El triángulo entre Sabrina Rojas, Luciano Castro y Griselda Siciliani: un escándalo que revive el pasado

Sabrina Rojas contra Griselda Siciliani y Luciano Castro: “Yo estaba casada, embarazada y ella lo mensajeaba”

Las recientes declaraciones de Sabrina Rojas sobre su ruptura con Luciano Castro y la implicación de Griselda Siciliani desataron un huracán mediático que reavivó las tensiones de un triángulo amoroso que, al parecer, se remonta a años atrás. Lo que comenzó como una confesión en el programa Pasó en América terminó desenterrando viejas historias y alimentando nuevas versiones sobre esta polémica relación.

“Del lado de ella había como una obsesión, viste. Cuando yo estaba casada, embarazada y ella… Mensaje, mensaje y mensaje”, afirmó Rojas, con un tono que denotaba las emociones a flor de piel en sus palabras. La actriz, sin titubear, continuó diciendo: “Después si pasó o no pasó algo, supongo que sí, eso ya no lo sé”. Estas declaraciones pusieron en el centro de la conversación el nombre de Siciliani, ex de Adrián Suar y protagonista de Envidiosa, la serie de la que todos hablan, que por primera vez fue señalada de forma directa por su vínculo con Castro.

La historia entre Sabrina Rojas y Luciano Castro comenzó en 2010, cuando coincidieron en la obra de teatro Valientes, una adaptación de la exitosa novela que él protagonizaba en El Trece junto a Gonzalo Heredia y Mariano Martínez. En aquel entonces, Rojas estaba en pareja con un joven llamado Juan Pablo, mientras que las especulaciones sobre un posible romance con Castro circulaban en la prensa de espectáculos. Finalmente, la pareja hizo pública su relación, dando inicio a una etapa que estuvo marcada tanto por el amor como por las crisis.

Sabrina Rojas y Luciano Castro estuvieron once años juntos

En 2013, Sabrina y Luciano consolidaron su relación con el nacimiento de su primera hija, Esperanza, y en 2015 dieron la bienvenida a Fausto, su segundo hijo. Según el relato de Sabrina de este lunes en el ciclo que conduce por América TV, en aquel entonces Griselda y Luciano ya se hablaban.

La familia de Rojas y Castro parecía sólida y alejada de los escándalos, pero en 2018 una crisis hizo tambalear su estabilidad. Rojas reconoció en aquel momento que había un “desgaste muy fuerte” en la relación. Sin embargo, decidieron luchar por mantener a la familia unida.

La prueba más dura llegó en 2019, cuando unas fotos íntimas de Luciano Castro enviadas a otra mujer durante una breve separación se filtraron en las redes, generando un escándalo mediático que afectó profundamente a la pareja. A pesar del esfuerzo por superar este momento, en 2021 la relación de once años llegó a su fin.

Sabrina Rojas y Luciano Castro con sus hijos

La sombra de Siciliani

Las recientes acusaciones de Sabrina Rojas revivieron un capítulo previo en la vida de Luciano Castro y Griselda Siciliani. Este vínculo se remonta a 2007, cuando ella trabajaba en la novela infantojuvenil Patito Feo (El Trece) y él protagonizaba Lalola (América) junto a Carla Peterson, amiga cercana de Griselda. Aunque en ese momento mantuvieron la historia en secreto, en 2017 la actriz confesó en una entrevista con Susana Giménez: “Fue un romance, tampoco éramos novios”, dijo, minimizando la situación.

Sin embargo, a pesar de ese amor fugaz, Luciano decidió apostar a su vínculo con Sabrina y para Griselda nació el amor con Adrián Suar a quien conoció en el 2005 en la ficción Sin Código, producida por Pol-Ka, donde él interpretaba a Nilsen y ella a Flor, su secretaria y enamorada.

Luciano Castro y Griselda Siciliani apostaron a un noviazgo

Pese a los rumores, Luciano Castro y Griselda Siciliani se muestran juntos y felices (Crédito: RS Fotos)

Sin embargo, empezaron a salir recién tres años más tarde. En el 2012 coronaron su amor con la llegada de Margarita. En 2016, tras ocho años juntos y una hija en común, la pareja se separó. El productor no volvió a oficializar pareja desde la fulgura con Griselda y ella tampoco, hasta hace algunos meses cuando blanqueó su relación con Luciano.

Según relataron Castro y Griselda, la chispa se volvió a encender este año en una fiesta de cumpleaños de Carla Peterson, en abril. Cuando él acababa de finalizar su relación con Flor Vigna. Según la bailarina, aún seguían juntos cuando Luciano comenzó su nuevo vínculo y coincidió con Sabrina en que los ahora novios ya se mandaban mensajes desde antes.

“Viste que en la vida todo vuelve. Un día sos novio, otro día sos amante y a veces, al revés”, sentenció Rojas, en sus declaraciones de este lunes que no solo hicieron eco en los medios, sino que volvieron a enfocar la atención en las intersecciones amorosas del ambiente artístico argentino. La pregunta que queda en el aire es si esta revelación es el capítulo final de la historia o apenas el preludio de una nueva etapa.