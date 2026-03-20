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“Dijo que quería estar conmigo”: el lamento del sodero cordobés que protagonizó el video viral con Sofi Martínez

La periodista asistió al clásico entre Belgrano y Talleres y el flechazo fue tendencia en las redes. El nuevo posteo del joven

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El encuentro entre Sofi Martínez y un sodero cordobés hincha de Belgrano (Video: TikTok)

Durante la cobertura de un partido de fútbol, Sofi Martínez protagonizó un momento viral que inició una improvisada telenovela en las redes sociales. Durante el fin de semana, la periodista deportiva estuvo en el estadio de Belgrano de Córdoba para asistir al clásico de la provincia entre el local y Talleres. Más allá del aburrido empate que dejó a la ciudad en tablas, el color de la previa y la intriga del post se llevaron las miradas.

“Nació el amor en Córdoba”, escribió la periodista como título al video de TikTok. Allí se la ve en los alrededores del estadio de Barrio Alberdi, conversando con los hinchas de la previa. Hasta que el plano futbolero viró al romántico cuando se encontró con un joven, que se presentó como Fede y el diálogo pareció propio de una telenovela.

Entre sonrisas y miradas, llegaron las presentaciones de rigor -ella Sofi, de Buenos Aires, 32 años, periodista deportiva; él Fede, cordobés, de 30 y de oficio sodero-. “Me encantaría ir a la popular, pero en realidad creo que tengo entradas para platea. Igual, ¿vos me invitás a la popular?“, le preguntó ella. Él le dijo que sí, aunque se lamentó por la distancia física entre ambos. ”Vamos, pero no creo que nos volvamos a cruzar alguna vez en la vida. Vos sos de Buenos Aires, yo de Córdoba...“.

La situación pareció remontar cuando la periodista le preguntó si solía viajar a la capital del país y la respuesta fue afirmativa. El diálogo se aceleró y ambos declararon su soltería. “Me gustaría encontrar el amor con una porteña”, dijo Fede, antes de cerrar el encuentro con un “brindis por la soltería que nos une” y un intercambio de teléfonos para la cámara. “La verdad no sé cómo va a salir el partido hoy, pero yo ya gané”, cerró Sofi la primera parte del informe.

El mensaje del sodero cordobés después del encuentro con Sofi Martínez (TikTok)

El resultado fue un pálido 0 a 0, pero la historia continuó por otros carriles. La ex MasterChef Celebrity leyó un mensaje que le había mandado el sodero una vez finalizado el clásico: “Hola, Sofi, soy Fede. Hablamos antes del partido. No te quiero molestar, pero ojalá hayas pasado un hermoso día. Prometo que la próxima vez el clásico va a estar mejor”, le escribió el joven. “Cómo olvidarte, Fede”, exclamó Martínez y se frenó con picardía antes de hacer pública la última frase.

Desde entonces, las miradas se posaron en el joven, que resultó ser un influencer reconocido en su provincia. “Es el sodero más conocido de TikTok”, se repetía en los comentarios y hacia allí apuntó la búsqueda curiosa a ver si había algún tipo de reacción al encuentro. Pasaron los días y no hubo novedades en ambos frentes. Hasta que desde Córdoba movieron la primera ficha.

Desde su cuenta de TikTok, donde supera ampliamente los 100 mil seguidores, Fede subió un video con la escenografía propia de su feed: haciendo el reparto diario, entre sifones y bidones de agua, y sumó una frase que conecta directamente con lo vivido el domingo en la cancha: “Como olvidar que malinterpreté que le gustaba y que quería estar conmigo porque me dijo que le gustaba y que quería estar conmigo”.

Para completar el mensaje, Fede eligió una estrofa de Babasónicos acorde a la situación: “Pasa que sos tan hermosa y yo estoy hechizado. Y esto no tiene remedio. Lo que me decís no me cierra. Hagámoslo igual en privado", mientras mira a cámara con un dejo de melancolía. “Aquí esperando como sigue la novela con Sofi”, “Sos el chico que estuvo con Sofi Martínez”. “¿La llamaste, Sofi? Contanos”, “el verdadero sodero de mi vida”, se leyó en los comentarios que se agolparon en busca del nuevo capítulo de la historia de amor entre la periodista y el sodero.

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