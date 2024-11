De Los Simpsons a Relatos Salvajes: los memes del incidente entre Dillom y un tuitero libertario durante un vuelo

Los mejores memes del encuentro de Dillom con un twittero libertario

En las últimas horas, se volvió viral un tenso conflicto en un vuelo entre el rapero Dillom y el responsable de la cuenta de X conocida como La Pistarini, un perfil que publica contenido libertario y de apoyo al presidente Javier Milei. Todo esto tuvo su origen cuando el hombre publicó una foto del cantante de perfil con el mensaje agresivo: “Lo último que me faltaba, coincidir en el vuelo con el pelotudo de Dillom”. Una vez que identificó de quién se trataba, el músico fue hasta su asiento a increparlo, y registró el incidente en un video que rápidamente se propagó en la red de Elon Musk.

Como suele pasar en eventos de esta magnitud, los memes se convirtieron en una vía alternativa de información y la mayoría tomó partido por el autor de “Por cesárea”. Para hacer humor con esta pelea, usaron clásicas escenas de Los Simpson, como el momento en que Homero se oculta entre arbustos para evitar una situación incómoda. Además, utilizaron un video de perros asustados en referencia a la reacción de Pistarini cuando Dillom se paró junto a su asiento.

Willem Dafoe fue uno de los protagonistas de los memes por el enfrentamiento de Dillom y La Pastarini (Foto: Captura X)

Otros usuarios recurrieron a un clip viral del futbolista Antoine Griezmann caminando lentamente, aludiendo al supuesto temor del tuitero. En la catarata de publicaciones humorísticas, no faltó una icónica escena de Los Simuladores, y en la misma línea, varias cuentas emplearon la escena de Darío Grandinetti en Relatos Salvajes para añadir ironía. Se trata de la parte en la cual se encuentra en un vuelo organizado por Pasternak, nombre que para algunos internautas gurda similitud con la del influencer libertarios, a modo de venganza por el maltrato que sufrió,

La Pasterini subió en su cuenta de X una fotografía de Dillom y el cantante le respondió

Luquitas Rodríguez usó una foto de Dillom de pequeño para hacer humor

La clásica escena de Los Simpsons no podía faltar en los memes

Luquitas Rodríguez, conductor de Paren la Mano en Vorterix, compartió una fotografía de Dillom de pequeño con un avión de fondo. Incluso resurgió en redes la pelea entre Alfio “Coco” Basile y los hinchas antes de un partido entre Racing y Banfield en el Cilindro de Avellaneda.

A esta cantidad de imágenes virales se sumó la reacción del propio cantante. Dillom regresó a su cuenta de X con un comentario irónico: “Uno paga wifi en el vuelo para darse cuenta que un salame le sacó una foto. Servicio 10/10″, expresó el músico. En otra publicación, compartió la mencionada escena de Relatos Salvajes, junto con el texto: “Perdón, ¿alguien más conoce a Pistarini aquí?”.

El incidente ocurrió en un vuelo de la compañía española Iberia Al enterarse de que el usuario de X lo había mencionado, el artista respondió en la misma red social, invitándolo a decírselo en persona y advirtiendo: “Por qué no venís a decírmelo en la cara, tetón”. Poco después, el rapero confrontó al viajero en el pasillo del avión: “¿Vos sos Pistarini, el que sube fotos mías a Twitter?”, le preguntó, a lo que el hombre asintió, aparentemente nervioso. Dillom continuó: “¿Tenés algún problema, capo?”, mientras el pasajero intentaba cubrir la cámara con la mano y le pedía tranquilidad.

Un meme de un perro escondido en un supermercado reflejó la actitud de La Pasterini

Los Simuladores estuvieron presentes en la catarata de memes

Darío Grandinetti y su escena en Relatos Salvajes fue tomada para hacer memes

La conversación fue grabada y, en medio de los movimientos bruscos de la cámara, se escucha a Dillom agregar: “Mirá que te arranco la cabeza, pelot… Pórtate bien, dale”, antes de darle una leve palmada en la frente y regresar a su asiento. Más tarde, el rapero publicó el video en sus redes con el mensaje: “Así de guapos son en persona”, generando un intenso debate entre usuarios que tomaron partido en el incidente.

Más de 12 horas han pasado desde el suceso y el joven libertario no ha vuelto a utilizar su perfil en la ex red social del pajarito, salvo para subir contenido vinculado a su carrera. Cabe recordar que no es la primera vez que el rapero se enfrena a los seguidores del primer mandatario, ya que durante su presentación en el Cosquín Rock 2024 lanzó una dura frase contra el ministro de Economía, Luis Caputo.