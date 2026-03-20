Cómo es ‘Mr. Nobody contra Putin’, el documental que desafió al Kremlin y ganó el Oscar

David Borenstein, Pavel Talankin, Helle Faber y Alzbeta Karaskova, ganadores del Oscar a "mejor documental" por 'Mr Nobody Against Putin' (Foto: REUTERS/Mario Anzuoni)

El documental Mr. Nobody contra Putin que acaba de obtener el Oscar al mejor documental consolidando a sus directores Pavel Ilych Talankin y David Borenstein como figuras destacadas en el cruce de cine y activismo político contemporáneo. La película se posiciona como material de referencia para analizar la instrumentalización de la educación pública por el gobierno ruso de Vladimir Putin en el contexto de la guerra en Ucrania.

La producción se distingue por haber documentado, durante dos años y medio, el impacto de la Nueva Política de Educación Patriótica Federal impulsada por el gobierno ruso tras la invasión de Ucrania. Durante este periodo, Talankin registró en primera persona el proceso mediante el cual la administración de Vladimir Putin endureció los controles sobre los contenidos educativos, introduciendo elementos de propaganda bélica, adoctrinamiento nacionalista y campañas de descrédito contra Ucrania. El operativo de control implicó requisitos formales inéditos: toda actividad debía ser registrada y enviada a una plataforma centralizada gestionada por el Kremlin. La aparición de panfletos anti-Ucrania, la introducción acelerada de enseñanza sobre sanciones económicas internacionales y la reinterpretación de hechos históricos —por ejemplo, al referirse a “Gran Bretaña como una isla diminuta” o afirmar la supuesta existencia de “manifestaciones diarias a favor de Rusia en Estados Unidos”— convierten al documental en fuente primaria para investigadores y medios internacionales.

David Borenstein, cineasta estadounidense con foco en política internacional, se sumó al proyecto cuando Pavel Ilych Talankin ya había comenzado a filmar, aportando estructura y una visión externa para transformar un archivo testigo en obra cinematográfica. La colaboración entre ambos permitió un montaje final que conjuga la estética de un drama de espionaje con el crudo registro de la vida cotidiana en Karabash, una pequeña localidad de 10.000 habitantes ubicada en la región de los Urales y marcada por la contaminación industrial y la baja esperanza de vida. En este contexto social —donde la educación estatal se combina con ejercicios militares, clases prácticas de armamento y la movilización efectiva de graduados al frente de combate—, el proyecto exime cualquier interpretación metafórica y se ciñe a la observación documental.

El documental 'Mr. Nobody contra Putin', ganador del Oscar, expone el uso político de la educación pública en Rusia tras la invasión de Ucrania.

El riesgo en la Rusia de Putin

Durante el rodaje de Mr. Nobody contra Putin, Talankin operó en condiciones legales crecientemente adversas. La entrada en vigor de la ley rusa de abril de 2023, que tipifica el delito de “traición al gobierno” con la cadena perpetua, agravó los riesgos asociados a la documentación audiovisual no autorizada. El propio proceso requería que el realizador, en su rol de coordinador escolar y profesor, grabara y remitiera todas las pruebas de actividades patrióticas, lo que lo expuso ante las plataformas de vigilancia estatal.

El impacto de este dispositivo de control en la dinámica pedagógica trasciende el caso individual y permite rastrear el modo en que el Kremlin normaliza el adoctrinamiento desde edades tempranas. La naturalización de himnos, desfiles y formación militar entre niños menores de 10 años —y la asimilación de discursos políticos en adolescentes— funciona como núcleo temático de la obra, que evita efectismos en favor de un relato sostenido por la presencia de los cuerpos y gestos cotidianos en las aulas de Karabash.

El documental revela controles centralizados del Kremlin y campañas de adoctrinamiento nacionalista en el sistema educativo ruso (Foto: REUTERS/Alexander Ermochenko)

El documental también exhibe el correlato social y sanitario de la militarización: la ciudad es conocida por su fábrica de fundición de cobre y aparece descripta como “la ciudad más contaminada de los Urales debido al cáncer”. Este cruce entre marginalidad ambiental, depresión social y radicalización educativa refuerza la tesis de los autores sobre la relación entre vulnerabilidad y adhesión a las políticas de guerra.

Qué significa el Oscar

El reconocimiento de Mr. Nobody contra Putin por la Academia de Hollywood no solo valida la relevancia del formato documental para exponer políticas de manipulación social, sino que instala a Borenstein y Talankin en la agenda internacional del cine político. La obra circula en streaming y se convierte en referencia obligada para analistas de medios, estudiosos de la propaganda en conflictos armados y programadores de festivales especializados en derechos humanos.

En síntesis, Mr. Nobody contra Putin aporta un registro directo y verificable del proceso de adoctrinamiento impulsado por el régimen ruso desde las estructuras escolares tras la invasión de Ucrania. Y además, abre la puerta a nuevas discusiones sobre el rol del documental como herramienta de resistencia y archivo para la industria audiovisual global.