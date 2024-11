Mirtha Legrand aclaró sus dichos sobre Javier Milei y Yuyito González: “Hay un desnivel, ella es más alta”

Mirtha Legrand aclaró sus dichos sobre Javier Milei y Yuyito González: "Hay un desnivel, ella es mas alta" (Video: La noche de Mirtha, El Trece)

Mirtha Legrand se había referido a la relación de Javier Milei y Yuyito González, la había calificado de “rara” y aseguró que no le gustaba.

La exvedette había mostrado su disconformidad y cuestionó los comentarios de la diva.

En La Noche de Mirtha de este sábado, la conductora buscó aclarar sus palabras: “Lo dije físicamente porque hay un desnivel entre los dos. Ella es más alta”.

Lo esencial: la presentadora Mirtha Legrand desató controversia al opinar sobre el romance entre el presidente Javier Milei y Yuyito González, destacando que no le parecía una pareja convencional. González reaccionó molesta, interpretando la crítica como un ataque a su relación y defendiendo su amor. Legrand explicó después que sus comentarios fueron malinterpretados, y que se refería a una diferencia física entre ambos.

Hace dos semanas Mirtha Legrand fue consultada sobre el romance de Javier Milei con Yuyito González y sus palabras no le gustaron nada a la exvedette, quien expresó su disconformidad con los dichos. “Ya estuvo el presidente en mi programa, no creo que vuelva. A ‘Yuyo’ la tuve sola, que todavía no salía con el presidente. ¡Qué rara esa pareja! ¿no?”, lanzó la diva en una entrevista a LN+ y más tarde en una nota con Socios del espectáculo al ser consultada acerca de si le gustaba la pareja soltó un rotundo “no” entre risas. En La Noche de Mirtha la conductora intentó explicar sus dichos.

“Ella lo interpretó mal”, comenzó diciendo. “Una periodista me tomó por sorpresa y me preguntó si me gustaba la pareja. Yo le dije que no, pero porque pensé que me decía físicamente porque hay como un desnivel entre los dos”, afirmó la diva. “Ella es más alta. Yo me refería eso. Lo interpretó mal La Yuyo”, expresó. “Yo pienso que se quieren. Ella está muy enamorada”, destacó.

Sin embargo, unos momentos después manifestó frente a Manuel Adorni, el vocero presidencial, realizó una crítica. “¡Lo que estamos viviendo! Nunca hemos sabido los amores de los presidentes, que está con una, con la otra, que la deja. Yo estoy desorientada”, aseveró Mirtha, sobre el lado mediático que tiene la pareja del primer mandatario con la conductora de Empezar el día.

Mirtha Legrand con Yuyito González en julio de este año (La Noche de Mirtha, El Trece)

“Es una cosa inusual, usted estará de acuerdo. Está espontaneidad...”, siguió Legrand. “Es la vida personal del presidente”, intervino Adorni, pero ella fue tajante. “A mí no me gusta saber la vida personal de mi presidente”, lanzó.

Ante la cámara de Intrusos, Yuyito había manifestado su molestia por las declaraciones de la diva. “A mí me viene todo bien hasta que me critican la relación. Cuando me critican el noviazgo...”, comenzó diciendo la actriz al programa de Flor de la V.

“Yo creo que somos una pareja rara porque nos amamos, respetamos, halagamos tanto uno al otro, que a la gente le parece raro; parece que la gente no estuviera acostumbrada a estar enamorada”, señaló, a mediados de este mes justo después de la entrevista que dio La Chiqui al canal de noticias.

“O que le diera bronca que haya gente que esté enamorada. Qué mal que está la gente para andar vaticinando cosas horribles sobre la felicidad de otro. Estoy perdiéndole un poco el rumbo a Mirtha y cuáles son sus parámetros de raros y no raros”, arrojó, picantísima.

Las postales de Yuyito González en el cumpleaños de Javier Milei

A mediados de septiembre Yuyito se despachó contra Susana Giménez. El motivo: “Se ve que es enamoradizo el presi. Ya estuvo con Fátima... Pero bueno, son cosas de él. El amor es el amor”, fue la frase de la diva que no le gustó nada a la exvedette. “Susana Giménez dijiste ‘qué enamoradizo el presidente’. Me hizo ruidito, se los tengo que confesar. No es enamoradizo el presidente, el presidente está enamorado de mí y yo estoy enamorada de él”, lanzó, filosa. “Es una relación sólida, sana, hermosa y firme. O sea, que ‘enamoradizos’ no, por favor. ¿Lo sacamos? ¿Lo borramos? La editamos a la Su. ¡A la Su, a la Sa y a la Na! ¡La editamos!”, se despachó, a pura ironía.

“Yo soy medio chistosa, me sale un humor medio irónico. Me río, tengo ese sentido del humor que a veces roza un poquito la ironía. No sé si está bien o mal. Capaz está mal. Nunca me lo cuestioné, pero es parte de mi personalidad”, buscó alivianar sus palabras, para terminar asegurando en qué condiciones hoy aceptaría ser entrevistada por Susana.

“Vieron que en un momento dijeron ‘le hago la nota a él y después que entre ella’. No, no, no. Pará. Yo entro de la mano con mi novio o te miro desde Olivos. Eso fue un chiste, pero después del chistecito te lo digo en serio”, arrojó, con dureza. “A mí me parece que es una nota donde yo no tengo nada que ver. La intención no es ir a ‘cholulear’, a contarte si me gusta el té con leche o el café batido. Es una nota que tiene el sentido de compartir con gran parte de la sociedad los logros que está teniendo esta gestión”, puntualizó.