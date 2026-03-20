Emprendedor salvadoreño impulsa la expansión internacional de las pupusas con miras a nuevos mercados

impulsa la exportación de la auténtica pupusa de El Salvador a mercados internacionales./ (Típicos Nokal)

El salvadoreño René Guevara ha puesto en marcha un ambicioso proyecto para llevar la auténtica pupusa de El Salvador a consumidores fuera de su país de origen.

Típicos Nokal, el emprendimiento fundado por Guevara, actualmente exporta pupusas bajo estrictos estándares de calidad a Estados Unidos, y espera ampliar su presencia hacia Centroamérica, Canadá y Europa en el corto y mediano plazo.

La iniciativa busca posicionar un producto tradicional salvadoreño en mercados internacionales desde una perspectiva de autenticidad y apego a la receta original.

El plan de expansión del emprendimiento contempla abrir mercado en Centroamérica y Canadá, y posteriormente avanzar hacia Europa. Guevara explicó que, aunque por ahora no han intentado enviar pupusas a Europa, la normativa de ese continente es diferente a la de Estados Unidos, por lo que el proceso se realiza de manera escalonada. “Próximamente se tiene planeado llevar el producto a toda Centroamérica, Canadá y después Europa”, afirmó Guevara.

Adicional a las pupusas, Típicos Nokal evalúa la posibilidad de exportar otros productos tradicionales salvadoreños, utilizando plataformas globales como Amazon para llegar a comunidades de migrantes y consumidores interesados en la gastronomía latinoamericana. Los productos adicionales incluyen empanadas, tamales y riguas, que forman parte de la oferta actual para el mercado estadounidense y que podrían sumarse a los envíos hacia nuevos destinos.

Típicos Nokal ha adaptado sus procesos a normativas internacionales para exportar alimentos auténticos salvadoreños, priorizando la calidad y la receta original./ (Típicos Nokal)

La estrategia de internacionalización de Típicos Nokal responde a una tendencia creciente de consumo de alimentos étnicos y tradicionales en mercados globales, donde la demanda de productos con identidad cultural y origen comprobado sigue en aumento. Según lo reportado por Infobae, la empresa mantiene como prioridad la calidad y la fidelidad a la receta original, mientras adapta sus procesos a las normativas de cada país donde busca operar.

Según explicó René Guevara en entrevista con Infobae, la idea de exportar pupusas surgió a partir de la percepción de que la oferta de este platillo en plataformas estadounidenses no representaba la verdadera esencia de la receta salvadoreña. “De ahí surgió la idea de llevar la auténtica pupusa de El Salvador y ponerla a disposición del mercado Americano”, detalló el emprendedor.

El proceso para ingresar al mercado estadounidense implicó cumplir con todas las regulaciones exigidas por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) y los requisitos específicos de plataformas como Amazon. El trámite, que demandó aproximadamente dos años, incluyó controles de calidad, certificaciones y la adaptación de los procesos de producción a los estándares internacionales. “El tiempo es subjetivo, ya que se tienen que cumplir una serie de requisitos de ingreso al país como ingresos en la plataforma, el proceso nuestro duró aproximadamente dos años”, explicó Guevara.

La marca ofrece pupusas de maíz y arroz con variedad de rellenos tradicionales, manteniendo el sabor y la textura tras la exportación./ (Típicos Nokal)

Las pupusas de Típicos Nokal están disponibles en diferentes variedades, elaboradas tanto con masa de maíz como de arroz, e incluyen rellenos de queso, frijol con queso, loroco y revueltas. Además, exportan productos como empanadas, tamales y riguas. Estos alimentos han sido adaptados para mantener su sabor y textura después del proceso de exportación, sin perder la autenticidad que caracteriza a la gastronomía salvadoreña.

El lanzamiento de las pupusas en Estados Unidos ha tenido una recepción favorable, aunque el emprendedor considera que aún es temprano para contar con datos consolidados. Guevara indicó que tras anunciar la llegada de sus productos a la plataforma, han registrado jornadas con pedidos altos. “El lanzamiento ha sido hace poco y es muy temprano para hablar de data total pero desde que publicamos que estábamos en la plataforma hemos tenido días de pedidos de más de 100 órdenes en un solo día”, consignó.

Los pedidos han llegado desde diversos puntos de Estados Unidos, con una demanda particularmente destacada en Florida. “Por el momento están bastante distribuidos los pedidos y están cayendo de diferentes estados, pero ha llamado la atención como la Florida ha tenido muy buena aceptación”, concluyó el propietario de Típicos Nokal.