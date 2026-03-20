Atlético Tucumán recibe a Gimnasia y Banfield se mide ante Tigre por la fecha 12 del Torneo Apertura

Atlético Tucumán enfrenta a Gimnasia y Banfield se mide ante Tigre

Este viernes la agenda del Torneo Apertura 2026 presenta dos encuentros destacados desde las 21:00: Atlético Tucumán recibe a Gimnasia en el Monumental Presidente José Fierro, mientras que Banfield enfrenta a Tigre en el Estadio Florencio Sola.

ATLÉTICO TUCUMÁN - GIMNASIA

Atlético Tucumán recibe a Gimnasia de La Plata

Atlético Tucumán y Gimnasia se medirán este viernes en el Estadio Monumental Presidente José Fierro por la jornada 12 del Torneo Apertura 2026, a partir de las 21:00. El árbitro a cargo del encuentro será Andrés Gariano y se podrá ver por ESPN Premium.

El Decano únicamente logró una victoria en el campeonato ante Estudiantes de Río Cuarto y se ubica decimotercero del Grupo B con 6 puntos. El conjunto dirigido por Julio Falcioni, quien asumió el cargo de DT para cambiar el rumbo del equipo, llega al partido tras una derrota 2-1 ante Barracas Central, tras un empate 1-1 frente Aldosivi y sufrió una caída 3-0 contra Racing. Luego de la salida de Hugo Colace como entrenador, Atlético Tucumán solo sumó un punto de seis posibles. Por lo tanto, este partido presenta una oportunidad para el equipo local de escalar posiciones en la tabla anual, en la que se posiciona en el puesto 27 con 6 unidades, a 3 de Newell’s que está en zona de descenso.

Por su parte, el Lobo pese a que se posiciona en la zona de playoffs, atraviesa una etapa irregular en el torneo. De los últimos tres encuentros empató 2-2 ante Tigre, derrotó 2-1 a Banfield en condición de visitante y viene de perder 3-2 contra Independiente Rivadavia. De esta manera, el conjunto de la Plata se mantiene octavo con 14 puntos. Aunque el desafío para Gimnasia reside en las lesiones de los arqueros principales que obligan al técnico Fernando Zaniratto a depositar la confianza bajo los tres palos en Máximo Cabrera, un juvenil de 19 años que tendrá su oportunidad en uno de los momentos más exigentes del campeonato. Nelson Insfrán, quien sufre un edema muscular en el sóleo derecho, y Julián Kadijevic, afectado por una lesión similar en el gemelo izquierdo, no estarán disponibles para este compromiso.

Posibles formaciones

Atlético Tucumán: Luis Ingolotti; Ignacio Galván, Clever Ferreira, Gastón Suso, Maximiliano Villa; Renzo Tesuri, Ezequiel Ham, Javier Domínguez, Nicolás Lamendola; Franco Nicola y Leandro Díaz. DT: Julio César Falcioni

Gimnasia: Máximo Cabrera; Alexis Steimbach, Gonzalo Errecalde, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón; Augusto Max, Nicolás Barros Schelotto; Ignacio Fernández, Pablo Aguiar, Manuel Panaro; y Marcelo Torres. DT: Fernando Zaniratto

Árbitro: Andrés Gariano

Hora: 21:00

Estadio: Monumental Presidente José Fierro

TV: ESPN Premium

BANFIELD - TIGRE

Banfield se mide ante Tigre

Banfield y Tigre se enfrentarán este viernes en el Estadio Florencio Sola desde las 21:00 por la fecha 12 del Torneo Apertura 2026. El partido se transmitirá por TNT Sports Premium con el arbitraje de Luis Lobo Medina.

El Taladro, que marcha undécimo en el Grupo B con 10 unidades, llega con la urgencia de mejorar tras una serie de cinco derrotas en sus últimos siete compromisos. Banfield necesita sumar de a tres para acercarse a la zona de playoffs, de la que lo separan cuatro puntos con Gimnasia octavo. En su última presentación, perdió 2-1 ante Rosario Central pese a ponerse en ventaja con un gol de Mauro Méndez, mientras Santiago López Garcia, en contra, y Jaminton Campaz revirtieron el marcador para el local.

Tigre, pese a una racha de cinco partidos sin victorias, cuatro fueron empates y una derrota, se mantiene cuarto en la tabla con 17 puntos gracias a un arranque sólido en el campeonato. El equipo de Victoria empató 1-1 frente a Argentinos Juniors en el Estadio José Dellagiovanna. Francisco Álvarez anotó para la visita mientras que Alfio Oviedo igualó, lo que permitió al Matador conservar una posición expectante de cara a la segunda parte del certamen.

Posibles formaciones

Banfield: Facundo Sanguinetti; Santiago López García, Danilo Arboleda, Nicolás Meriano, Ignacio Abraham; Ignacio Pais, Lautaro Villegas; Neyder Moreno, Tomás Adoryan, David Zalazar; y Mauro Méndez. DT: Pedro Troglio

Tigre: Felipe Zenobio; Valentín Moreno, Joaquín Laso, Alan Barrionuevo, Federico Álvarez; Tiago Serrago, Bruno Leyes, Jalil Elías, Santiago López; Ignacio Russo y David Romero. DT: Diego Dabove

Árbitro: Luis Lobo Medina

Hora: 21:00

Estadio: Florencio Sola

TV: TNT Sports Premium

<i>TABLA DE POSICIONES</i>