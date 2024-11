Sabrina Rojas, enfrentada con Griselda Siciliani, compartió una provocativa foto ¿con una prenda de Luciano Castro?

Sabrina Rojas publicó una foto usando una remera que sería de su ex, Luciano Castro .

Provocadora, la rubia musicalizó la historia con el tema “Tu vicio” de Charly García.

Días atrás, Rojas se pronunció fuerte contra Griselda Siciliani, la actual pareja del padre de sus hijos. “Tengo una cuestión de piel con ella”, dijo.

Lo esencial: desde hace unos días, la modelo y conductora Sabrina Rojas viene opinando sobre Griselda Siciliani, actual pareja de su exmarido, Luciano Castro. Declaró tener una “cuestión de piel” con la actriz y evitó profundizar para no “armar un escándalo”. Este domingo, publicó en redes una foto con una musculosa que sería de Castro, lo que generó especulaciones y comentarios en redes.

"En modo muy domingo", las historias de Sabrina Rojas que despertaron las sospechas de sus seguidores

Días atrás, Sabrina Rojas se pronunció fuerte contra Griselda Siciliani, la actual pareja de su ex, Luciano Castro. “Tengo una cuestión de piel con ella por un montón de cosas. No me gusta caretear y tampoco quiero armar un escándalo… Entonces, me parece que definirlo como una cuestión de piel está bien. Es muy loco como a veces la vida da vuelta las cosas. Todo vuelve”, dijo. Este domingo, la conductora de Pasó en América (América) redobló la apuesta y compartió una imagen en la que se la ve luciendo una musculosa que sería del actor. Provocadora, la rubia musicalizó la historia con el tema “Tu vicio” de Charly García.

Todo comenzó cerca de las 10 de la mañana. Recién levantada, la modelo saludó a sus followers mientras tomaba mate. “Buen día”, escribió. Acto seguido, se tomó una selfie frente a un espejo con el cabello suelto. Pero lo que llamó la atención fue la remera que llevaba puesta: una musculosa holgada de color gris claro con un diseño blanco impreso en la parte delantera. “En modo muy domingo”, escribió. Luego sumó una foto más, recostada en la cama junto a su mascota.

De inmediato, las historias de Sabrina encendieron las redes. Y no por su look precisamente. Varios seguidores detectaron que la musculosa que llevaba puesta la había usado Luciano previamente. De ello dio testimonio un video que el propio actor publicó en su feed el 10 de agosto de 2023, cuando hacía ya dos años que estaban separados. En la secuencia, que figura a continuación, se lo ve Castro entrenando en un gimnasio, levantando pesas. Lleva puesta la misma musculosa color gris que hoy lució Sabrina.

Luciano Castro levanta pesas en el Gym

Ayer, en Agarrate Catalina (La Once Diez), Sabrina aseguró que la relación con su ex era buena, que hacía unos minutos él se había ido de su casa, y reveló que aun Griselda Siciliano no fue presentada a Esperanza y Fausto, sus hijos. “No, no. Tengo entendido que no. Si no los niños me hubiesen contado”, afirmó. “No tengo idea de por qué es. No lo hablé. No sé bien por qué no sucede”, afirmó.

Sabrina también explicó por qué hoy no sentía la necesidad de estar presentándole a sus hijos a la persona con la que sale. “Yo creo que cuando hicimos pareja con Luciano hacía muy poco que nos habíamos separado. Hacía cuatro meses. Entonces también entiendo que hicimos lo que pudimos. Estábamos todavía ‘duelando’ la familia”, se sinceró, en alusión a su vínculo con el Tucu López y el que Luciano tuvo con Flor Vigna.

“En ese ‘duelar’ la familia teníamos como una gran necesidad de mostrarle a nuestros hijos que a pesar de que hacíamos la nuestra vida, todo seguía igual, que nada cambiaba. En ese momento sentimos que era así. Hoy ya no le tenemos que demostrar a nuestros hijos eso porque pasaron tres años. Saben que todo sigue igual. Tal vez hoy no hay necesidad de involucrar. También hay que tener más cuidado porque en cada separación, cuando los niños tienen afecto por la otra persona, sufren. En ese momento hacía muy poco que yo estaba separada. Entonces hay mil cosas que uno aprende. Hoy no las haría igual”, reflexionó.