El relato de Damián Moya, exparticipante de Gran Hermano, tras ser apuñalado en un boliche: “Tuve un ataque de pánico”

Damián Moya, el expaticipante de Gran Hermano contó cómo es su estado de salud tras haber sido apuñalado en un boliche

A pocas semanas del comienzo de una nueva edición de Gran Hermano (Telefe), uno de los antiguos protagonistas volvió a ser noticia luego de sufrir un ataque con arma blanca durante una salida con amigos. Se trata de Damián Moya, también conocido como “Damcer”, quien fue agredido por un hombre cuando salía de un boliche ubicado en Ramos Mejía, en la provincia de Buenos Aires.

Todo sucedió el sábado pasado cuando el joven fue acuchillado en el establecimiento. El incidente dejó a Moya con heridas visibles y conmocionó a quienes lo acompañaban y a su comunidad de seguidores en redes sociales. Ante este panorama, Teleshow se comunicó con el exparticipante del reality. “Esto pasó el día que se festejó el Halloween, el maldito Halloween, no tendría que haber salido. Fue en un boliche donde acostumbro a ir todos los fines de semana y normalmente nos conocemos entre todos, porque somos muy habitués. Pero ese fin de semana se llenó más de la costumbre por la celebración”.

Acto seguido, el joven relató cómo fue el momento del ataque: “Fui con amigos, estuve en un boliche ahí de Ramos. Nos estaban pidiendo fotos dentro del boliche. En un momento siento que había mucho amontonamiento de gente y empecé a sentir manos por todos lados. A mi amigo le quisieron arrancar la cadena y yo sentí que me querían meter la mano en el bolsillo. En ese momento veo que viene un chico de frente a mí con un cutter en la mano, ahí él da el manotazo y por el reflejo levanto la mano y me apuñaló el brazo”.

Damián Moya mostró la herida que sufrió en el boliche

Al ser consultado si había podido identificar al agresor, el exparticipante de Gran Hermano respondió: “No pude identificar al chico porque cuando me cortó lo primero que hice fue mirarme el brazo, que estaba sangrando y en el tumulto de gente que había se mezcló el agresor. Me fui directamente a enfermería. Estuve como una hora y media. Luego me enteré que había sucedido una pelea dentro del boliche con un grupo de chicos y deduje que quizás el agresor estaba entre esos”.

Entre la poca visibilidad y el movimiento de gente, Moya aseguró que sufrió la situación: “En ese momento me sentí con taquicardia, ataque de pánico, porque desconfiaba de todo el mundo. Pero fue el momento de la adrenalina que tenía y se me pasó. Ya estoy bien, gracias a Dios no pasó a mayores, pudo haber sido mucho peor. Así que trato de tomarlo con tranquilidad”.

Con respecto al tratamiento de sus heridas, el joven resaltó: “Me tendrían que haber cosido la herida. Me dijo la doctora que me tenía que haber hecho tres puntos, pero la realidad es que yo me lo quise pegar con la gotita porque no quería que me cosan. Así que después me limpiaron la herida y ahora lo tengo bastante bien”.

l incidente dejó a Moya con heridas visibles y conmocionó a quienes lo acompañaban (Foto: Instagram)

Por último, más allá del ataque, el exjugador del reality aseguró que volvería al boliche, ya que tiene confianza en que no se repetirá: “Pienso volver al boliche, es más, quizás el fin de semana vaya. Obviamente sí voy a estar más atento, voy a pedir una medida. A la gente del boliche la conozco, es gente conocida, amiga mía. Por eso yo no quise hacer ningún problema ni nada. Pero si hubiera sido en otro lado, sí, seguramente hubiese hecho. Yo tenía mi sector VIP con mis amigos, pero a mí no me gusta quedarme en un lugarcito parado toda la noche. A mí me gusta recorrer siempre el boliche. Voy para abajo, subo, bajo a cada rato. Y fue en un momento que estuve en la parte de abajo”.