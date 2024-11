Florencia Peña regresó a la conducción de Cantando 2024, tras su accidente, con una bota ortopédica: “Creían que no volvía”

Flor Peña regresó al Cantando después de su accidente durante sus vacaciones

Este lunes Florencia Peña volvió a conducir el Cantando 2024 (América) tras sus vacaciones en las que sufrió un accidente y terminó con el pie quebrado. “Acá estoy, volví. No me dejen ir nunca más”, dijo con humor la presentadora ni bien comenzó el programa.

“Cuando les diga: ‘Me voy a tomar unas vacaciones’. ‘No, no, no’, diganme. Acá estoy con la bota. Mirá cómo estoy”, manifestó Peña. “Mi amor, soy como un junco, me doblo pero no me quiebro, bueno... el pie sí me lo quebré. Más luces no se consiguen”, agregó.

“Primero, gracias porque estoy de vuelta. La gente no creía que iba a volver. Recibía llamados que decían: ‘No podés, es imposible que vuelvas’. No me conocen, hace 43 años que estoy remando”, contó Florencia a continuación.

“Esperaba las vacaciones. Cuando Marcelo (Tinelli) me llama para hacer este programa yo le dije: ‘Mirá, yo te lo hago pero tengo dos temas: la gira, por los que algunos días no voy a poder estar, y unas vacaciones que las estoy esperando hace seis meses. ‘Tranquila, Flor, no te preocupes, andate de vacaciones que las necesitás’, me dijo”, relató Peña.

“Me voy de vacaciones a Samaná, que es de Punta Cana cuatro horas en auto. Me voy a Samaná, llovía, llovía, llovía y me resbalo con una piedra, me doblo y me quiebro. Fue al día que llegué: llegué un sábado a la tarde y el domingo ya estaba quebrada”, explicó la actriz.

Flor Peña se accidentó en sus vacaciones en el Caribe

Peña sufrió un terrible accidente en medio de sus vacaciones y días después, en su regreso a Buenos Aires, con la pierna quebrada y en silla de ruedas, protagonizó un insólito momento en el aeropuerto. “Mejor me perjudica. Pegando la vuelta a casa. No se van a librar de mí tan fácilmente”, escribió la actriz en el epígrafe de su publicación de Instagram. En el video del posteo, grabado por su marido Ramiro Ponce de León, se la puede ver a Peña en medio del aeropuerto sentada en una silla, quien se quejó con humor.

“Esta silla no tiene para que yo me mueva sola”, dijo. “¿Me querés decir qué hago acá yo sola? Si no veo, no tengo los lentes”, agregó la presentadora entre risas. “A propósito la pedí para que no te puedas mover. ¿Lo ves? ¿Estás bien ahí'?”, le respondió su marido. Más adelante, Flor le pidió a su pareja entre más risas: “Si te vas, no te vayas mucho tiempo. Yo no puedo hacer nada sola”. Además, la humorista lanzó: “Me largaron con la silla en el aeropuerto. No tenemos idea dónde estamos”.

“Quebrada pero jamás vencida. Hace mucho venía esperando estas vacaciones. Fue un año lleno de trabajo, intenso y hermoso a la vez. Un año donde a pesar del esfuerzo, me pasaron cosas muy hermosas. Pero el cuerpo habla. Y cuando te pasas de rosca, te frena”, había contado Peña en su cuenta de Instagram al revelar que había sufrido este accidente.

“El humor sin dudas es mi fiel aliado. Y el poder de adaptación, también. Yo tengo tatuada una frase que para mí es esencial: ‘Nos pueden arrebatar todo, salvo la libertad de elegir nuestra actitud frente a nuestras circunstancias’. Nada salió como lo esperaba y sin embargo, acá estamos con mi marido, el mejor compañero del mundo, riéndonos y poniéndole onda”, agregó.

“Por ahora no puedo caminar. Espero poder hacerlo pronto por todos los compromisos que tengo por delante. Quiero agradecerle muchísimo a todo el personal del hotel que me han tratado tan bien y nos han ayudado para que todo fuera ameno y llevadero. El lugar es un paraíso, que no pudimos disfrutar, pero estoy segura que en algún momento volveremos y tendremos revancha”, cerró Florencia.