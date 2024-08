L-Gante: el viaje por Europa con su ex y su nuevo novio, cuál es su relación con Wanda y qué aprendizaje le dejó la cárcel

Entrevista con L-Gante - "Me fui con mi ex y su novio a Europa"

Elián Valenzuela, conocido artísticamente como L-Gante, es un cantante y compositor argentino nacido en General Rodríguez, provincia de Buenos Aires. Se convirtió en una figura prominente de la música urbana en Argentina, destacándose por ser pionero de un subgénero denominado Cumbia 420, que fusiona cumbia villera con reguetón y otros géneros urbanos.

Su música refleja las experiencias y vivencias de los barrios populares. Su salto a la fama ocurrió en 2020 con su sencillo L-Gante RKT, un tema que rápidamente se viralizó en las redes sociales y plataformas musicales. Desde entonces lanzó varios sencillos y colaboraciones con reconocidos artistas.

Más allá de su música, Elián se destaca por su autenticidad y por mantenerse fiel a sus raíces, generando una conexión genuina con su audiencia. Pero a pesar de su éxito, enfrentó diversas controversias y desafíos en su vida personal. En junio de 2023, estuvo preso durante 100 días acusado de privación ilegítima de la libertad y amenazas con armas de fuego. Esta experiencia quedó plasmada en su nuevo disco Celda 4, que presentó recientemente.

“Se viene mi primera gira por Colombia. Volví hace poco de España, pero voy a volver a ir y entremedio voy a andar por México. Así que va a haber una gira de Cumbia 420 importante para presentar este material”, adelantó el cantante.

L-Gante: “Crecí confrontando prejuicios y poniéndole el pecho a todo". (Crédito: Candela Teicheira)

Camila: — ¿Cómo está la relación con tu ex y tu hija después de todas las cosas que pasaron en estos últimos años?

L-Gante: — Bien. Imaginate que lo mandé a hacer el pasaporte al novio de la mamá de mi hija, lo llevé a París, a España, una girita europea (risas).

Camila: — Contame cómo fue eso. ¿Quiénes fueron a ese viaje?

L-Gante: — Tamara, la mamá de mi hija Jamaica, la pareja de Tamara y mi mamá. La pasamos re bien. Sé separar las cosas. A mí me puede llegar a molestar más que gente que sea más adulta que yo no las sepa separar y yo que soy menor lo supe entender. Uno tiene que saber diferenciar.

Camila: — ¿Y cómo se llevaron durante el viaje? ¿Te tocó sacarle fotos a tu ex pareja con su nuevo novio?

L-Gante: — Y sí. ¿Qué le vamos a hacer? Estoy ahí con ellos. Si no estoy yo, se van a sacar una foto igual. Les decía: “Ponganse ahí que les saco” (risas).

Camila: — ¿No sentiste celos en algún momento? ¿No te pareció raro?

L-Gante: — No, mi hija también a veces me habla de él o enfrente mío va corriendo, le da un abrazo y le dice: “Thiago”. Por algo lo querrá mi hija y lo veo bien. A Tamara la veo feliz, tranqui, haciendo la suya y eso es lo bueno. Yo la amo todavía y significa que quiero que le vaya bien, que esté bien.

Camila: — Ella ahora está en pareja, pero si no lo estuviera ¿te gustaría volver? ¿Pensas en qué cosas podrías haber hecho mejor en la relación?

L-Gante: — No. Estaría buenísimo para Jamaica, pero que fluya. Somos chicos, somos jóvenes, vamos aprendiendo, tampoco hay que destruir nada y ya es muchísimo llevarnos bien y tener cierto comportamiento como adultos y no como adolescentes que se pelean por Facebook. Hubo momentos en los que Tamara me daba con todo, me escrachaba o me tiraba una historia en redes y esa temporada me re pudrió. Son problemas normales. Nada más que soy el L-Gante y se generan cosas más exageradas.

Entrevista con L-Gante - "Prefiero que Wanda vea mis historias con otras minas"

Wanda

Camila: — Hay un tema tuyo que dice: “¿Por qué no lo dejas y te venís con el turro?”. ¿Tiene algo que ver con Wanda y su historia?

L-Gante: — Lo pensé por eso. En ese mismo momento.

Camila: — ¿Y se lo dijiste a ella?

L-Gante: — No.

Camila: — O sea que no lo sabe. Se estaría enterando ahora...

L-Gante: — Sí, creo se va a enterar ahora.

Camila: — ¿Qué sentís por ella? ¿Es tu amor platónico? ¿Cómo es esa relación?

L-Gante: — Es una relación en la que tenemos extrema confianza y hablamos, como puede ser en broma o de verdad, pero también nos podemos putear. Pero a esta altura lo que más quiero es respetar a una persona que tiene hijos, que tiene una cierta exposición. De mí que hablen lo que quieran. Yo soy jovencito y crecí confrontando prejuicios, poniéndole el pecho a todo. No le hace nada una mancha más al tigre.

Camila: — ¿Te gustaría formar una pareja con ella y que sus hijos se conozcan?

L-Gante: — Fantasías puede tener cualquiera. Yo a Wanda la conocí, la conozco y la conozco muy bien y nada. Prefiero que me siga viéndome subir historias con minitas y cachivacheando porque tengo 24 años y porque se merece algo mejor. Creo yo.

