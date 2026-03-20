Mundo

Irán echó a una de las estrellas de su selección de fútbol tras acusarla de “deslealtad” al régimen

En medio de la incertidumbre sobre la participación del equipo en el Mundial que se disputará en Norteamérica, la medida deja al plantel sin el delantero Sardar Azmoun

Guardar
Sardar Azmoun (West Asia News
Sardar Azmoun (West Asia News Agency via REUTERS)

La expulsión de Sardar Azmoun de la selección de Irán ha desatado una nueva polémica a menos de tres meses de la Copa del Mundo, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá. El delantero quedó apartado del equipo nacional tras publicar en redes sociales una foto de su reunión con Mohammed bin Rashid Al Maktoum, líder de Dubái, un gesto interpretado por las autoridades como deslealtad en un contexto de fuerte tensión política.

Sardar Azmoun fue separado de la selección porque difundió una imagen reuniéndose con el gobernante de Dubái, lo que el régimen iraní consideró inaceptable ante la situación diplomática con Emiratos Árabes Unidos. Esta medida ocurre mientras existen dudas sobre la participación de Irán en el torneo y la presión sobre los deportistas por la relación conflictiva entre ambos países.

Según informaciones locales, la sanción a Azmoun impactó profundamente en la afición y entre los seguidores del fútbol iraní. El jugador, de 31 años, acumuló 57 goles en 91 partidos internacionales desde su debut en 2014, y era uno de los principales referentes del equipo tras participar en los Mundiales de 2018 y 2022 y militar en clubes de Alemania, Italia y Rusia.

Motivos políticos tras la expulsión de Azmoun

Azmoun desarrolla su carrera en el Shabab Al-Ahli, club de Emiratos Árabes Unidos, país con el que Irán mantiene una relación tensa. Según se comunicó, publicó en Instagram la fotografía de su encuentro con el líder de Dubái, Mohammed bin Rashid Al Maktoum. Poco después, retiró la imagen, pero la reacción de las autoridades iraníes fue inmediata, considerando la acción como una afrenta.

El incidente se da en medio de un contexto agravado: Irán ha lanzado ataques con drones y cohetes hacia Emiratos Árabes Unidos tras bombardeos ejecutados por Estados Unidos e Israel, en los que murió el ayatollah Ali Khamenei, máxima autoridad del país. Medios iraníes señalaron que el gesto de Azmoun constituía un “acto de deslealtad”, descripción usada por el comentarista deportivo Mohammad Misaghi en la televisión estatal.

Los jugadores de la selección
Los jugadores de la selección de Irán posan para una foto previo a un partido contra Corea del Norte por las eliminatorias del Mundial, el 10 de junio de 2025, en Teherán (AP Foto/Vahid Salemi)

Además, un reporte extraoficial mencionó órdenes de confiscar los bienes de varios futbolistas iraníes con vínculos en Emiratos Árabes Unidos, incluida la figura de Azmoun y jugadores como Mehdi Ghayedi y Soroush Rafiei.

No existe hasta el momento pronunciamiento oficial de la Federación de Fútbol de Irán respecto a la expulsión. Las decisiones recientes contra deportistas considerados desleales incluyen al equipo femenino, cuyos miembros afrontaron represalias y solicitudes de asilo tras no cantar el himno nacional, hechos que exponen la presión sobre los atletas iraníes frente a conflictos políticos.

Impacto en la selección de Irán previa a la Copa del Mundo

La ausencia de Azmoun representa un duro golpe deportivo para la selección de Irán. El delantero era el máximo goleador y una de las principales figuras, siendo fundamental en la ofensiva de cara al Mundial. En particular, sus 57 goles en 91 partidos lo sitúan entre los futbolistas más destacados del país en la época reciente.

Junto a la incertidumbre sobre la presencia iraní en la Copa del Mundo, la escuadra afronta ahora una reestructuración obligada sin su referente. El equipo nacional planea disputar partidos amistosos en Antalya, Turquía, frente a Nigeria el 27 de marzo y Costa Rica el 31 de marzo para preparar el torneo, cuyo inicio está previsto para el 11 de junio.

