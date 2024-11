Sabrina Rojas contra Griselda Siciliani y Luciano Castro: “Yo estaba casada, embarazada y ella lo mensajeaba” (Video: Pasó en América)

En el programa Pasó en América, Sabrina Rojas volvió a prender el ventilador sobre su relación con Luciano Castro y su actual pareja, Griselda Siciliani. Su respuesta llegó unas horas después de que el actor pareció contestarle a su exesposa, elogiando a la protagonista de Envidiosa con una postal en Brasil, por un llamativo posteo que realizó vistiendo una musculosa suya. La conductora redobló la apuesta.

“Del lado de ella había como una obsesión, viste. Cuando yo estaba casada, embarazada y ella… Mensaje, mensaje y mensaje”, fue unas de sus frases más punzantes contra la actriz y el galán, con quienes tuvo a Esperanza y Fausto. “Después si pasó o no pasó algo, supongo que sí, eso ya no lo sé”, señaló.

En el mismo ciclo también reflexionó sobre la naturaleza de las relaciones y su carácter cíclico, sembrando más dudas sobre el tipo de vínculo que mantiene con Luciano. “Viste que en la vida todo vuelve. Un día sos novio, otro día sos amante y a veces al revés”, lanzó.

En cuanto a la exposición mediática y las razones por las que muchas críticas hacia ella aseguran que no puede dejar de hablar de su expareja, fue más allá: “No suelto porque no me sueltan”, disparó. “Y lo que pasa en cuatro paredes es su palabra contra la mía, pero si quisiera exploto una bomba”, señaló, sugerente.

El controvertido posteo de Sabrina Rojas con una remera de Luciano Castro (Instagram, Rojassasi)

La respuesta de Luciano Castro y Griselda Siciliani al provocativo posteo de Sabrina Rojas

Luciano Castro se encuentra nuevamente en el ojo de la tormenta mediática. Esta vez, la chispa fue encendida por su ex Sabrina Rojas, y un posteo que se multiplicó en las redes sociales. La respuesta de Luciano y su actual pareja, Griselda Siciliani, fue inmediata y contundente.

Todo comenzó cuando Sabrina compartió una foto en Instagram que capturó de inmediato la atención de sus seguidores. En la imagen, se la veía posando con una remera de Castro, un detalle que no fue casual ni inocente. Como si fuera poco, musicalizó la publicación con Tu Vicio, el icónico tema de Charly García. La combinación, potente y calculada, despertó rumores sobre una posible cercanía entre Rojas y Castro. Todo eso sucedió la misma semana que la conductora afirmó en una entrevista “no tener piel” con la nueva novia del padre de sus hijos, Esperanza y Fausto.

La reacción tras el posteo de Sabrina no se hizo esperar. Desde su cuenta de Instagram, Luciano respondió; algo que no es habitual, ya que no es un usuario muy activo de las redes sociales. Esta vez, publicó en sus stories una foto de Siciliani en un balcón con vista a la playa, con una camiseta verde y amarilla de Brasil. La imagen, cálida y luminosa, estaba acompañada de un simple pero poderoso piropo: “Bomba carioca”. La frase, aunque breve, desborda cariño y complicidad. Una respuesta implícita, una forma de mostrar al mundo que el vínculo entre ellos no solo resiste las embestidas externas, sino que los fortalece.

Siciliani, quien no es ajena a las complejidades de la vida pública y sentimental, se presentó en la fotografía con la seguridad y serenidad de quien conoce su lugar y no necesita defenderlo con palabras. Las redes, que observan y juzgan sin piedad, entendieron el mensaje: los gestos de Rojas podrían resonar como ecos en la prensa, pero no afectan el núcleo de la pareja.

Los últimos días, por caso, en Agarrate Catalina (La Once Diez), Sabrina aseguró que la relación con su ex era buena, que hacía unos minutos él se había ido de su casa, y reveló que aun Griselda Siciliano no fue presentada a sus hijos. “Tengo entendido que no. Si no los niños me hubiesen contado”, afirmó. “No tengo idea de por qué es. No lo hablé. No sé bien por qué no sucede”, afirmó.