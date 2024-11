El llanto de María Eugenia Ritó al recordar su paso por el programa de Susana Giménez: “¿Por qué me ponen esto?”

Ritó recordó su actuación como Marilyn Monroe en el programa de Susana Giménez , lo que la llevó a la emoción en vivo.

La actriz compartió sus sentimientos sobre el paso del tiempo y las situaciones que la llevaron a interrumpir su carrera.

Agradeció el apoyo de su hermana durante su proceso de recuperación, destacando la importancia de la familia.

Lo esencial: María Eugenia Ritó, invitada al programa A Todo Ritmo, revivió un momento icónico de su carrera: su interpretación de Marilyn Monroe cantando “Happy birthday Mr. President” en el ciclo de Susana Giménez. Visiblemente emocionada, recordó con cariño y nostalgia por esa época de su vida. Ritó también habló de su lucha contra las adicciones y la depresión, compartiendo que su recuperación ha sido un proceso de reinvención constante. Su hermana ha sido un apoyo vital en esta travesía, algo que mencionó con gratitud en sus entrevistas.

El llanto desconsolado de María Eugenia Ritó en pleno programa (Video: A todo Ritmo, El Nueve)

María Eugenia Ritó estuvo invitada al programa A Todo Ritmo (El Nueve) y allí la producción le hizo un recibimiento muy especial: un video de su paso por el ciclo de Susana Giménez interpretando a Marilyn Monroe con su popular frase: “Happy birthday Mr. President” (feliz cumpleaños señor presidente) en honor al entonces mandatario de Estados Unidos, John F. Keneddy. Con un body painting que dibujaba un body dorado sobre su piel, se la veía a la exvedette bajando unas escaleras con una peluca rubia idéntica a la actriz de Hollywood mientras cantaba como ella, de manera sensual. “Ay qué maravilla, no puedo creer”, decía la voz de Susana. En ese momento, Ritó se miró en la pantalla y se emocionó. Con la voz quebrada, se tapó la boca para ocultar su expresión.

Acto seguido, relató que se trataba de la técnica de pintura sobre el cuerpo y aseguró: “Y la cola toda mía eh, nada de que esté hecha”. Mientras se continuaba mirando en la pantalla exclamó: “¡Ay, quiero volver a estar así!”. Luego, continuó: “Si lo veo me emociono. Ese cuerpo tenía yo... La verdad me emociono porque no me acordaba tanto...”.

Nara Ferragut le consultó por su reacción. “Me emociona cuando me veo, porque además, son muchos años”, dijo ocultándose la cara con las manos para que no se la viera llorar. Después, con una sonrisa en el rostro, agregó: “Es que me gusta porque sé que tengo una carrera larga y extensa, y en un momento de mi vida lamentablemente la tuve que cortar”. Visiblemente emocionada y entre lágrimas, se detuvo, para luego recomponerse. “¡Ay no me quiero emocionar, ¿por qué me ponen esto?’”, preguntó entre agradecida y molesta por el recuerdo en vivo. “No pasa nada, está bien que te emociones”, deslizó la conductora del programa para que María Eugenia pueda continuar con la entrevista.

En la última década, Ritó ha enfrentado una de las etapas más desafiantes de su vida, marcada por la lucha contra las adicciones y la depresión que la llevaron a alejarse del ámbito mediático. Durante una sincera entrevista en el programa LAM (América), en febrero de este año, la actriz habló abiertamente sobre este difícil proceso. “Salí de muchas cosas”, dijo en referencia a sus problemas de adicción. Sin embargo, reconoció que esta no es una batalla que se gana definitivamente: “Esto es un día a día... hubo un momento en que dejé la terapia, después volví, momentos en que estuve internada, pero hoy estoy bien. Esto es una enfermedad del día a día y uno debe comprender que no puede solo”. Estas palabras subrayan la complejidad y persistencia de su proceso de recuperación, destacando la importancia de contar con apoyo continuo y profesional.

María Eugenia Ritó volvió a los medios tras superar sus problemas de adicción (Instagram)

En un momento particularmente conmovedor, Ritó resumió su proceso con una frase que encapsula su lucha y determinación: “Yo salí de la muerte, y como dije, me pasó el tren bala, me morí y volví a nacer”. Según ella misma sostiene, compartir estas experiencias tiene un propósito profundo: inspirar a otros que puedan estar enfrentando situaciones similares. “Hay que estar en ese lugar, el de reinventarse y largarse sola”, agregó, destacando que su historia de superación es una fuente de aprendizaje y fortaleza tanto para ella como para quienes la siguen.

A lo largo de su recuperación, el papel de su hermana ha sido vital. En la entrevista con Ángel de Brito, la artista expresó con gratitud: “Tiene cinco años menos y es mi única familia, además de mi cuñado y sus amigos. Es importante estar acompañado. Me han llamado muchísimo de los medios, vos fuiste uno de los primeros”, concluyó con una dedicatoria particular al conductor.