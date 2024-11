La mamá de Tomás Holder apuntó contra Martín Ku en medio de rumores de romance: “Me mintió”

En medio del ciclo de streaming, Gisela Gordillo apuntó contra la actitud de Martín Ku luego de salir juntos (Video: El Ejército de la Mañana - Bondi Live)

Durante el último tiempo, Gisela Gordillo, madre del influencer Tomás Holder, se convirtió en el centro de atención debido a su presunto romance con Martín Ku, exparticipante de Gran Hermano 2023. Este vínculo causó revuelo entre los seguidores del reality y complicó la relación de Ku con su pareja, Marisol. Aunque Martín negó rotundamente el romance, la podóloga rosarina se cansó de las evasivas y decidió hablar de lo sucedido este miércoles en El Ejército de la Mañana (Bondi Live).

Gisela comenzó describiendo su frustración con Martín: “Estábamos bien hasta después de su pelea y, luego, el loco tiró humo. A mí que no me venga con bol… y que siempre está ocupado porque yo también lo estoy en Rosario”, comentó en alusión a las excusas del joven para no aclarar la situación. Además, reveló que intentó proponer una alternativa para su vínculo: “Al flaco le planteé: ‘Mirá, ¿vos querés mantener una relación a distancia? Tenemos una abierta’. Ahora, cambia y dice: ‘No, no somos novios, mi mamá no te quiere’”. Acto seguido, elogió a la madre del exparticipante del reality diciendo que “es divina” y cuestionó los motivos de Ku para evitar confirmar su relación.

En ese sentido, continuó detallando un momento clave durante un evento, donde se encontraron de manera inesperada: “Me pidió volvernos a ver y que hagamos el reencuentro en Buenos Aires. Y eso sucedió, lo vi el día de la fiesta, que estaba bastante preocupado. Al final, hablamos arriba, en el baño”.

“¿Qué te dijo ahí?”, preguntó Pepe Ochoa, uno de los presentadores. Con un tono de molestia, la invitada recordó: “Él se hacía el que no me conocía y me re enojé. Pasé a su lado y le comenté: ‘Sos un bol…, ¿qué es lo que estás haciendo? Según vos, no tenés novia’”.

Ante el intento de explicaciones del Chino, la podóloga se cansó y se retiró del lugar. “Me enojé, me fui y él me agarró del brazo para traerme. Me dijo: ‘Es verdad, yo te lo puedo aclarar’. Yo le respondí que no me explicara nada y me hice la ofendida”, aseguró respecto a la actitud del joven. Después, reveló otro detalle del encuentro: “Me fui al baño, él me siguió y me pidió hablar. Creo que hay imágenes que nadie las vio. Después charlamos en otro lado, agarrados de la mano, en unas gradas y me comenta: ‘Estaba mal con mi novia, pero ahora no sé qué hacer, ella está re mal’”. Gisela expresó su decepción: “¿Lo ves? Es un pelot… Me mintió”.

A pesar de esto, ella afirmó que Martín siguió insistiendo en retomar contacto. “Él me consultó a dónde iba, a lo que yo fui a un boliche y comentó que se venía conmigo. Al final, sus amigos fueron al lugar y él no apareció. Luego, me escribe: ‘Te paso a buscar mañana’. Tengo ese chat. Y así lo hizo”, explicó. En ese instante, Ochoa le consultó directamente: “¿Y ahí tuvieron sexo?”. Y Gordillo respondió con firmeza: “Eso no lo puedo contar, que lo haga él, que es un mentiroso”.

Al referirse al primer encuentro en Rosario, Pepe mencionó: “Esa versión que tiene que ver con que se vieron y salieron a tomar algo… Pero ahí no mantuvieron relaciones, sino que no ocurrió nada más. Y, luego, empezaron a hablarse”. Sin rodeos, Gordillo confirmó: “Todos los días e incluso hasta ahora. Anoche también”. Finalmente, la madre de Holder comentó que notó que Ku quería salvar su relación con novia actual, aunque seguía en contacto con ella: “Él quiere reconstruir la relación con Marisol, y me parece perfecto que lo quiera hacer. Igual, yo le dije: ‘¡Sos un zorro! Me seguís escribiendo, ¿y esta chica?’”, concluyó.