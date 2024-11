El apasionado beso entre Cami Lattanzio y Martín Salwe en Cantando 2024: “La próxima, a solas”

El apasionado beso entre Cami Lattanzio y Martín Salwe en Cantando 2024 (Video: Cantando 2024, América)

Este jueves, Cantando 2024 vivió uno de sus momentos más inesperados cuando Cami Lattanzio y Martín Salwe sorprendieron a todos con un apasionado beso en plena transmisión. La escena comenzó de forma casual, en medio de una serie de comentarios y bromas entre los participantes y el jurado, pero terminó en un momento de gran intensidad que dejó al público y a los mismos participantes boquiabiertos.

Flor Peña, en tono de broma y con su característica chispa, inició la conversación dirigiéndose a Martín: “Eso te pasa, Martín, porque andás pescando de noche. Hay que dejar de pescar de día, de noche... ¡pescás todos los días!”. Entre risas, continuó comentando sobre las escapadas nocturnas de Salwe, alimentando las bromas del resto del jurado. Aníbal Pachano añadió con picardía: “¿Alguno pica?”, refiriéndose a los intentos de conquista de Martín, mientras que Leo García, en su rol de jurado del VAR, remató con un comentario sobre el “cebo” en el mundo de la pesca, apuntando al encanto de Martín para atraer a sus compañeros.

El cantante también aprovechó el momento para confesar su interés por el locutor del ciclo. “Lo que más me sedujo para venir acá fue para volverlo a ver a Martín. Justamente, lo extrañaba un montón”, expresó Leo, despertando risas en el estudio. En medio de estos comentarios, Cami, que ya había sido objeto de atención en la conversación, intervino: “Todos lo queremos a Martín... ¡todos le queremos dar a Martín!”, dejando en claro que su atracción por el participante iba en serio y con un toque de humor. Leo se sumó y comentó: “Está re fuerte. No saben el lomo que tiene”.

El momento se volvió aún más interesante cuando Flor Peña dirigió su atención a Cami y Leo, recordándoles la importancia de la actuación en el programa. En ese instante, Flavio Mendoza lanzó la propuesta que cambiaría la noche: sugirió que Martín y la joven se besaran en plena coreografía, creando un instante de suspenso y expectativa. Mendoza comentó que “un beso no se le niega a nadie” y alentó a Martín a dar el paso. La tensión crecía, y Flor Peña, con su estilo directo, lo alentó a lanzarse: “Vamos, Martín. ¡A chapar como novela!”.

Todo el estudio se quedó paralizado con el beso apasionado de Martín Salve con Cami Lattanzio en Cantando 2024 (Cantando 2024, América)

Entre aplausos y vítores, el exparticipante del Hotel de los Famosos finalmente aceptó la propuesta y, tras unos segundos de suspenso, se acercó a Cami y la besó apasionadamente frente a todos. El beso, lejos de ser una simple actuación, pareció ir mucho más allá, con ambos entregándose al momento. Aníbal Pachano, observando la intensidad del gesto, exclamó: “Acá hay fuego, ¡tirá fuego, Martín!”. La química entre Cami y Martín fue evidente, y el beso terminó de sellar el ambiente de complicidad y sorpresa en el estudio de América.

Flor Peña, con su humor característico, resaltó el impacto que el beso había tenido en Martín, señalando: “¡Te descolocaron, Martín!”, mientras este intentaba recomponerse de la situación. La reacción del locutor fue notable, incluso confesó que se había puesto colorado y mencionó en tono de broma: “Un saludo a mi viejo, que quería que sea abogado”, provocando carcajadas en el público.

Cami, por su parte, no dejó pasar el momento y agregó, de manera pícara: “La próxima, solos”, dejando abierta la puerta a futuras interacciones y alimentando las especulaciones sobre una posible química fuera de cámaras. Este beso inesperado no solo capturó la atención de los presentes, sino que también generó un revuelo entre los televidentes, quienes en redes sociales no tardaron en expresar su sorpresa y entusiasmo.