El contundente reproche de Mirtha Legrand a Luis Brandoni tras criticarla por defender al INCAA: “Mirá mi dedito”

Mirtha Legrand le consultó a Luis Brandoni el motivo detrás de sus críticas tras su discurso en los Martín Fierro (Video: La Noche de Mirtha - El Trece)

Con la ayuda de su gran presencia en los medios, Mirtha Legrand hizo en reiteradas ocasiones un llamamiento directo a defender la permanencia del INCAA, como ocurrió en la última edición de los Martín Fierro de Cine y Series. Sin dar vueltas, la conductora expresó su preocupación por los recortes presupuestarios y la disminución de créditos asignados al instituto, situación que, según afirmó, podría poner en riesgo su funcionamiento y la cultura del país. Este mensaje fue bien recibido por algunos sectores, pero también provocó reacciones contrarias, como la del actor Luis Brandoni, quien cuestionó públicamente la relevancia de este planteamiento, y a quien ella no dudó en enfrentar durante la última emisión de La Noche de Mirtha (El Trece).

En una cena llena de grandes figuras tuvo lugar un intercambio que captó la atención de los televidentes. De frente al protagonista de Esperando la Carroza, la Chiqui le preguntó directamente: “Luis, ¿a vos te molestó que en los Martín Fierro mencionara al INCAA y pidiera que no lo cerraran?”. Brandoni negó sentirse molesto y respondió: “No… No, es que yo no creo que lo cierren”. Sin embargo, ella no dudó en insistir, señalándole que se enteró de sus comentarios al respecto. “Mirá mi dedito, yo te leí que criticabas que lo mencionara. Era simplemente para que no lo hagan”, expresó, con un tono jocoso, ante su invitado de 84 años.

En ese marco, el exfuncionario político intentó relativizar el tema: “Es que no creo que ocurra”, a lo que Mirtha añadió: “No, simplemente dan menos créditos. Por suerte, todavía no lo han cerrado”. Si bien la propia animadora intentó aliviar la tensión, su cruce marcó las diferencias de opinión entre ambos, con ella defendiendo la necesidad de proteger a la institución frente a posibles recortes y su comensal minimizando los riesgos de su cierre, aunque admitió que el instituto ha enfrentado reducciones en su presupuesto.

En la última edición de los galardones, Mirtha realizó un contundente pedido por la institución (Martín Fierro de Cine y Series - América)

Previo a su participación en el programa de la anfitriona, Brandoni expresó su postura en una entrevista con Marcelo Bonelli en TN. Allí, el actor hizo un análisis crítico sobre el panorama cultural argentino, señalando que los galardones reflejaban una realidad alarmante: la falta de contenido de ficción en la televisión nacional. “El problema no es solo el INCAA, es que la televisión prácticamente ha desaparecido como fuente de trabajo para los actores. No hay tiras, no hay música, no hay humor”, declaró en ese entonces, haciendo hincapié en el impacto de esta situación en el empleo dentro del sector. Además, descartó las versiones sobre un posible cierre del instituto, afirmando que “se exageró la gravedad del asunto”.

En esa línea, Luis continuó: “Yo quiero saber si efectivamente se desfinanció el INCAA. Este costaba una fortuna. ¿Están seguros de que se desfinanció? Sí, claro, se recortó, por supuesto, pero no me parece que sea alarmante. No va a terminar.” Así, el actor desestimó rumores sobre su cierre: “No sé quién le dijo a Mirtha que se va a cerrar. Pero cómo no van a tener temor los actores si la rama de la profesión y lo que daba más trabajo, está cerrada hace más de un año. Vamos a ver si se puede volver. No digo que Mirtha sea kirchnerista, pero yo no me he enterado que Milei haya dicho que se va a cerrar”.

Luis Brandoni se refirió al cierre del INCAA tras el discurso de Mirtha Legrand en los premios Martín Fierro de Cine y Series (Video: TN)

Días atrás, por su parte, la animadora, quien había recibido un reconocimiento por su trayectoria en el cine, dejó en claro su postura al defender a la institución en aquella velada. Luego de subir al escenario y ser ovacionada por múltiples manos, ella volvió a mostrar su apoyo por la cultura. “No se puede cerrar el INCAA porque el cine argentino es el cine más importante de habla hispana. Así que lo tenemos que mantener los argentinos. Hagamos fuerza y esto va a continuar, haciendo películas maravillosas con premios”, sostuvo firme ante los presentes en la ceremonia.