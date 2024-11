El plan de L-Gante para llevar la cumbia 420 al mundo: expansión internacional y un salto en su carrera

Se viene la expansión internacional de L-Gante (Candela Teicheira)

L-Gante vive días felices. Después de un 2023 marcado por la causa penal que lo mantuvo en cautiverio por 100 días, en este año que se está terminando la pudo dar vuelta. Por un lado, acaba de oficializar su relación con Wanda Nara, a quien conoció en el 2022 y con quien mantuvo un coqueteo intenso, lejos de los flashes, mientras ella veía qué hacía con su matrimonio con Mauro Icardi. Y en cuanto a lo artístico, a mitad de 2024 editó Celda 4, su disco más personal y muy influido por sus días en prisión. Ahora está a punto de dar un salto en su carrera, con una expansión internacional con la que llevará la cumbia 420 y el rkt hacia nuevos rincones.

En julio pasado, Elián Valenzuela firmó un contrato discográfico con Warner Music Latina, sello que lanzó Celda 4, el cual marcó el inicio formal de la relación artística. A su vez, administran el catálogo previo de L-Gante y tienen por delante un tiempo de trabajo que los tiene a todos muy entusiasmados, ya que está llegando el momento “internacional” del artista.

Esta semana el ícono de la cumbia 420 lanzará una colaboración con el productor argentino Omar Varela. Y según pudo saber Teleshow, a fines de noviembre se lanzará un tema en el que L-Gante grabó con un importante artista internacional de reggaetón. Y más adelante también se vendrá una canción con una legendaria banda de rock latino. Además, seguirá su interminable gira: después de haberse presentado en México, Bolivia y Colombia (país en el que aprovechó para grabar con distintos músicos), se vienen presentaciones en España y Chile.

L-Gante firmó contrato con Warner Music Latina: en la foto, con Guillermo Castellani, presidente de Warner Music Cono Sur; Santiago Torres, director Artístico de Warner Music Cono Sur; y su abogado Nicolás Payarola

“Estoy emocionado por esta nueva etapa en mi carrera y poder compartir mi música con todo el mundo”, había dicho L-Gante luego de firmar el contrato con Warner Music Latina. “Estamos encantados de darle la bienvenida a Elián y su equipo a la familia Warner Music. Hay un antes y después en esta alianza”, dijo Guillermo Castellani, presidente de Warner Music Cono Sur, luego de que L-Gante se convirtiera en artista exclusivo del sello. “Su don de persona, creatividad y autenticidad son cualidades que valoramos enormemente, y estamos seguros de que este nuevo proyecto era lo que merecía su carrera. Todo nuestro equipo trabajará para que Elián se eleve a su próximo nivel”, definió Castellani.

“A Elián y su equipo los conocemos desde hace mucho tiempo y pudimos ser testigos a través de él de la creación de un movimiento que se expandió por toda Iberoamérica. Poder sumarnos con Warner de lleno al proyecto es un sueño hecho realidad. Se viene mucha música que va a sorprender por su diversidad y sobre todo por lo afilada que está la pluma de L-Gante, a quien considero uno de los artistas más genuinos que conocí”, declaró Santiago Torres, director Artístico de Warner Music Cono Sur.

“Al día 4 de estar preso, empecé a escribir y pensaba que ya me iba. Pero después en el día 35 ahí ya me empecé a poner a escribir todos los días. No me daba esa oscuridad de sentirme atrapado. No me enfoqué en la celda o en lo que es estar preso sino en otros valores. El tiempo que estuve ahí solo, tranquilo, lo aproveché”, le contó L-Gante a Infobae acerca de cómo sus días en cautiverio le resultaron creativos. “Al principio estuve solo, después pedí un compañero porque estaba re aburrido. Me llevé bien. Obvio que cada uno ahí tiene su historia y sus problemas, que lo habrán llevado a pasar por ese proceso, pero la verdad fue muy compañero conmigo”, agregó acerca de la compañía que tuvo en la celda.