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La escalofriante fractura de tobillo que sufrió un futbolista del Gremio en el Brasileirao

IMÁGENES SENSIBLES. El lateral izquierdo Marlon sufrió una dura lesión y estará aproximadamente 5 meses fuera de los campos de juego

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El lateral izquierdo de Gremio debió ser operado de emergencia tras salir en ambulancia del duelo contra Vitoria

La grave lesión sufrida por Marlon, lateral izquierdo del Gremio, durante el partido frente al Vitória en Porto Alegre, en el marco de la séptima jornada de la Serie A de Brasil, generó un cimbronazo dentro del fútbol brasileño. El club informó que el futbolista será sometido este viernes a una intervención quirúrgica como consecuencia de una fractura en el tobillo derecho, lesión que lo mantendrá alejado de las canchas por lo menos cinco meses, según confirmaron fuentes del propio club.

El incidente ocurrió durante la segunda mitad del encuentro disputado en el Arena do Gremio, cuando el marcador ya favorecía a los locales por 2-0. Marlon se lesionó tras disputar un balón con el mediocampista Caíque Gonçalves y quedar con el pie atrapado en el césped, lo que derivó en una fractura visible de tobillo. Las imágenes del momento y la reacción inmediata de sus compañeros y rivales generaron conmoción tanto en el campo como en las tribunas, donde varios jugadores y aficionados mostraron gestos de angustia y algunos rompieron en llanto, según reportó Lance.

El club emitió un comunicado oficial la misma noche en el que detalló: “El Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense informa que al lateral izquierdo Marlon se le ha diagnosticado una fractura en el tobillo derecho y será intervenido quirúrgicamente”. La operación se realizará en el Hospital Moinhos de Vento, en la ciudad de Porto Alegre, y los médicos estiman que la recuperación demandará cerca de cinco meses.

El mensaje de apoyo de
El mensaje de apoyo de Gremio para el futbolista Marlon tras la dura lesión que sufrió en el último partido del equipo contra Vitória (X)

La gravedad de la lesión forzó la detención del partido durante varios minutos para que el cuerpo médico atendiera de inmediato al futbolista, quien fue retirado del campo en ambulancia. El propio club Vitória utilizó sus redes sociales para enviar un mensaje de pronta recuperación, subrayando la importancia del respeto y el cuidado entre profesionales: “Toda nuestra solidaridad con Marlon tras el incidente ocurrido hace poco. El fútbol es competición, pero sobre todo, es respeto y cuidado hacia los demás jugadores. Te deseamos fuerza y ​​una pronta recuperación. Que te recuperes bien y vuelvas a la cancha cuanto antes. Estamos contigo, Marlon“.

En rueda de prensa posterior al partido, el entrenador del Grêmio, Luís Castro, reflexionó sobre el impacto del accidente: “Antes que cualquier profesional, ya sea futbolista, periodista o trabajador, hay un ser humano. El problema no es estar sin Marlon el tiempo que sea necesario; lo esperaremos. El problema es ver cómo una lesión le quita a alguien la capacidad de hacer lo que más le gusta”, declaró, según recogió Globo Esporte.

El técnico ingresó al campo para contener a sus dirigidos y, en conferencia de prensa, develó qué les solicitó en ese momento: “Es increíblemente triste ver a un compañero en el suelo, incapaz de continuar con nosotros. Hay lesiones y lesiones, pero estas son las que se quedan grabadas en nuestra memoria, las que ocurrieron a solo tres o cuatro metros de distancia. Lo que les dije fue que honraran a su compañero. Honrar a un compañero significa seguir dando lo mejor de nosotros en la profesión, algo que él (Marlon) ama hacer tanto”.

El club EC Vitória expresó
El club EC Vitória expresó su total solidaridad con el futbolista Marlon después de la lesión que sufrió. (X)

La victoria por 2-0, lograda con goles de Amuzu y un autogol de Camutanga, permitió al Grêmio sumar 11 puntos y ubicarse en el séptimo puesto de la tabla, mientras que Vitória quedó con siete unidades en la decimotercera posición. No obstante, la incidencia de la lesión de Marlon eclipsó el resultado deportivo y desplazó el foco de la jornada hacia el estado de salud del defensor y las muestras de apoyo recibidas desde distintos sectores del fútbol brasileño.

A lo largo de su carrera, Marlon, de 28 años, surgió del Criciúma, pasó por el Fluminense y luego emigró al fútbol europeo, donde jugó en el Boavista de Portugal y en equipos turcos como el Trabzonspor y el Ankaragücü. Retornó a Brasil en 2023 para sumarse al Cruzeiro y, un año después, firmó con el Gremio, donde ya conquistó la Recopa Gaúcha y el Campeonato Gaúcho. El lateral izquierdo, que arribó a inicios de este año a la institución desde el conjunto de Belo Horizonte, en la institución de Porto Alegre llegó a disputar 13 cotejos entre el Campeonato Gaúcho y la Serie A, aportando un gol y una asistencia.

En sus redes sociales, Gremio le envió un mensaje de apoyo al futbolista: “¡JUNTOS! Somos un equipo y también una familia de millones. Estamos contigo, Marlon. Eres un líder en el campo, un profesional ejemplar, siempre honrando los tres colores como un verdadero hincha del Gremio. ¡Recupérate pronto, estamos seguros de que volverás aún más fuerte!¡Gremio está contigo!“.

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