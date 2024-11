Marina Calabró dio detalles de su arribo al panel de Gran Hermano: “Estoy empezando a sentir la presión”

En diálogo con Teleshow, la periodista dio a conocer todos los entretelones ante su llegada al reality (Instagram)

Gran Hermano está en plena preparación para su nueva edición, y Santiago del Moro volverá a ser el conductor que orquestará a la casa más famosa del país. Sin embargo, el panel de analistas sufrirá algunos cambios. Marina Calabró se incorpora como novedad en el equipo, junto a Gastón Trezeguet, Laura Ubfal, Sol Pérez y Ceferino Reato. En una entrevista con Teleshow, la periodista compartió su entusiasmo el proyecto y habló de su proceso para encontrar su lugar en el programa.

“Estoy con mucha expectativa”, comentó Marina al respecto. “También estoy empezando a sentir la presión de un formato que es enorme, que es un gran éxito y del que ya se empieza a hablar otra vez. Es como si fuera una cuenta regresiva, por lo que estoy pensando cómo delinear algo que aporte”. Aunque todavía no tuvo reuniones con la producción del ciclo ni detalles sobre el casting, Calabró está evaluando su enfoque. “Quiero hacer un aporte, encontrar un matiz que sea distinto al de Laura, al de Ceferino, al de Sol, al de Gastón y al del resto del equipo”, afirmó.

Sobre los participantes que le llaman la atención, la presentadora confesó: “Me atraen los jugadores vistosos, el que propone algo en la casa, el que entretiene. La casa es también un show en sí mismo. Entonces me atrae el que genera, el que picantea, el que provoca, el que combate. No verbalmente, y explicó: “No creo en los maquiavélicos dentro del programa”.

La futura analista también reflexionó sobre la última edición del reality y la influencia que tuvo en los perfiles de los competidores. “Se habló mucho si Marcos Ginocchio fue el subproducto de una época donde el público valoraba el consenso y Furia, el emergente de un tiempo de confrontación. No lo sé. Me divierte como hipótesis para plantearla sobre la mesa, jugar y especular. La verdad es que me parece que tiene más que ver con la dinámica que se genera en la casa y cómo se articulan las relaciones”, explicó. También destacó la personalidad de Scaglione, quien causó sensación en la edición pasada: “Era una líder positiva y por momentos era una negativa. Sin embargo, llevó adelante todo de punta a punta, prácticamente invisibilizó o forzó al resto de los participantes a acomodar el juego a la lógica que ella planteaba. Después podemos discutir si fue una estrategia exitosa o no, porque si el objetivo es ganar, el más exitoso fue el que ganó”.

En medio de un gran presente laboral y emocional, Marina se sumó a este proyecto gracia al apoyo de su pareja, Rolando y sus colegas

En cuanto a su estilo en el panel, Marina expresó que aún está en construcción. “Lo voy a terminar de delinear cuando sepa quiénes son los participantes y cuando ya se vaya planteando la dinámica entre ellos. Creo que esa es la clave”, comentó a este medio. Su objetivo es aportar una perspectiva única sin repetir lo que otros panelistas puedan decir. “Voy a tratar de sumar miradas y tratar también en lo posible de no quedarme en lo que dijo tal persona y de tratar de leer entre líneas lo que pasa”, explicó.

Respecto a posibles roces con otros panelistas, ella fue clara: “¿Cómo no me voy a cruzar? No se nos va la vida a ninguno por hacerlo, somos todos profesionales y las discusiones nunca son personales, o esa es mi aspiración”. La periodista destacó su buena relación con sus colegas: “Con Laura somos prácticamente familia de hace 30 años, con Ceferino somos amigos whatsapperos... A Sol la adoro, me parece súper talentosa. Por otro lado, Gastón es un productor histórico con el que nunca laburé, pero nos hemos cruzado por los pasillos y tenemos un respeto mutuo”.

Su incorporación al programa también contó con el apoyo de su jefe en La Nación +. “Le pedí autorización a Juan Cruz Ávila porque tengo contrato con el canal hasta el 31 de diciembre y él es mi mando directo, así que lo hablé con él. Me la dio enseguida”, relató Calabró, y agregó: “Si Juan Cruz lo ve bien, que él tiene ojo, es que está realmente bueno el proyecto”.

En esta edición, Marisa Brel quedó afuera y su lugar pasó a ser ocupado por Calabró (Instagram)

Además, la periodista valoró el apoyo de su pareja, Rolando Barbano: “Me hace el aguante. Me acompaña, me contiene, me sostiene”, comentó, revelando que él fue la primera persona en enterarse de su convocatoria y cuya opinión fue fundamental para tomar la decisión de unirse al equipo.

Por último, abordó la polémica salida de Marisa Brel del panel, quien no regresará esta temporada. “Hablé con Marisa después de escucharla en Bondi, mortificada. Ella en ningún punto me hace a mi responsable de nada”, aseguró. Sosteniendo esa misma línea, sentenció: “Mi llegada no tiene nada que ver con su salida, o mejor dicho su salida no tiene nada que ver con mi llegada. Y sí, lo hablé y ella fue muy amorosa. Me agradeció que yo la bancara”.