algo que destruyó la relación. Yo vivía en un mundo donde estaba todo bien, que íbamos a estar toda la vida juntos, que era para mí un proyecto soñado”, señaló. “Toda la vida quise tener mi familia. Mis hijitos, un compañero, volver de trabajar y tener a alguien que me abrace, dormir abrazados. Siempre lo busqué y lo voy a seguir buscando porque esa es mi esencia. No me imaginé que se iba a acabar, que se iba a destruir, que iba a desaparecer todo”, se lamentó.

“¿La causa fue por un engaño? ¿Por plata?”, le preguntó la animadora, insistente. “Por plata, no, Su. Por Dios”, contestó, mientras marcaba que todo había sido sorpresivo y de una forma veloz “Se terminó todo de un día para el otro”, afirmó, mientras soltaba enigmáticas frases como “hay que tener los ojos bien abiertos” y otras más resonantes como “el que no quiere estar conmigo, la puerta está ahí, no le vas a rogar al otro para que se quede”. “Yo no era la prioridad de Roberto”, marcó, en otro de los momentos mientras advertía que no quería referirse en malos términos a su ex porque tanto sus hijos, como los que él tuvo en su matrimonio anterior con Milagros Brito, estaban viéndola.