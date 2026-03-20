Colombia Digital Summit 2026: el evento clave sobre tecnología e inteligencia artificial llega a Cartagena

Paneles especializados tratarán sobre derechos digitales, movilidad urbana e integridad informativa, anticipando el futuro digital y electoral del país. (Colombia Digital Summit)

Cartagena se alista para convertirse en el epicentro del debate tecnológico en el país con la llegada del Colombia Digital Summit 2026, considerado uno de los foros más relevantes del ecosistema digital nacional.

Bajo el lema “La era de la inclusión, innovación e Inteligencia Artificial”, el evento se realizará el 24 y 25 de marzo y reunirá a autoridades, empresarios y expertos para discutir el futuro digital de Colombia.

Organizado por la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) y DPL Group, el encuentro tendrá lugar en el Hotel Radisson Cartagena Ocean Pavillion y apostará por un enfoque multisectorial orientado a fortalecer la regulación, impulsar la inversión en infraestructura tecnológica y promover la integración digital en América Latina.

La agenda del foro incluye conferencias, paneles de alto nivel y espacios de networking para impulsar la regulación e integración digital latinoamericana. (Colombia Digital Summit)

Temas principales del evento

Durante dos días, el foro ofrecerá una agenda que incluye conferencias magistrales, paneles de alto nivel, mesas de diálogo y espacios de networking. El objetivo es generar propuestas concretas que permitan que la tecnología y la conectividad se conviertan en motores de competitividad e inclusión.

La primera jornada estará marcada por una apertura institucional con autoridades del sector TIC, seguida de discusiones sobre infraestructura digital, conectividad y regulación convergente. En estos espacios participarán representantes de organismos internacionales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, el Banco Mundial y el Banco de Desarrollo de América Latina, junto con líderes de la industria tecnológica.

Paneles especializados tratarán sobre derechos digitales, movilidad urbana e integridad informativa, anticipando el futuro digital y electoral del país. (Colombia Digital Summit)

Uno de los ejes centrales será la democratización de la inteligencia artificial, un tema que gana protagonismo a nivel global por su impacto en la productividad, el empleo y la reducción de brechas.

Ciberseguridad, economía digital y grandes tecnológicas

El segundo día pondrá el foco en desafíos como la ciberseguridad, el fraude digital y el crecimiento de la economía digital. En estos debates participarán compañías como Google, TikTok y Uber, además de autoridades nacionales.

Los paneles abordarán temas como derechos digitales, movilidad urbana, integridad informativa en procesos electorales y el futuro de la economía digital en el país.

Participarán expertos y representantes gremiales como Asomóvil, la Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones y la Cámara de Comercio Electrónico. (Colombia Digital Summit)

El evento cerrará con la presentación de estudios prospectivos y un debate sobre las políticas necesarias para impulsar la transformación digital, con participación de representantes del sector público y privado.

Protagonistas del evento

Entre los participantes confirmados se encuentran Felipe Augusto Díaz Suaza, Lucas Gallitto, Ángel García Castillejo y Ciro Rodríguez, entre otros líderes del ecosistema digital.

También asistirán representantes gremiales como Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones, Asomóvil y la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico.

El evento, bajo el lema 'La era de la inclusión, innovación e Inteligencia Artificial', reunirá a líderes del sector público y privado tecnológicos. (Colombia Digital Summit)

Colombia Digital Summit 2026 se proyecta como una plataforma clave para articular esfuerzos entre el sector público y privado, en línea con las tendencias globales que están redefiniendo el entorno digital.

El evento iniciará el martes 24 de marzo a las 8:00 a. m. y busca consolidarse como un espacio estratégico para impulsar políticas, inversiones y proyectos que aceleren la transformación tecnológica de Colombia y la región.

Para consultar la agenda completa y realizar el registro, los interesados pueden visitar el sitio web oficial del evento.