La cantante Ángela Leiva nuevamente eliminada del reality Bake Off Famosos

Angela Leiva presentó un pionono en Bake Off

El regreso de Ángela Leiva al escenario de Bake Off Famosos fue tan breve como emotivo. Tras haberse ganado una segunda oportunidad en el certamen de repostería gracias al repechaje, la cantante de cumbia volvió a despedirse en la primera ronda de eliminación. No fue un adiós fácil; entre lágrimas y halagos, se despidió de la carpa que había sido su refugio y de un jurado que, aunque severo, no pudo ocultar su cariño por ella.

El desafío que selló su destino parecía simple en la superficie: un pionono impreso con patrones de flores y relleno de mermelada. Sin embargo, la prueba, que exigía precisión y creatividad, se convirtió en una prueba cuesta arriba. Cuando presentó su creación, el jurado la recibió con expresiones tensas. El bizcocho, frágil y agrietado, fue el primer signo de que algo no marchaba bien. Pero lo peor estaba aún por revelarse. Durante la cata, Damián Betular, conocido por su ojo crítico y comentarios agudos, lo dijo sin preámbulos: “Es el agua de rosas. Es mucho. O era bueno el extracto… era para una gota. Es olor a placard”.

La observación fue letal. La fragancia intensa del agua de rosas, que pretendía dar un toque exótico, terminó jugando en su contra. No fue solo un fallo técnico, sino una combinación de decisiones que llevaron a Leiva a ocupar el último lugar en el ránking. “Tu letra estuvo bien y después empezaron las complicaciones. Los profiteroles casi que te dejaron en el último lugar y este arrollado tuvo inconvenientes en el relleno”, explicó Betular al anunciar la decisión, respaldada por Maru Botana y Christophe Krywonis.

Angela Leiva fue eliminada de Bake Off

La eliminación de la intérprete no fue un simple trámite. Había en el ambiente una mezcla de nostalgia y tristeza. Christophe, con su voz profunda y solemne, rompió el silencio: “Antes de grabar te miro y sos alegría con tu espontaneidad y generosidad, tu canto, tu alegría de la vida nos llenó de buen humor muchas veces. Que te vayas es un hueco enorme en la carpa”. Las palabras resonaron, y Leiva, visiblemente emocionada, no pudo contener el llanto.

Betular se sumó al homenaje con palabras sinceras: “Sos tan buena compañera y predispuesta a desdramatizar. Tenés una luz que cambia el mal humor. Es lindo que Bake Off haya tenido la oportunidad de tener una participante tan linda como vos”. Y Maru Botana, emocionada y con los ojos brillantes, completó la despedida: “Sos genial, emotiva, expresiva y cariñosa. Me hice fan de vos y me cuesta este momento, no quiero que se vaya ninguno. Sos divina y te merecés lo mejor, seguí con la pastelería porque te gusta”.

Angela Leiva, rodeada por sus compañeros tras su eliminación de Bake Off

Entre los aplausos de los presentes, Ángela habló por última vez. Sus palabras, cargadas de sinceridad y gratitud, revelaron lo que significó para ella estar en la competencia. “Me encantan las cosas que me dicen, me hacen muy bien. No todos los días para mí son buenos, como nos pasa a todos, y de verdad que cuando llegaba acá a la mañana para grabar di todo y más, lo mejor de mí. Me encantó conocerlos a todos, como profesionales y personas. Ojalá que les hayan gustado mis mates a todos”, dijo, esbozando una sonrisa triste.

La última despedida llegó de la mano de Wanda Nara, la conductora que también había sucumbido al carisma de la cantante. “Ya vivimos lo que es estar sin vos. Tus carcajadas hacen falta. Sos un ser que da luz, das amor y todos te amamos”, expresó, cerrando el capítulo de Leiva en Bake Off Famosos con un tono de afecto.

Ángela se fue, una vez más, dejando en la carpa una estela de música, risas y un pionono que, aunque imperfecto, llevó la marca de su espíritu valiente y creativo.