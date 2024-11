La angustia de Marisa Brel al quedar afuera del panel del próximo Gran Hermano: “No me gusta que hagan estas cosas”

La angustia de Marisa Brel al no ser seleccionada para conformar el panel de GH 2025

Con la cuenta regresiva en marcha, cada vez falta menos para que la casa de Gran Hermano (Telefe) vuelva a abrir sus puertas. Desde el perfil de los participantes a las nuevas reglas del juego, los fanáticos esperan con ansias conocer los detalles de la próxima edición. Uno de los aspectos importantes del programa será la conformación del panel, el cual sufrió cambios con respecto a la edición anterior. En ese contexto, en las últimas horas se confirmó que una de las panelistas históricas del ciclo no formará parte del debate: Marisa Brel.

La noticia fue dada a conocer por la propia periodista, quien no ocultó su desilusión al no participar del programa. “Está todo bien. Me decían que yo no veía el programa…justo a mí me van a decir que no veía el programa, porque yo antes de ser panelista ya era fanática de Gran Hermano 1. Además me encanta desarrollarlo como fenómeno social. Yo trabajo mucho con el desarrollo personal y me parece que puede servir un buen análisis para reflexionar cómo uno se maneja en la vida o cómo puede salirse de relaciones tóxicas”, comentó Brel en Bondi, la plataforma de streaming donde Ángel de Brito conduce un programa.

Luego, la comunicadora reflexionó sobre el aporte que ella hacía al programa: “Tiene mucho que ver conmigo y tengo una percepción muy fuerte con la gente, puedo ponerme en modo fanático de alguien porque me gustan sus valores o me gusta su estrategia, o todo lo contrario”. Fue entonces que, al hablar de esta etapa de su vida, la periodista se quebró y habló al borde del llanto: “Voy a cumplir 55 el mes que viene. Y la verdad es que a esta altura no me gusta que me hagan estas cosas”.

Santiago del Moro opinó sobre la salida de Marisa Brel del panel Gran Hermano

Al notarla angustiada, el equipo de Brito le consultó: “¿Te pegó mal?”. Ante la afirmación de Brel, los periodistas fueron más incisivos: “¿A qué se lo adjudicás? Porque tuviste cruces fuertes. ¿Lo ves por ese lado o no? Eso es lo que se destaca. Pero digo, quizás a veces te peleas con la persona equivocada”. Lejos de hablar de los conflictos que tuvo con sus excompañeros, Marisa opinó: “Al revés. O sea, en realidad yo he enfrentado a (Laura) Ubfal. Con quién me tengo que pelear me peleo, pero no es mi estilo. Tal vez mi estilo no peleador, no conflictivo, no interesará. No sé, chicos qué pensar, porque yo llamo, no tengo representante ni abuelita, así que yo no tengo ningún problema, no se me caen los anillos”.

Ante este panorama, el equipo de Intrusos (América), le consultó a Santiago del Moro por esta situación. La charla con el conductor comenzó centrándose en los cambios que tendrá el programa: “¿Estás preparado para una nueva edición de GH?”. Feliz por el inicio del ciclo, del Moro dijo “Estoy laburando mucho, quedan las últimas semanas, vamos a estar debutando a principios de diciembre. Vamos a mudarnos a un estudio nuevo, que es un poco más grande, va a tener más tecnología que la que tenía el otro. La casa se está reformando toda, va a haber sectores nuevos”.

Luego, del Moro se refirió a la renovación del panel: “Siempre se renueva, cada temporada. Me enteré el otro día de que Marisa no va a estar y la verdad que ella es una conocedora de este formato, son cuestiones de producciones, es un programa muy intenso, que dura poco, y siempre lo que trata la productora es de apuntalar los debates y los programas en sí. Pero seguramente volverá porque hace muy bien su trabajo”.

Santiago del Moro habló de la salida de Marisa Brel del debate de GH

En ese sentido el cronista le consultó al conductor si había hablado con Marisa tras conocer la noticia: “Le escribí a Marisa, no tengo ningún problema con ella. Yo tengo participación en mi trabajo, en cuestiones de lo que voy a hacer, en la diaria del programa, no en el armado general”. Por último, del Moro comentó si pensaron en Furia para ocupar un lugar en el debate: “Furia fue la gran jugadora de la historia de Gran Hermano, por lo menos acá en Argentina y creo que en el mundo también. Es única, ella fue la estrella y decidió irse del canal, tomó otro rumbo, pero tenemos la mejor”.

Los integrantes del último debate de Gran Hermano realizaron un encuentro para celebrar el trabajo del equipo. Gastón Trezeguet, uno de los primeros jugadores del reality del año 2001, Laura Ubfal, Marisa Brel, Sol Pérez, Josefina la China Ansa y el analista político Ceferino Reato decidieron dejar de lado las discusiones para compartir una jornada a pura anécdota.

Semanas antes, Ubfal y Brel protagonizaron una de las peleas más memorables del cilo. Al casi nunca estar de acuerdo en sus opiniones, la discusión escaló provocando que Marisa hablara sobre la particular relación que había entre Alfa y Camila. “Yo creo que, si Camila iba a placa, la gente la sacara porque no está quedando bien en esta situación confusa. Creo que el voto es negativo y la gente va a ir a sacarla porque está enojada porque ella no le pone límites a Alfa”, afirmó Brel, haciendo alusión a la visible relación que existía entre ambos hermanitos, que parecía exceder de una simple amistad pese a la gran diferencia de edad que había entre los dos.

En ese momento, casi instantáneamente Laura Ubfal intervino para disentir con su colega. “No quiero enojarme con vos, querida Marisa Brel, pero resulta que hay una pareja que es Alfa y Camila. ¿Y a quién le ponés la culpa? A Camila. Decís ‘ella no pone los límites’”, disparó. Y sumó picante: : “Yo te diría que seas más justa y que observes que él también tiene algo que ver en esta relación. Vos estás diciendo que la van a sacar a Camila de la casa y no se te pone en la cabeza que lo van a sacar a Alfa”.

Sin embargo, pese a las peleas, las fuertes discusiones y los rumores de que en algún momento estos enojos habrían traspasado algunos límites del sano compañerismo, ambas se reencontraron en la casa de la China Ansa, quien los reunió a poco de dar a luz a India, su primera hija.