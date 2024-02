El exabrupto de Dillom contra Luis Caputo en el Cosquín Rock 2024

Dillom modificó la letra de una canción y apuntó contra Luis Caputo

En medio de la inauguración de la primera fecha del Cosquín Rock 2024, la presentación del trapero Dillom generó revuelo entre el público y las redes sociales luego de que criticara la gestión económica encabezada por el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo. Además de las canciones propias que eligió para interpretar, el cantante sumó un cover de “Sr. Cobranza”, la reconocida canción de la Bersuit Vergarabat que utilizó para marcar su postura política sobre el gobierno libertario. “A Caputo en la plaza lo tienen que matar”, arremetió.

Te puede interesar: Luis Caputo dijo que compensarán la falta de la Ley Ómnibus “profundizando el ajuste en las partidas ya conocidas”

Tal como lo indicaba la grilla del festival, el compositor se subió al escenario cerca de las 20 horas y a los pocos minutos sorprendió a su público al elegir el tema musical que se transformó en un himno en contra de las políticas encarnadas durante las dos gestiones que encabezó Carlos Menem en los años ‘90. Sin embargo, el verdadero estallido llegó cuando el músico decidió modificar uno de los versos originales para convertirlo en un mensaje hacia el titular de la cartera económica.

Si bien Dillom entonó las primeras estrofas de la canción tal como fueron escritas, éste tuvo un exabrupto a la hora de cantar: “A Caputo en la plaza lo tienen que matar”, en referencia a la figura del ministro de Economía y a su presunto rechazo a las políticas que propuso en su nueva gestión, en donde remarcó que el objetivo final será disminuir la inflación a cero y reducir los gastos fiscales.

Te puede interesar: Siete indicadores de enero que reflejan la caída del consumo y la actividad económica

En la letra original lanzada por la banda de rock se hace mención a la lucha social de Norma Plá, una mujer que agrupó a miles de jubilados para protestar todos los miércoles en la Plaza del Congreso, como forma de rechazar las medidas impulsadas por el ex ministro de Economía Domingo Cavallo. “Norma Plá a Cavallo lo tiene que matar”, señalaron sobre los intentos fallidos de la jubilada de conseguir una reunión con el presidente.

El trapero apuntó contra el gobierno durante su presentación en el Cosquín Rock (Instagram @rip.dillom)

A pesar de que la frase que dirigió a Caputo fue la generó mayor polémica por el nivel de agresión en contra del funcionario público, lo cierto es que no fue la única, debido a que el artista también se refirió a los enfrentamientos entre los manifestantes y las fuerzas de seguridad que ocurrieron en las inmediaciones del Congreso de la Nación, cuando se debatía la Ley Ómnibus, el proyecto de ley titulado “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos” que fue enviada por el Poder Ejecutivo a la Cámara de Diputados.

Te puede interesar: Un enviado clave de Biden llegó a Casa Rosada y comenzó una amplia agenda de reuniones con funcionarios de Milei

“En el Congreso se escuchan tiros, son las almas de los pobres, son los gritos de argentinos”, señaló el trapero acerca de las denuncias que surgieron de parte de los movimientos sociales que aseguraron haber sido agredidos, pese a que no habían cortado las calles de la zona. Pues, cabe recordar, que desde que la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, oficializó el protocolo anti-piquetes, los agentes de las fuerzas están habilitados a detener y liberar las calles que fueran obstruidas por protestas sociales.

Previo a este episodio, el artista urbano había sido criticado por no haber planteado su postura política al haber sido consultado sobre el balotaje presidencial que tuvo en una esquina a la propuesta del presidente Javier Milei y el ex titular la cartera económica, Sergio Massa, quien representó a Unión por la Patria (UP) en los comicios. En esa oportunidad, las críticas surgieron después de que interpretara “Nos siguen pegando abajo”, de Charly García, en el Primavera Sound 2023, ya que la letra que plasmó el ídolo del rock suele ser relacionada a la detracción de García hacia la época de la última dictadura militar en la Argentina.

El artista en su presentación en el Primavera Sound 2023 (Instagram @rip.dillom)

“Mucha gente lo interpretó como, en estas épocas ensobradas en las que vivimos, todo el mundo sabe que tu éxito se basa en sobres”, señaló Guille Aquino en la entrevista que le realizó al cantante para su programa “Escucho ofertas”, emitido por Blender, para después indagar: ¿Fue una expresión política o venías ensayando el tema y dijiste: ‘Che, está para hacerlo en el Primavera Sound’”. Como respuesta, el trapero se limitó a decir que fue “un poco y un poco”.

Frente a esto, Dillom aclaró que ya tenía planificado hacer un cover de rock nacional en el festival, debido a que es una costumbre que suele repetir tanto en eventos, como en shows propios. “La verdad es que yo tenía ganas de hacer un cover en el Primavera Sound y dijimos: ‘Hagamos un cover de Charly”, contó al mencionar que la elección del tema fue realizada por el estilo de voz “rota” que consideraron que podía encajar con el estilo.

Por último, el artista volvió a retomar el tema de las elecciones presidenciales al remarcar que el hecho de que el festival se fuera a realizar después de las votaciones podía ser un factor que sumaría a la performance. “Esto va a ser después de las elecciones y como que contextualmente, igual claramente yo no sabía cómo iban a salir las elecciones, dije en cualquiera de los dos escenarios va”, explicó al mencionar los resultados de octubre que habían puesto a la cabeza a Massa con el 36,6% de los votos, seguido de Milei con el 29,9 votos, porcentajes que dieron paso al balotaje, debido a que ninguno de los candidatos logró la minoría necesaria para asumir el poder estatal.