El caso de Azmoun no es inédito. El deporte en Irán, especialmente el fútbol, se ha visto repetidas veces condicionado por la política y la situación internacional. Los antecedentes de sanciones a deportistas reflejan la complicada relación entre el poder y el ámbito deportivo en el país.

La eliminación de la polémica imagen no evitó críticas ni debates sobre el futuro del jugador. La decisión de expulsarlo ha intensificado el escrutinio sobre los futbolistas iraníes, subrayando el peso que la escena política ejerce en sus carreras y la sensibilidad de sus acciones en escenarios de tensión regional.

Temas Relacionados

Selección de IránSardar AzmounFútbol y PolíticaCopa del Mundoguerra en Medio Oriente

Últimas Noticias

Suiza suspendió las exportaciones de armas a Estados Unidos por la escalada militar en Medio Oriente

La decisión ocurre en un contexto de máxima tensión internacional

Suiza suspendió las exportaciones de

Israel atacó campamentos del ejército sirio tras una ofensiva contra los drusos atribuida a tropas de Damasco

La Fuerza de Defensa de Israel respalda a la minoría que ocupa el territorio cercano a su frontera y garantiza su seguridad ante los choques con tribus beduinas

Israel atacó campamentos del ejército

El monasterio que oculta en su interior la puerta más angosta del mundo

En el Monasterio de Alcobaça, una estructura gótica declarada Patrimonio de la Humanidad, una puerta singular revela el rigor de las antiguas normas monásticas: su reducido ancho fue clave para controlar la dieta y la rutina diaria de los religiosos, fusionando arquitectura y disciplina en pleno corazón de Portugal

El monasterio que oculta en

Putin manda al psicólogo a las mujeres que no quieren tener hijos

Un cuestionario recién actualizado por el Ministerio de Salud pregunta a las rusas cuántos niños desean, y ante la eventual respuesta “cero” recomienda atención clínica. Para los hombres, el trato es diferente

Putin manda al psicólogo a

Un iraní fue arrestado tras intentar ingresar a una base naval nuclear en el Reino Unido

Las autoridades británicas detuvieron a un hombre y a una mujer cuando intentaron acceder sin permiso al complejo militar de Faslane donde se resguardan submarinos nucleares, en un contexto de medidas de seguridad reforzadas

Un iraní fue arrestado tras
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Allanaron las sedes de la

Allanaron las sedes de la AFA de Viamonte y de Ezeiza

Chucky Fan Fest 2026 en CDMX: bodas, actividades, sede y fecha para vivir gratis la experiencia terrorífica

Los servicios públicos se dispararon 11,4% en marzo: cuánto necesita una familia para cubrir luz, gas agua y transporte

Las sorpresas y los olvidados de la lista de De la Fuente: desde cuatro caras nuevas al adiós de dos leyendas

Una hermana del ‘influencer’ Yeferson Cossio sufrió accidente mientras esquiaba: el momento quedó grabado en video

INFOBAE AMÉRICA
Un investigador del CNIO avanza

Un investigador del CNIO avanza en la comprensión de TOR, la proteína que regula el crecimiento celular

Sánchez admite que el decreto de vivienda negociado con Sumar no tiene aún mayoría en el Congreso para convalidarlo

Chad investiga el ataque desde Sudán que dejó casi 20 muertos y rechaza acusar por ahora al Ejército o las RSF

Herido por arma blanca un aficionado del Celta tras un enfrentamiento entre ultras en Lyon

Comunidad exige al "esperpéntico" delegado de Gobierno que "haga su trabajo" y reprocha críticas al concierto de Shakira

ENTRETENIMIENTO

El emotivo video que le

El emotivo video que le dedicó la hija de Bruce Willis al actor en su cumpleaños 71

Maya Hawke explicó por qué se sumó a Los Juegos del Hambre tras el final de Stranger Things

Sam Rockwell y John Malkovich lideran el estreno global de “Wild Horse Nine” con su primer tráiler oficial

Tom Cruise interrumpió el rodaje de la nueva película de ‘Star Wars’ según Ryan Gosling: “Bajó en helicóptero, cogió una cámara y se puso a filmar”

Uno por uno: quiénes son los villanos que enfrentará Spider-Man en “Brand New Day”