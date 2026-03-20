“Me siento fatal”: LeBron James se refiriró al peso de los años y el desgaste físico

El estado físico de LeBron James es clave en su vigesimotercera temporada en la NBA

A los 41 años y en plena temporada número 23 en la NBA, LeBron James admitió que el desgaste físico comienza a pasar factura, incluso después de guiar a los Los Angeles Lakers a una victoria sobre los Houston Rockets el 18 de marzo en el Toyota Center de Houston. Tras el partido, el alero confesó sentirse exhausto: “Ahora mismo me siento fatal”, declaró en conversación con People.

LeBron James, figura de los Lakers, afirmó tras el triunfo en Houston que, aunque durante el partido se sintió bien, el cansancio y el peso de los años se evidencian al concluir cada encuentro. El jugador aseguró que la exigencia de una carrera larga como la suya lo lleva a experimentar el agotamiento, pero sigue motivado para rendir al más alto nivel.

Estado físico y mental de LeBron James tras el partido

James relató al medio citado que, incluso antes de que iniciara el partido, ya sentía el cansancio: “No me sentía nada bien antes del partido, estaba bostezando y cansado, hablándome a mí mismo: ‘Vamos, tenemos que lograrlo, hay que sacarlo adelante’”. El alero, padre de tres hijos, explicó cómo recurrió a su motivación interna para contribuir con la victoria de los Lakers.

LeBron James mantiene su rendimiento pese al desgaste físico acumulado durante más de dos décadas en la liga

Pese a los signos de cansancio, James ha dejado claro que la gestión de la fatiga es parte habitual de su rutina en la NBA. “Estoy exhausto, así que eso es lo que me detiene y me hace pensar: ‘Tengo que llegar a casa y descansar para estar listo para el próximo viaje’”, reconoció en conferencia de prensa, según publicó Essentially Sports.

El alero remarcó que, aunque la temporada es larga y el nivel de competencia cada vez más alto, procura enfocarse “en cada partido por separado” y apoyarse en sus compañeros para afrontar los desafíos físicos y emocionales de la etapa final del campeonato. También, en otras declaraciones recogidas por Heavy, el propio James mencionó que el desgaste es “una combinación de todo: fatiga emocional, física, el cansancio de la temporada y la frustración cuando no se gana”.

Durante el juego, James manifestó que el compromiso con el equipo le impulsa a dar siempre lo mejor: “Mientras tengo el uniforme, tengo que ver qué puedo dar”, expresó, según PEOPLE. Para el veterano, la mentalidad es tan decisiva como lo físico al afrontar los desafíos de la élite profesional.

Protagonismo de LeBron James en la victoria de los Lakers

La rutina de preparación y recuperación de LeBron James es fundamental para su longevidad deportiva

En el Toyota Center, LeBron James emergió como protagonista clave para los Lakers. Su actuación se reflejó en los números: 30 puntos, cinco rebotes, dos asistencias, un bloqueo y un robo, además de seis volcadas, de acuerdo con el medio. A sus 41 años, y en su vigésima tercera temporada, sigue siendo un referente de impacto y liderazgo para su equipo.

El rendimiento de James no se opacó por el agotamiento que reconoció tras el partido. Al contrario, lideró a los Lakers hacia un triunfo valioso como visitante, demostrando su vigencia en partidos exigentes y reafirmando su rol fundamental en la plantilla.

La visión del entrenador JJ Redick sobre la longevidad de James

Para JJ Redick, entrenador de los Lakers y apenas seis meses mayor que James, la preparación y resistencia de su estrella son motivo de admiración y humor. “Verlo jugar me hace sentir un fracasado. Cada vez que cae o recibe un golpe en transición, lo siento también”, comentó Redick a People en la rueda de prensa posterior al partido.

La gestión de la fatiga es parte habitual del éxito de LeBron James en la élite del baloncesto

Redick valoró también la dedicación de James al cuidado de su físico: “Hablamos hace poco sobre todo lo que hace para preparar su cuerpo una y otra vez. Es la máxima muestra de capacidad competitiva”, señaló el técnico, citando la disciplina y entrega del jugador para sostenerse en la élite.

La respuesta de James a los comentarios de su entrenador llegó con humor: “Si él es un perdedor, entonces estamos todos perdidos”, bromeó en declaraciones recogidas por el medio citado, dejando en claro la buena relación y el respeto mutuo en el vestuario.

Con más de dos décadas en el baloncesto profesional, pocos pueden presumir de la influencia y rendimiento que mantiene James. El alero encuentra satisfacción en seguir compitiendo al máximo nivel, aportando en cada partido y manteniéndose vigente en el deporte profesional.