Camila: — O sea no formalizarlo.

L-Gante: — Y no sé. Hay que estar preparado.

Camila: — ¿Te resulta fácil identificar qué chicas se acercan a vos genuinamente y quienes se acercan por interés?

L-Gante: — Hay mucha gente que en el caso de Wanda me decían en los comentarios: “Te está usando, te quiere usar” y yo siento que lo tengo que aclarar esto. No me estaba usando de ninguna manera. Primero, ¿qué va a precisar de mí más que capaz mi presencia, unas palabras, unos consejos y compartir un diálogo? Nunca le vi un interés en nada por fuera de mí o de como soy. Siempre me presentó a toda su gente, trabajamos juntos y siempre lo que fue de prensa, los chismes y todo lo que se pudo generar, fue espontáneo.

Camila: — ¿Sentís que te sirve lo mediático o te juega en contra?

L-Gante: — Da vuelvas. Gira. Lo que yo hago es música y tampoco es que están hablando de una canción mía. Están hablando de cosas que la gente se inventa en su mente, se imagina. Uno no sabe lo que están hablando adentro de una cafetería, pero te pueden sacar la foto de afuera y exponerte.

Camila: — Se especuló estos días con la presencia de la China Suárez en la presentación de tu nuevo disco y la ausencia de Wanda.

L-Gante: — Es que sí sé cuáles son los morbos normales, los presentimientos y también aclaro que yo soy el más sinvergüenza. No me da vergüenza, me presento si me tengo que presentar aunque sé que me van a decir algo malo, me presento igual.

Camila: — ¿No pasó nada con la China?

L-Gante: — No, no tuve un acercamiento así tan ¡Wow! con la China.

“Prefiero que Wanda me siga viendo subir historias con minitas porque tengo 24 años y se merece algo mejor”, admitió L-Gante. (Crédito: Candela Teicheira)

Sus días preso y su nueva música

Elián estuvo preso en junio de 2023 tras ser acusado de privación ilegítima de la libertad y amenazas con armas de fuego, en un incidente ocurrido en su localidad natal de General Rodríguez. El caso generó gran repercusión mediática, y aunque fue liberado luego de estar 100 días en prisión, el proceso judicial continuó, afectando su imagen pública y generando un debate sobre su comportamiento fuera de los escenarios.

Camila: — Tu último disco se llama Celda 4 y tiene que ver con tus días en la cárcel. ¿Cómo fue esa experiencia?

L-Gante: — Estuvo buena al ser experimental. Fueron tantos días que lo hice para distraerme y a la vez para no dejar de atender mis metas, mis objetivos y mis ideales; para no perder el tiempo me enfoqué en mí mismo. Así que fue un proceso bastante importante. Si bien obtuve mi libertad, nunca fui declarado culpable y se generó mi nuevo disco, donde me expresé con el sentimiento puro que tenía en el momento, en el instante.

Camila: — ¿En qué momento de tu estadía empezaste a escribir?

L-Gante: — Ponele que el día 4 empecé a escribir y pensaba que ya me iba. Pero después en el día 35 ahí ya me empecé a poner a escribir todos los días. No me daba esa oscuridad de sentirme atrapado. No me enfoqué en la celda o en lo que es estar preso sino en otros valores. El tiempo que estuve ahí solo, tranquilo, lo aproveché.

Camila: — ¿Compartías la celda?

L-Gante: — Al principio estuve solo, después pedí un compañero porque estaba re aburrido. Me llevé bien. Obvio que cada uno ahí tiene su historia y sus problemas, que lo habrán llevado a pasar por ese proceso, pero la verdad fue muy compañero conmigo.

Camila: — ¿El resto te juzgaba por tener un nombre en la música, por ser famoso? ¿Tuvieron algún prejuicio hacia vos?

L-Gante: — No, más que algún chistecito no pasa. Yo siempre soy normal, cercano a cualquier persona y se dan cuenta que soy uno más. Imaginate que el primer día podía haber emoción, el segundo también, pero cuando ya me vieron 100 días con ellos en el patio, se acostumbraron y a mí también me hizo bien sentirme uno más de la manada. Más que nada porque uno ahí busca socializar para despejar la mente. Hay gente que está presa hace mucho tiempo y no ven a sus familiares. Hay muchas ganas de expresarse ahí y eso me sirvió.

Camila: — ¿Qué aprendiste en esos días?

L-Gante: — A valorar todo aún más. Tuve 100 días para pensar de todo.

Camila: — ¿Perdiste mucha plata estando preso?

L-Gante: — Sí, obvio. De todas las maneras que te imagines. Con 100 días en stop, decís: “Ahora, hay que aguantarla”. Mi mamá tenía que ir de acá para allá, mis mánager tenían que manejar todo sin generar ganancias. Encima estás ahí y no sabés cuándo vas a salir. Los gastos de abogados, fianzas, los gastos propios del hogar. Algún día estudiaré derecho para llevar a cabo todas esas cosas...

Camila: — Si pudieras volver a comenzar tu carrera, ¿qué errores te gustaría corregir?

L-Gante: — No prestarle atención a gente que me quiso estorbar en el camino y desenfocar. Uno que tiene mucho para perder, no pierde lo mismo que el que no tiene nada para perder. Hay que saber detectar a quién sí responderle y a quién no.

Mirá la entrevista completa: