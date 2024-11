Roberto García Moritán contó cómo cambió su vida entre Pampita y su actividad política: “Era demasiado” (Video: Intrusos)

Roberto García Moritán abrió su corazón en Intrusos (América TV) y compartió los cimbronazos de una vida que parece haber dado un giro violento desde el momento en que su figura, hasta entonces vinculada a los negocios y el activismo social, se instaló en la esfera pública. “Era demasiado, era una obviedad que no tenía ganas de hablar”, expresó, al evocar aquellos días en que cada movimiento suyo era capturado por los medios y debatido en la televisión. La vida junto a Carolina Pampita Ardohain lo había catapultado a la primera plana, y su transición hacia la política fue el combustible final para encender el interés popular en su historia.

La transformación de García Moritán fue tan repentina como inesperada. De la noche a la mañana, el hombre que había forjado su reputación como empresario gastronómico pasó a ser diputado y, poco después, ministro. La relación con Pampita -estrella de los medios y una de las figuras más queridas del espectáculo argentino- fue el punto de partida para que su vida privada se convirtiera en un tema de interés nacional.

“Yo era un pyme, un laburante, fundador de una ONG. De un día para el otro fui diputado, casado con Caro y ministro. Y dicen que cuando subís rápido, bajás rápido. Pero para mí fue un desafío más de uno de los tantos que tuve en mi vida”.

“Abatido no, pero sí un poco abrumado”, aseguró que fue su sentimiento al momento de exponerse públicamente su separación y el posterior tratamiento en los medios. Sin dudas no es el ascenso lo que más parece pesarle, sino el precio que llegó después. En el ojo público, cada aspecto de su vida comenzó a ser minuciosamente examinado, alimentando rumores y especulaciones.

El empresario aprovechó la entrevista para negar categóricamente los comentarios que señalaban una supuesta nueva relación sentimental tras su separación de la modelo. “Estoy solo, voy a estar solo por todo el tiempo que sienta que tenga que estarlo. Y ojalá en algún tiempo cercano vuelva a encontrar alguien que me entusiasme como me entusiasmó Caro en su momento”, aseguró con firmeza, al dejar en claro que su enfoque actual es otro, uno más introspectivo, aunque sin descuidar lo que pueda ocurrir en un futuro que quizás no lo ve tan lejano.

Pampita y Roberto García Moritán en una vieja postal matrimonial

Al ser consultado por la supuesta relación existente entre Pampita y el polista Martín Pepa, al igual que en los días anteriores al referirse al tema prefirió mantener una distancia al expresar: “No voy a hablar de Caro, no voy a hablar de esas cosas, no tiene ningún sentido. Creo que te lo dije la vez pasada, no solamente que no voy a hablar de ella, sino que además ella es una mujer adulta, responsable, inteligente, toma decisiones y ella decide qué quiere hacer de su vida, en ese sentido no me queda más que respetar”.

Esta declaración llega en un contexto de vulnerabilidad expuesta, cuando imágenes de su reciente internación en el centro adventista de Entre Ríos circularon en redes y medios. Estas fotografías, lejos de avergonzarlo, le sirvieron para reflexionar sobre la nueva etapa en la que se encuentra.

“Es la nueva vida que me toca vivir”, admitió, dando a entender que su lucha ahora es por encontrar una armonía entre lo que él considera su vida real y la imagen que los medios proyectan de él.

La conversación se alejó del típico tono político para rozar lo existencial: Roberto García Moritán, el empresario, el diputado, el aún esposo de Pampita, ahora es también una figura pública en constante cuestionamiento y adaptación.